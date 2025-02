Niega coima, pero admite las “visitas”

Bajac salió poco después de que se iniciara la transmisión desde el lugar y además envió una carta a la directora de nuestro diario.

En la misiva, el ex alto magistrado dice que no tiene “nada que ver” con el caso del despojo de las tierras a la familia Garcete en Alto Paraguay y niega todo relacionamiento con los involucrados.

Sin embargo, en la conversación con el equipo de ABC Color reconoció que José Álvarez era secretario del Tribunal Electoral de Concepción, donde él cumplía funciones y admitió ser compadre del escribano Cayo Estigarribia, en cuya oficina se firmó el acuerdo por US$ 500.000 entre Álvarez y Alicia Garcete. De hecho, reconoció en la entrevista que recibió varias veces a Garcete no solo en su oficina del Palacio Judicial, sino también en su propio domicilio.

“Nunca hablé con ella”, llegó a decir en un momento de la entrevista, a pesar de haber reconocido inicialmente que sí la había recibido en su propia casa.

“Yo le quiero decir que en absoluto tengo nada con relación a los temas que me están imputando. Yo recibo a muchas personas en mi casa, recibo en mi oficina. Yo no me niego a la gente; entran en mi casa como Juan, les recibo, viene la contraparte, les recibo, viene la gente que no tiene luego posibilidad de ayuda de entrar al Tribunal”, afirmó Bajac sobre el caso que se le acusa de presunto cobro de unos G. 400 millones en sobornos. “Rechazo categóricamente todo tipo de insinuaciones; yo ahora soy un simple civil”, dijo.

“Son intrigas”

El exministro de la máxima instancia judicial se negó a escuchar los audios en los que su exsecretario, José Álvarez, reconocía el pago que había recibido por parte de la familia Garcete.

“Yo ya no quiero escuchar esta mierda”, dijo y se sacó el sistema de retorno con intención de retirarse.

Abordado por el equipo que se encontraba frente a su casa y ante la consulta del por qué Álvarez mencionaría los supuestos pagos, Bajac dijo que era el primero quien debía responder.

“Son puras intrigas. Es terrible lo que están haciendo”, manifestó. “¿Cómo va a probar que recibí el dinero? No tienen cómo”.

Llegó incluso a reclamar la falta de espacio para responder las denuncias, aunque fue él mismo quien reconoció que no atendió las llamadas porque estuvo “en un período de hibernación”. Además, fue el primero en hablar ayer y lo hizo durante 10 minutos al aire hasta que decidió retirarse.

Finalizó diciendo que las denuncias eran un pase de factura por la posición política de su hija, la senadora María Eugenia Bajac, alineada al sector llanista.