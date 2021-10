De médico a paciente covid y hoy decano

Experimentó temor como cualquier otro enfermo en esta pandemia, padeció las mismas situaciones, vivencias y dificultades del día a día. Pero pudo comprobar también que el recurso humano es la herramienta más importante con que cuenta el Hospital de Clínicas y ahora insta a las autoridades nacionales a apostar fuertemente por la salud y la educación para mejor calidad de vida de la población.

–¿Cómo fue vivir esa experiencia como paciente ante una enfermedad que tenía colapsado el sistema sanitario sabiendo de las carencias y con un presupuesto casi sin variación desde el 2012?–Haber pasado de médico a paciente significó una enorme experiencia de vida que me ha marcado como ser humano. Fui atendido por doctores internistas e intensivistas, personal de enfermería, fisioterapeutas, nutricionistas, administrativos de mi querida casa de estudios con la misma calidez y profesionalismo con que se brindan a todos los pacientes que recibimos. Ningún otro mejor lugar para internarme y ser cuidado que en mi propia casa. Sentí de cerca lo que pasan nuestros pacientes día a día, las mismas carencias, ver fallecer gente... Todo eso lo tengo muy arraigado dentro de mí y lo tengo bien presente en la difícil misión que me toca iniciar ahora como decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción.

–Los médicos tuvieron siempre especial cuidado para la prevención. ¿Cómo cree que se contagió y cuáles fueron sus primeros síntomas?

–Como médico, y además como cirujano, siempre tuve en cuenta los máximos cuidados de bioseguridad, pero como entonces me desempeñaba como director de Admisión y responsable de la especialidad de Cirugía en el examen único de admisión a las residencias, tuve mucho contacto en un momento particular de ingreso de la variedad de Manaos en circulación comunitaria. Los primeros síntomas fueron los más comunes: fiebre, congestión nasal, cefalea y decaimiento general.

–Al enterarse de que tenía covid-19, ¿qué sentimientos, reacciones y/o preguntas le abordaron?

–La primera reacción fue de incredulidad porque, como había mencionado siempre, guardé los máximos cuidados para no contagiarme. Con los primeros signos de alerta, me realicé un test rápido que dio resultado negativo, guardando ya aislamiento. Luego de los días recomendados, me hice el test PCR para SARS-Cov-2, el cual ya dio positivo y coincidió con el inicio de síntomas respiratorios, alteraciones laboratoriales y una tomogafía que ye revelaba un cuadro de neumonía bilateral, lo que motivó mi primera internación.

–¿Tiene enfermedad de base? De no ser así, ¿por qué cree que fue a parar a la terapia intensiva?

–Soy hipertenso de base, pero en este punto quiero aclarar que estuve internado en dos oportunidades. La primera vez, que ya le relaté, motivó una internación de 15 días en sala común con requerimiento de oxígeno y antibióticos, posterior a mi alta y proceso de rehabilitación pulmonar, en el día 15 aproximadamente experimenté lo que se conoce el síndrome poscovid; inicié con fiebre alta con escalofríos. Fui diagnosticado con una neumonía derecha poscovid, desaturación importante y un cuadro de insuficiencia respiratoria severa con parámetros inflamatorios muy elevados, lo que motivó mi segunda internación, esta vez ya en la Unidad de Cuidados Intensivos por un periodo de 17 días.

–¿Sabía que iban a intubarlo? ¿En ese momento qué pensó? ¿Se sentía seguro con sus colegas? Se suele escuchar que los médicos son los peores pacientes, ¿que nos cuenta usted?

–En mi internación en la Unidad de Cuidados Intensivos, recibí el soporte respiratorio de apoyo de oxígeno con cánula de alto flujo, una herramienta terapéutica muy importante que sería el último eslabón previo a la intubación. Tuve indicación de intubación en dos oportunidades, pero solicité a los médicos que me asistían (la mayoría exalumnos míos) que no lo hagan y me den la chance de superar esos episodios poniéndolos en aprietos. Como se dará cuenta, sí es cierto que los médicos somos los peores pacientes. Gracias a los cuidados recibidos y a las numerosas oraciones que se hicieron en mi nombre, pude superar varias complicaciones que produce esta enfermedad: insuficiencia renal, suprarrenal, trombosis, farmacodermia, hipertensión arterial severa, sarcopenia.–¿Le reveló algo en especial lo vivido en marzo durante su internación? ¿Le dejó un aprendizaje, una valoración?–Esto me ha dejado una impronta importante como experiencia de vida. Esta enfermedad nos iguala. El sistema de salud debe estar fuertemente fortalecido y debe ser prioridad para las autoridades la salud como así también la educación.

Nuestros colegas están altamente preparados en el Hospital de Clínicas, Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Médicas, el recurso humano es la herramienta más importante con que contamos.

–¿Cómo vivió esta situación su familia?–Mis familiares acompañaron mi enfermedad compartiendo con allegados de otros pacientes, los pasillos aledaños a la UCI, comulgando preocupaciones, alimentos, oraciones y hasta medicamentos. Todo eso ayuda a comprender y valorar el sentimiento y preocupaciones de familiares de pacientes que no siempre se puede satisfacer en la totalidad sencillamente por nuestras limitaciones presupuestarias. También fue una gran experiencia de vida para toda la familia.

–Imagino la preocupación de su madre, Elva Torres viuda de Cuenca, que ya tiene 84 años.

–En realidad en un primer momento mis familiares decidieron no participarles de mi internación y condición clínica para no generarle mucha preocupación, pero como la madre siempre tiene un instinto particular, indagó por sus medios y se enteró. Supo acompañarme con mucha fortaleza y ella posteriormente contrajo la enfermedad. Gracias a Dios tenía la primera dosis, por lo que desarrolló una forma leve pero que requirió internación. De ahí la importancia de la vacunación.

–Como nuevo decano de Medicina de la UNA, ¿cuáles son sus principales objetivos?

–Los principales objetivos se enmarcan en continuar la importante tarea realizada por el decano saliente, el profesor doctor Laurentino Barrios Monges. Buscaremos trabajar en la elaboración a futuro de un presupuesto acorde a la tarea que realiza nuestra institución; una gran labor social en la atención de nuestros compatriotas, así como la más importante, la de formar recursos humanos de excelencia en el ámbito de la salud. Apoyaremos fuertemente la investigación con la creación de un laboratorio de investigaciones y el desarrollo de un hospital de simulación con el uso de herramientas tecnológicas, como la realidad virtual y mesas de disección anatómicas digitales, para el aprendizaje de nuestros alumnos. También queremos concretar la mudanza de la sede de Sajonia, donde desarrollan sus actividades los alumnos de Ciencias Básicas, para que formen parte del Campus Universitario de San Lorenzo.

Minibio

El nuevo decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, Mgst. Prof. Dr. Osmar Cuenca Torres, concluyó el bachiller de Ciencias y Letras en el Colegio de San José (1981) y egresó como médico cirujano por la FCM-UNA (1989). Es especialista en cirugía general por la FCM-UNA, tiene un diplomado en Cirugía de Hernia, por la Universidad de Monterrey, México; es profesor titular de la Segunda Cátedra de Semiología Quirúrgica y profesor titular de la Segunda Cátedra de Clínica Quirúrgica.

