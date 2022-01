Teatro: los veinte de un equipo de primera

Patricia Reyna y Juan Carlos Cañete se conocieron en los pasillos de un canal de tevé y así, entre charlas, surgió la idea de formar un grupo teatral. “La verdad, no lo tengo tan claro a quién se le ocurrió. No es que alguien dijo: ‘Hágase el grupo y el grupo se hizo’. No, no fue tan místico e inolvidable”, comenta la actriz, directora, dramaturga y una de las creadoras de Equipo Teatro.

Tal vez la discusión haya sido el tipo de actuación que le faltaba a Asunción. En otras capitales de Latinoamérica causaban furor obras como Brujas, Confesiones de Mujeres de 30, Pijamas y Taxi, las cuales ellos también hicieron un par de años después.

Lo primero fue convocar a Mario Santander para dirigirlos. “Y así empezó todo y desde entonces ya no paramos. Seguimos los dos al pie del cañón. Nadie más se sumó en todo este tiempo. En realidad, no es un elenco, sino un grupo teatral que se va transformando según las obras, los actores y las épocas”, refiere.

Lea más: El arte es una necesidad social, nos humaniza

La primera obra que estrenaron el 1 de febrero de 2002 fue El Diario de Adán y Eva, de Mark Twain, con la dirección de Mario Santander Mareco, y los protagonistas, obviamente, Patricia Reyna y Juan Carlos Cañete. La obra se hizo durante años con tres versiones. “Nos sigue cautivando tanto que, tal vez, pronto tengamos una cuarta versión”, adelanta Patricia Reyna.

Juan Carlos Cañete menciona que en estos veinte años han tenido muchas obras que funcionaron de maravillas, y otras muchas que no han funcionado tan bien. Al respecto, Reyna reflexiona que, de verdad no sabe si el éxito es sinónimo de mucha gente o de calidad. “No puedo quejarme de lo segundo; de lo primero, sí, pero es como una catástrofe controlada. Y la realidad es que aún nos sigue sucediendo el no tener tanto público en algunas propuestas, y no se puede hacer nada, solo esperar que termine lo mejor posible y empezar con muchas ganas el próximo proyecto”.

En el recuento de los 20 años, también están las participaciones en festivales del exterior. “Creo que lo que recordamos con más cariño es la participación del Festival de Buenos Aires, al cual fuimos invitados. De hecho, fue el primer y único grupo que ha participado de este importante festival. Fue con La secreta obscenidad de cada día, de Marco Antonio de la Parra, con Silvio Rodas y Juan Carlos Moreno”, evoca Cañete.

Lea más: Un personaje sin dramas

Si bien Equipo Teatro realiza obras para adultos, lo asocian más al público infantil, ya que no hay grupos que se concentren tanto en este sector. “Y también porque nos encanta el teatro infantil, aunque algunas personas lo consideran un género menor, en realidad es un género mayor, de grandes exigencias, tanto como lo es el público infantil”, agrega Cañete.

La mayoría de sus obras infantiles son comedias musicales, por lo cual se les exige a los actores y actrices actuar, bailar, cantar y, además, manejar el difícil público infantil. “Sin dudas, es más complicado que una obra teatral para adultos. Hay que componer música, grabarla, tener vestuarios muy atractivos, buena escenografía, maravillosa utilería y actores dúctiles y carismáticos”, explica Reyna.

Expectativas vs. pandemia

Equipo Teatro aspira siempre a hacer un buen espectáculo, con pandemia o sin pandemia, a decir de Cañete. “Los que hacemos teatro sabemos que una función teatral es muy segura, porque los protocolos son de rigor. En resumen, las expectativas son altas siempre”, apunta Patricia.

Para Cañete, en los últimos años la situación del teatro en nuestro país ha sido de “difícil sostenimiento”. Lo que años antes era una de las pocas fuentes de diversión, ahora compite con la tevé, los juegos, miles de canales de todo el mundo, Netflix, redes sociales… “Hay de todo como en botica” y a gusto del consumidor. Antes era sagrado ir al teatro, llueva y se inunde o con calor de 42 grados, porque era poca la oferta. Hoy caen dos gotas y ya no salen, porque de todos modos hay mucho que se puede hacer en casa”. “¡Claro que no es lo mismo!, pero hasta que se haga rutina, así estaremos. Y, muy importante, antes había auspiciantes que ayudaban al sostenimiento de las obras, pero ahora es una especie en extinción”, menciona Reyna.

En relación al futuro, ambos coinciden en que son muy pretenciosos. “Anhelamos divertir y a la vez que el público reflexione y se lleve un lindo mensaje a casa, o feo, pero que los estimule a corregir esa realidad. Seguir dando oportunidades a actores y actrices que egresan de las escuelas; seguir actuando, dirigiendo, produciendo éxitos; seguir viviendo en estado de teatro. Brindamos por más equipos que mojen la camiseta de los colores del arte. ¡Salud!”.