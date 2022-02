Nuevos nombres para el arte

Altar de la melancolía se titula la instalación de site specific con la que María Belén Rodríguez (30) se adjudicó el primer puesto en el Premio para las Artes Visuales Henri Matisse 2021. Este premio busca cada año incentivar “la producción artística en el Paraguay con un enfoque contemporáneo y da la posibilidad a los ganadores de tener un acceso internacional privilegiado al ámbito artístico”, se lee en el portal de la Alianza Francesa de Asunción. El mismo rinde homenaje al pintor y grabador francés del siglo XX, Henri Matisse.

El premio consiste en una estadía de dos meses en la Cité internationale des Arts, en París, Francia; incluye boleto de avión ida y vuelta, alojamiento y 800 € por mes, más una beca para estudiar francés por un año. Estando en Francia, la artista tendrá que desarrollar un proyecto de estudio durante su estadía.

Rodríguez explica que su obra plantea una problemática muy actual, la pandemia que nos toca vivir y que ha intensificado los estados de depresión y ansiedad, acentuados por el aislamiento social que se mimetiza bajo las interacciones virtuales. “La obra partió de mi subjetividad, pero pretende dar visibilidad a las afecciones que mencioné anteriormente, por medio del discurso artístico”.

El camino artístico de Belén Rodríguez

Estudió Artes Visuales, pero en un primer momento no lo hizo con la intención de ser artista, sino profesora de Historia del Arte e investigadora. Su indiscutible vena artística se despertó quizás después, con las primeras exposiciones fuera de la institución en la que estudiaba (ISA), y el nacimiento del colectivo de artistas Taller de Moreno, del cual forma parte.

Empezó construyendo objetos, y también se instruyó en cerámica popular, restauración en cerámica y escultura, y expuso en varias ocasiones en espacios culturales.

No se encierra dentro de ninguna técnica; le gusta sobre todo explorar los procesos alternativos para el arte, pero sin dudas la instalación y la fotografía son muy recurrentes en sus obras, enfatiza. “Por ahora y debido al tiempo que estamos viviendo, estoy enfocada sobre todo en la fotografía, específicamente en la restauración y fotomontaje digital, pero no solo me centro en cuestiones artísticas, sino que recibo pedidos de restauración incluso del exterior, y los restauro de forma digital”.

Comenzó restaurando fotografías familiares, coloreando las fotos en blanco y negro. “Fue un proceso gradual y autodidacta, sobre todo restauraba fotos de familiares que no llegué a conocer, y que por medio de esa práctica, pude de alguna manera redescubrirlos”, recuerda.

