Nueva vida al ñandutí

María de la Paz Moreno Re (35) es asuncena y ya desde pequeña sintió un gran interés por las manualidades, dibujar e inventar juegos. Una vez en edad de cursar una carrera universitaria optó por Arquitectura, pero finalmente estudió Licenciatura en Artes Visuales del ISA (FADA-UNA) que se ajustaba mucho más a su vocación.

“Mi curiosidad y la instrucción del ISA fueron la excusa perfecta para mirar mi producción artística un poco más en serio y durante la pandemia fue un camino de expresión para entender que el arte no solo es el producto visual de consumo, sino un proceso que te ayuda también a vivir”, dice. Así empezó a desarrollar su obra, que toma al ñandutí como técnica base y lo va mezclando con otras técnicas de bordado y pintura, a lo que da el nombre de “jopara contemporáneo”.

Explica que el ñandutí llega a su vida en un momento de indagación de técnicas. “Me gusta mucho aprender y nutrirme de otros lenguajes para hacer mis obras, es como que abre las puertas a las posibilidades, las hace infinitas, esta es una cualidad que tienen los artistas creo, mirar otras disciplinas y dialogar”.

Estudió en el taller Ymaguaré con la profesora Ángeles Paniagua y ahí hizo click, luego comenzó a comprar libros sobre la técnica y a experimentar sus límites. Estuvo 2 años en Francia, de 2019 a 2021, y ahí desarrolló obras que mezclan técnicas mixtas combinadas con el encaje del ñandutí, arte que tomó como metáfora de toda su añoranza o nostalgia.

Buena recepción del ñanduti en el extranjero

“Cuando hacía ñandutí, el ñandutí eran mis amigos, familia y mis afectos que se tejían con una gran nostalgia y deseo. Así fue naciendo una serie de obras (los corazones) que durante el confinamiento fue creciendo y cuando este terminó en París, participé de varias ferias de artesanos”, comenta.

Su obra encantó a los franceses y así tuvo la oportunidad de difundir los orígenes de la técnica y compartir con el público por medio del tejido en vivo. “Era toda una performance, una cosa mágica que todavía me genera sorpresa, les gusta mucho ver cómo se hace el ñandutí, creo yo, porque es la garantía de que al comprarlo se llevan algo hecho a mano, algo único que no encuentran en cualquier lado”.

Hoy se encuentra en Paraguay para terminar sus estudios y espera volver en algún momento, ya que ha dejado muchas puertas abiertas con oportunidades para seguir difundiendo su arte. Ella utiliza la acuarela, tinta china y bordado experimental para generar volumen y texturas; también impresiones de xilograbado o algunas impresiones en grabado en metal para experimentar con el ñandutí, pero explica que básicamente todo puede representar una oportunidad para crear.

“Lo textil me fascina por sus posibilidades de introspección durante el proceso creativo y durante la realización misma de la obra. Se mueve entre los límites del arte y la artesanía, entre lo tradicional y lo contemporáneo. La acuarela me encanta por su espontaneidad, cuando mancho el lienzo con la acuarela, si bien con intenciones específicas, siempre me sorprende el resultado de su forma y lo que pasa al mezclar los colores”, confiesa.

La tinta china la utiliza como instrumento para ejercitar sus trazos, que con el bordado se complementan. Los pliegues y texturas al experimentar con las telas son un ejercicio para ganar en volumen con la intención de generar una escultura textil, un proceso que todavía está desarrollando. Actualmente también experimenta con bordado en estampas de xilografías y fotografías.

Ya tiene en su haber varias exposiciones colectivas y la más reciente se realizó en París, en la Embajada del Paraguay en Francia en conmemoración del Día del Ñandutí. Dicha muestra se tituló Arapoty y se realizó en colaboración con la Asociación Les Dentelles de Ñanduti, representada por Olga Testelin y Claire Paquot.

Actualmente está enfocada en terminar su carrera universitaria y, paralelamente, busca insertarse en el mercado del arte paraguayo. Fue seleccionada por la Fundación Texo para participar de su primera Clínica de Arte para Artistas, cuyos resultados serán difundidos en el project-room del museo durante el año 2022. Además, trabaja en proyectos expositivos que espera pronto puedan ver la luz.

Instagram: @paz.morenore @arasapenanduti