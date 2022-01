Reinventarse sigue siendo la consigna

El 2021 empezó con el covid en pleno desarrollo. Enero y febrero son, habitualmente, épocas de poca actividad debido a las vacaciones. Y aunque hace un año la gente no podía viajar ni al interior, tampoco podía realizar ni acudir a eventos culturales. A no ser que fuera online, ya que casi todo se realizaba por internet. Teatro, música, lanzamientos se hacían vía streaming, por todas las plataformas posibles.

Así, desde enero, las grandes editoriales de nuestro país trataron de seguir con la “nueva normalidad” y lanzaron en forma virtual los libros. También tanto Capel como las otras asociaciones de libreros organizaron ferias virtuales y presenciales por todo el país. Por lo menos en este rubro, aunque tambaleante, la cultura logró mantenerse en pie.

Las demás actividades culturales trataron de seguir en modo covid. Era intentar un reinvento o perecer. Así se realizaron en ambas modalidades los Premios Edda 2021, la Noche de Galerías y la Noche de los Museos, con 46 participantes y más de 6.000 visitas en todo el país. El IV Congreso de Museología también tuvo su gran logro con la apertura del Diplomado en Museología.

El cine, de parabienes

“Apenas el sol”, de Arami Ullón, estrenada en Paraguay recientemente, y luego de ganar varios premios internacionales, es la quinta película paraguaya en postularse para representar a nuestro país en los premios Óscar, y es la primera en ser admitida en dos categorías: Mejor película extranjera y Documental por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, que organiza el prestigioso galardón de Hollywood.

“Matar a un muerto”, de Hugo Giménez, siguió cosechando éxitos. En octubre fue elegida Mejor película en el Festival Internacional de Cine de Santa Cruz (Fenavid), en Bolivia, y también se llevó el Premio Signis.

“Jubentú”, escrita y dirigida por Ricardo Morínigo, que combina drama y comedia para contar tres historias paralelas sobre la juventud paraguaya, con sitios de Ñemby como escenario principal de la trama, con diálogos en jopara, también está en cartelera.

La música en 2021

En cuanto a la música, este es un sector que más ha sufrido los embates de la pandemia y aun hoy no se ha recuperado. Y si bien han surgido nuevos grupos, intérpretes y compositores, que, evidentemente, se sintieron inspirados por la pandemia y lanzaron sus temas y discos en todas las plataformas, todavía no se ha reunido con su público como quisieran. Así también, grupos ya establecidos como Purahéi Soul, Tierra Adentro, Bohemia Urbana siguen lanzando sus temas en todas las plataformas.

Cómo lo ven las grandes figuras

La actriz y docente de Teatro Margarita Irún, directora del Teatro Municipal, manifiesta que fue increíble y doloroso para el gremio artístico lo vivido en el año pandémico. “Sin poder brillar en el escenario, que nos da vida y, para muchos, ¡su medio de subsistir! ¡Fue angustiante, estar encerrados y procurando acercarnos al público a pesar de todo! Pero todo eso sirvió para una explosión de grandes y maravillosos proyectos, en obras de teatro, ballet, conciertos, que llenaron las salas, en un sublime reencuentro con los aplausos, con los bravos, con las luces y el brillo del escenario, y poder decir: ‘Aquí seguimos, seguimos estando, estamos vivos’”. El Teatro Municipal recobró la magia de volver a abrir sus puertas.

Margarita, personalmente, vivió ese reencuentro con amigas, compañeras de más de medio siglo de vida escénica –convocadas por el director de teatro Diego Mongelós–, las señoras actrices María Elena Sachero y Hedy González Frutos. “Llevamos a escena ‘Verbo’, que fue un gran éxito, una historia de vida artística de las tres, entregadas al arte de la palabra, que nos llevó a pisar el espacio que amamos y que fue toda nuestra existencia en este maravilloso viaje que es la vida. ¡Doy gracias a Dios por tanto!”, revela.

No tan difícil

Según la actriz, directora, guionista y productora Clotilde Cabral, directora del Centro Cultural de la Ciudad Carlos Colombino Manzana de la Rivera, la pandemia nos hizo creer que todo iba a ser más difícil. “Pero como me gustan los desafíos, y una de las frases más escuchadas era ‘reinventarse’, me puse las pilas con todo mi equipo del Centro Cultural”.

Así retomaron los Viernes Divertidos, las Visitas Guiadas en los museos, se habilitaron otra vez las exposiciones presenciales y se reabrió la solicitada biblioteca Augusto Roa Bastos. El patio Leonor se volvió a llenar de bullicio los fines de semana, con obras teatrales infantiles, y las dos salas, el García Lorca y el auditorio Ruy Díaz de Guzmán, no pararon de ofrecer al público opciones teatrales.

Su reflexión es que la pandemia hizo que los artistas, como nunca, se vuelvan más creativos y salgan a presentar su arte.

Un oasis

“Después de un 2020 dantesco culturalmente, el 2021 parecería un oasis”, afirma el actor, director, guionista y escenógrafo José Luis Ardissone, de Arlequín Teatro. “Pero no exageremos, se dieron algunos pasos positivos que nos ayudaron a continuar con esperanza y luchar por robustecer el ámbito cultural y, en mi caso, el teatral”, continúa.

