Citas & hechos

“Las apariencias engañan la mayoría de las veces; no siempre hay que juzgar por lo que se ve”. Molière (1622-1673) comediógrafo francés.

“Esfuérzate por mantener las apariencias que el mundo te abrirá crédito para todo lo demás”. Winston Churchill (1874-1965) político británico.

“El mundo recompensa antes las apariencias de mérito que al mérito mismo”. François de La Rochefoucauld (1613-1680) escritor francés.

“Solamente la gente frívola no juzga por las apariencias. El verdadero misterio del mundo es lo visible, no lo invisible”. Oscar Wilde (1854-1900) dramaturgo y novelista irlandés.

Charlène de Mónaco, ¿la novia fugitiva?

En 2006 salió a la luz la relación de Charlène Wittstock, exnadadora olímpica sudafricana, con el príncipe Alberto II de Mónaco. En 2010 se anunció su compromiso y se casaron el 1 de julio de 2011 por civil y, al día siguiente, por Iglesia. El 10 de diciembre de 2014, Charlène dio a luz a gemelos. ¡Por fin Mónaco tenía su heredero! El trono tenía futuro. Todo muy fashion, pero… no fue como en los cuentos de princesas. Dicen que el matrimonio en realidad es una pantalla, pues hace tiempo que corre el rumor de que Alberto es gay.

De la boda, que se trasmitió en directo por tevé, nadie recuerda los millones de euros que costó ni los días de festejos. Pero los que la vieron no olvidan las lágrimas de la novia, ¡quien conseguía que el soltero de oro de la realeza pasara por el altar! ¿Esas lágrimas eran de felicidad? Parecía que la novia no quería estar ahí. Así nació el rumor que Charlène intentó escaparse horas antes de su boda. Y no una, ¡sino tres veces!

Y es que desde sus primeros pasos en el principado nada fue fácil. La hostilidad de sus dos cuñadas no convirtió su llegada en un camino de rosas. A esto se sumó el hecho de que su futuro marido reconoció a dos hijos ilegítimos y que podría haber otro, nacido durante su noviazgo. Esto, junto con la presión de dar un heredero al príncipe (estipulado en un contrato), pudo causar que la futura princesa se sintiera desbordada.

Pero el rumor habría quedado solo en eso si no hubiera sido por su actitud durante la ceremonia. Aunque apareció radiante, no parecía estar pasando el día más feliz de su vida, ni sus lágrimas, de emoción. Todo eso hizo que sus supuestos intentos de fuga se dieran automáticamente por ciertos y la persiguieran todos estos años.

En 2021 la usina de rumores volvió a trabajar ante sus evidentes ausencias en los actos oficiales, como la celebración de la fiesta nacional, el 19 de noviembre, aunque su marido aseguró que ella estaría de regreso para entonces.

Pero, sin duda, la ausencia más notoria fue la de su 10º aniversario de bodas; tanto que el príncipe Alberto tuvo que explicar a los medios: “No es problema de pareja. Ella se está recuperando de agotamiento físico y mental”, indicó. Charlène sufrió una infección de oído y garganta que requirió una intervención quirúrgica y se refugió en Sudáfrica. En marzo de este año, regresó a Mónaco y en mayo retomó su agenda oficial, luego de 16 meses, y todos los rumores parecían quedar atrás.

En junio, la pareja visitó Oslo, Noruega, junto con sus gemelos Jacques y Gabriella, de siete años. Fue el primer viaje oficial fuera del principado de Mónaco tras meses de ausencia. Y el 2 de julio, para el 11º aniversario de su boda, ya posaron tomados de la mano. Pero… el viernes 8 de julio, Charlène no asistió al Baile de las Rosas, uno de los eventos más importantes de Mónaco. “La princesa está triste… ¿Qué tendrá la princesa?”.

