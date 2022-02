Quién es el comisionado Aveiro, un paraguayo exitoso en EEUU

Siempre es alentador escuchar de compatriotas que dejan en alto el nombre del país por su formación y compromiso con sus carreras de vida. Hoy hablamos con Roberto Aveiro, quien sobresale en los EE.UU. como el primer comisionado paraguayo de la Policía estadounidense.

Roberto Aveiro (56) nació en Asunción, Paraguay, el 7 de junio de 1965. Cuenta que fue a los Estados Unidos cuando tenía tan solo 23 años para cumplir uno de sus grandes sueños: vivir en el enorme y competitivo país del norte, donde ya lleva 34 años.

Hoy ocupa un importante puesto de confianza en el citado país: el de comisionado de la Policía de Stamford, Connecticut, pero aclara que él no es policía. Explica que los departamentos de Policía de los Estados Unidos tienen una Junta de Comisionados de Policía, que son designados por el alcalde de la ciudad y aprobados por la cámara de representantes. Los comisionados establecen la misión general y el enfoque de la fuerza policial de la ciudad, teniendo en cuenta los problemas que enfrenta la ciudad, dice.

Qué hace un comisionado de la Policía

Los comisionados escuchan las preocupaciones de la comunidad, establecen las políticas del Departamento de Policía y determinan nuevas direcciones; ellos tendrán todos los poderes otorgados por los estatutos generales, tendrán la administración y supervisión general del Departamento de Policía de la ciudad y harán todos los reglamentos necesarios para que el gobierno del mismo no sea contrario a la ley. Además, pueden prescribir sanciones adecuadas por la violación de dicha regulación, incluida la suspensión o destitución del cargo de cualquier oficial o miembro de dicho Departamento de Policía, comenta.

Los comisionados de Policía tendrán el poder exclusivo de nombramiento, promoción y destitución de los oficiales y miembros de dicho departamento, conforme a las normas que adopte para tal fin. “Un nuevo comisionado a menudo tiene nuevas ideas o nuevos métodos para implementar, lo que a menudo implica reasignar, promover o degradar a los oficiales de sus puestos actuales. Cuando la ciudad tiene un comisionado y un jefe de Policía, el comisionado es el “rostro del departamento”, a menudo representa a la Policía en las funciones de la ciudad y, por lo general, viste ropa de civil en lugar de un uniforme de policía”, agrega.

Los comisionados en estas ciudades ven el panorama general, establecen la misión y el tono para su mandato y cuentan con el jefe de Policía para manejar las operaciones diarias del departamento. El jefe de Policía es responsable de informar a los comisionados y de asistir a sus reuniones para brindar actualizaciones sobre el funcionamiento de dicho departamento, continúa.

También agrega que los miembros de dicho Departamento de Policía tendrán toda la autoridad con respecto al servicio del proceso penal y la aplicación de las leyes penales que les confieren los estatutos generales a los oficiales de policía y alguaciles.

Un gran honor

Roberto se siente sumamente honrado y orgulloso por este reciente logro. “Esto me permite, primero, llevar el nombre de Paraguay muy en alto, pues siendo el único comisionado de habla hispana siempre surge la pregunta: ‘¿De qué país eres?’”, comenta entre risas.

También confiesa estar muy contento con el nombramiento, por las posibilidades que le ofrece el cargo de seguir sirviendo a su querida ciudad de Stamford y de formar parte del crecimiento y fortalecimiento de la relación policía-comunidad, pero ahora ya a un nivel gubernamental.

“Me siento honrado, muy humilde y muy agradecido por la oportunidad y la confianza que me ha brindado la alcalde, Caroline Simmons, de ocupar el cargo de comisionado de Policía durante su mandato, y lógicamente muy entusiasmado de formar parte de un equipo que busca llevar a la comisión de Policía a una nueva dirección centrada en aumentar la transparencia y al mismo tiempo garantizar que la fuerza policial esté en la mejor posición para hacer su trabajo de proteger al público”. Se centra en que todos deben trabajar hacia un mismo objetivo, que es mantener segura a la gente de su ciudad, Stamford, al tiempo de lograr mejoras donde puedan hacer todo lo posible para escuchar a la comunidad y también para apoyar a la policía.

Este puesto ofrece exactamente el tipo de retos y responsabilidades que estuvo buscando y encaja perfectamente con sus habilidades y experiencia, asegura.

Objetivos por cumplir

“Creo que todos tenemos un sueño que queremos cumplir, pero ahora en este caso no sé si llamarlo ‘sueño’, más bien me gustaría llamarlo un objetivo que cumplir y el cual es lograr cumplir a cabalidad la tarea que me han encomendado y no defraudar a la comunidad y a la policía”, enfatiza.

Comenta que en este momento los oficiales de Policía están pasando por un momento bastante difícil en todo el país, y le satisface saber que ahora puede colaborar para lograr un cambio.

“Actualmente vivimos en un ambiente de falta total de respeto hacia la profesión que en su momento ha sido la más respetada y anhelada por muchos, y espero poder lograr ser el puente del fortalecimiento de la relación policía-comunidad, y que a través de mi trabajo logremos recuperar la confianza de la ciudadanía en nuestros oficiales; es un deseo que compartimos juntos con el alcalde, el director de seguridad interna de la ciudad, el actual jefe de Policía y de todo el Departamento de Policía, y por qué no decirlo, también de toda la comunidad de Stamford”, expresa.

“Soy ingeniero de sistemas, trabajo con USAlliance Financial y soy responsable de la administración de los sistemas de la empresa. Soy un amante de la aeronáutica y me gustan las actividades al aire libre y los animales, me gustan los perros y me fascina jugar al tenis, correr, andar en bicicleta y salir en moto. Muchos lo llaman aventura pero para mí es un estilo de vida, uno que compartimos con mi familia, mi señora Mirta Aveiro y mis hijos Alejandro y Analaura. Es más, la primera moto que tuve fue un regalo de mi hijo y un hobby que nos apasiona y lo disfrutamos. En mis momentos de ocio, o cuando estoy solo me gusta encerrarme en la oficina y ejecutar la guitarra, la música es una excelente terapia de relajación.”, comenta.

“Nos gusta mucho compartir en familia y viajar. Compartir juntos con los perros (tenemos tres) y hacer nuestros asaditos o una buena sopa paraguaya de vez en cuando para así estar juntos y dedicarnos tiempo para charlar, creo que cuando los hijos quieren charlar y compartir con uno, no hay nada más importante en ese momento, pues el mejor regalo para padres e hijos se llama tiempo y mis hijos son los tesoros más preciados que Dios me dio”, señala Roberto.

Un camino hacia el éxito en el extranjero

Valorar la posibilidad de tener que dar un paso atrás, para más tarde dar dos hacia adelante es su receta para el éxito en un país extranjero, así como tener la mente abierta y tener clara la razón por la cual se quiere emigrar a otro país; saber si el objetivo es avanzar en la carrera o bien cambiar el estilo de vida.

Nunca darse por vencido ni ponerse límites, pues un cambio de mercado implica enfrentarse a lo desconocido, dice. Además, recalca la importancia de inmiscuirse en la comunidad en la que uno habita y ser parte activa de esa comunidad.

