Tradición de fuego, sabor y manos familiares

Si hay una práctica que perdura en el tiempo es la de elaborar la chipa en Semana Santa. No se trata exclusivamente de satisfacer al paladar con un plato típico, no. Es una costumbre ancestral arraigada fuertemente en la cultura de nuestro pueblo, un saber que aglomera a la familia y no debería perderse.