Destaca que es notable cómo la angustia que se vivió en esta pandemia hizo que buscáramos nutrirnos de “alimentos” que satisfagan y sacien nuestro espíritu. Surgieron decenas de propuestas teatrales salidas del talento de jóvenes actores y actrices que, ojalá, tanto dramatúrgica como actoralmente, continúen trabajando para robustecer el teatro nacional. “Pero este respiro que nos dio el 2021 no es todo lo que el teatro necesita para seguir; confiamos en que el 2022 haga que el público, sostén fundamental de los espectáculos, retorne masivamente para seguir construyendo un teatro que sea orgullo nacional”.

Nderógape

Buscar un nuevo entretenimiento para que la gente se quedara en casa fue una ardua labor de la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción, desde el principio. La directora Angie Duarte de Melillo recuerda que en el 2020 se paralizó prácticamente todo. Los eventos presenciales fueron cancelados y había una profunda crisis económica, social y cultural. Artistas, productores y asistentes se encontraron con la dura realidad de perder sus fuentes de ingresos. “Conscientes de la importancia emocional e intelectual de la expresión artística, nos reinventamos de manera a llegar hasta la ciudadanía, levantándole el espíritu y acompañándole con arte. El coronavirus nos mostró cuán indispensable es el arte en nuestras vidas”, resalta.

El ciclo cultural “Nderógape” (que nació en marzo de 2020) siguió durante todo el 2021 y permitió a los ciudadanos disfrutar todos los días del arte en la comodidad de sus hogares con transmisiones en redes sociales y a través de canales de tevé. El proyecto proseguirá este 2022.

La puesta en marcha del Asunción City Tour con el Open Bus fortaleció al turismo con su recorrido distinto en el cual se pueden apreciar lugares gastronómicos, históricos y culturales de la “Madre de Ciudades”.

CulturaAsu seguirá con programas como la Semana del Teatro, la Semana de la Guarania, la Semana del Supremo, el Festival Mundial del Arpa en Paraguay, el Festival Internacional de Cine, la Noche de los Museos, el festival AsuJazz, entre otros eventos. Lo concreto del año que acaba de concluir es que se logró el objetivo de reiventarse para seguir llevando cultura a la ciudadanía.

Con limitaciones

La actriz, productora, directora y guionista Patricia Reyna, de Equipo Teatro, admite que aún cuesta hablar de una pospandemia. “Aún nos movemos con mucho juego de cintura entre las limitaciones y las carencias”, dice.

Y, aunque en un principio estaban dispuestas las vías de comunicación no tradicionales para el teatro, se podían ver obras en el hogar desde una pantalla. “Pero el teatro es presencial, es un encuentro del público y de los actores y actrices en vivo, intercambiando emociones. Realmente, yo creo, en lo personal, que no funcionó para nada, ni bien ni mal: sencillamente no funcionó”, reflexiona.

Una buena respuesta sí logró el autoteatro de la Costanera: “Hicimos varias funciones en ese espacio y tuvimos bastante público. La gente estaba ávida de salir a algún espacio abierto, se sentaban arriba del capó, sacaban sus cabezas por las ventanillas de los techos, traían sus sillas como si estuvieran en un pícnic; era una fiesta. Fue una experiencia muy estimulante y positiva. Teatro a través de pantalla: cero; autoteatro, diez”, detalla.

Destacados de la cultura en 2021

El Museo del Año

La Asociación Paraguaya de Museólogos y Trabajadores de Museos (AMUS) eligió el Museo de Arte Sacro “El Museo del Año”, en reconocimiento por su destacada labor en el rubro y por haber llevado adelante minuciosos trabajos de conservación, documentación, exhibición, etc.

Día del Baterista Paraguayo

En homenaje al gran baterista Emilio “Nene” Euclides Barreto, nacido en Asunción el 22 de diciembre de 1942, fue declarado oficialmente esa fecha como el Día Nacional del Baterista Paraguayo. Barreto también fue, aparte de músico y formador de los mejores bateristas, fundador con su hermano Papi del Jazz Club Paraguayo.

Premio Nacional de Literatura

La obra “La Casa de la Calle 22″, de la escritora Susana Gertopán, se impuso a otras 41 aspirantes y obtuvo el primer puesto del Premio Nacional de Literatura 2021. Del concurso literario participaron en total 41 libros en los géneros de poesía, narrativa, ensayo o teatro, escritos en español y guaraní.

Artistas que nos dejaron en 2021

El 2021 nos dejó sin muchos de nuestros artistas. Entre los que partieron a la eternidad están: Renate Costa, guionista; Rolando Rasmussen, bailarín, exdirector del Ballet Nacional y escenógrafo; Ramón del Río, actor; Flaminio Arzamendia, compositor, rey del purahéi jahe’o; Florentín Giménez, compositor y director de orquesta; Rolando Percy, cantante; Alberto de Luque, cantante; Miriam Sienra, actriz; Carlitos Vera, humorista; Lisandro Cardozo, arpista; Nila López, actriz y escritora; Robin Wood, guionista; Bernardo Krasniansky, artista plástico; Tito Acuña, arpista y compositor; Mario Rubén Velázquez, periodista y gestor cultural.

