Resck pide no caer en juego de países armamentistas

“El Paraguay tiene que buscar la paz no por la vía de la guerra, sino a través del diálogo, que es la base del entendimiento, es la herramienta que abre las puertas hacia el ancho camino de la libertad y la justicia social”, manifestó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Conadeh).

Considera que el monto destinado a la educación y a la salud debe respetarse, porque por ahí radican los problemas fundamentales del Paraguay. Además, agregó, la educación y la salud son derechos inalienables que trascienden el tiempo y el espacio.

Recalcó que el Paraguay de ninguna manera debe sentirse obligado a ponerse al nivel de esos países armamentistas. “De ninguna manera, como ser Venezuela y Bolivia y tal vez otros que tienen sed de poder, que tienen hambre de poder de carácter hegemónico”.

El veterano luchador por la vigencia de los derechos humanos criticó a Venezuela que constantemente denuncia al imperialismo norteamericano. “Nosotros también lo hemos denunciado al imperialismo, pero, sin embargo, Venezuela cae en una lamentable y absurda contradicción, porque mientras critica a Estados Unidos busca el poder en una especie de subimperialismo”, puntualizó.

Expresó su rechazo a ese movimiento de rearme en que están empeñados gobiernos de Venezuela y Bolivia. Dijo que tendrían la intención de ponerse a nivel de otros personajes “de triste figura como el presidente de Irán (Mahmud Ahmadineyad) que constantemente amenaza”.

“Estos gobernantes populistas buscan el rearme y hasta alarmar no solamente a sus pueblos sino al continente y a la comunidad que busca la paz. El Paraguay no puede adherirse a esta ‘jugada’ de ellos”, recalcó el Prof. Resck.

Pide a las autoridades no invertir cuantiosa suma de dinero en armas, cuando que se tiene un pueblo que sigue padeciendo males crónicos que le impiden acceder a mejores condiciones de vida.