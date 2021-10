Esto Sucedió

“Pasarraudal” en auge

Octubre es la temporada de lluvias y los “pasarraudales” hacían su agosto en 1968. “Con las primeras gotas, surge un sorprendente ejemplar de empresario. Brota como un producto folclórico, hijo de la necesidad y del ingenio. Con unas tablas y algunos ladrillos, un improvisado puente se tiende sobre la calle. Debajo, a escasos centímetros, el agua corre a raudales. Nuestro ejecutivo, tocado con un gallardo sombrero piri, dirige personalmente las operaciones. El servicio no es caro. No pasa de cinco guaraníes. Y hasta que no haya cloacas habrá que depender de sus servicios al cruzar la esquina”, decía ABC Color con esta foto.

Verbena de la Hispanidad

La verbena es una fiesta popular muy extendida en España. En los sesenta y setenta se realizaba en Asunción la “Verbena de la Hispanidad”. En 1968, la novedad era la elección de la “Maja Iberia del Paraguay”, cuyo premio eran dos pasajes de ida y vuelta a España. La ganadora además debía representar a nuestro país en el concurso mundial Maja Internacional. Se anunciaba para el 19 y 20 de octubre en los jardines del Colegio Teresiano. La verbena incluía entretenimientos, cine y gastronomía de la Taberna del Toro y Mesón de Iberia con su jamón. En la foto, la concursante Susy Sacco Claude.

Hora oficial paraguaya

¿Desde cuándo se cambia la hora oficial paraguaya? Según los registros, el 1 de octubre de 1972 entró en vigor “la disposición gubernamental, según la cual se adelanta en sesenta minutos la hora oficial de nuestro país. La medida del Gobierno regirá hasta el 1 de abril del año próximo y se la tomó con el fin de aprovechar más positivamente las horas laborables”, decía ABC Color. El viejo reloj de la Catedral que marcaba ayer las 16:05 cuando se le sacó la foto marcará hoy, veinticuatro horas después, las 17:05, de acuerdo a la nueva disposición horaria. No hay registros de que antes de esa fecha se haya cambiado el horario en Paraguay.