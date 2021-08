El comandante Pincho

Como parte de la saga de Ecos de monte y arena, la autora, Luisa Moreno Sartorio, presenta las nuevas aventuras del personaje de Capibara, Pincho, que con su novia, La Peli, pasan a formar parte de un ambicioso proyecto espacial. Interesados en adquirir la obra pueden contactar al WhatsApp (0981) 941-654.

Lucy y el coronavirus

Esta es la segunda entrega de la historia de esta niña que vive en el exterior y visita a sus abuelos en Paraguay cada vez que puede. Ambas familias recurren a la tecnología para no perder el contacto y ver crecer a sus nietitos desde la distancia. Pero el año pasado el viaje no ha sido posible debido a la pandemia. Escrito por Mirta Roa, el audiolibro con juegos y guía didáctica ofrece una forma fácil de enseñar a los niños y a no dejarse vencer por la tristeza y la soledad. www.servilibro.com.py

Museólogos inauguran mejoras

Después de seis meses de trabajo, el Equipo de Voluntariado de la Asociación de Museólogos y Trabajadores de Museos (22 de sus 96 asociados) presentó las mejoras implementadas en el Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay (Ruta Mcal. Estigarribia Km 10 ½), que consistió en la ampliación y optimización de los espacios. www.museologosparaguayos.com

Muestra de arte en Ciudad del Este

Se encuentra habilitada al público una muestra colectiva de cuatro artistas plásticos, en el lobby del WTC de Ciudad del Este. Este mes exponen los plásticos Horacio Guimaraens, Juan Chaparro, Laura Melot, Olivia Cazzola. La muestra podrá ser visitada todos los días hasta fines de agosto. Informes: (0985) 199-990 / www.worldtradecenter.com.py/wtccde/

Acorda manhã

Es el segundo disco de Mónica Elizeche, cantante paraguaya radicada en Brasil, quien presenta su primer single a través de todas las plataformas virtuales, con música de su autoría y letra de Regina Romani. El videoclip oficial de “Acorda manhã”, plena de imágenes de Asunción, es la primera de siete canciones que lanzará cada mes hasta finalizar el año. monica.net

Concurso Turismo Paraguay

El concurso de fotografía “Turismo Paraguay”, una iniciativa de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa), busca dar a conocer las bellezas naturales y arquitectónicas del país. Las obras ganadoras serán utilizadas como sellos postales. La convocatoria irá hasta el viernes 13 de agosto. Los interesados pueden enviar como máximo 3 fotografías con la temática de turismo, como lugares históricos y zonas frecuentadas por visitantes al e-mail: filateliapy@gmail.com