Genios de la natación en la cita de Odesur

Empecemos con el mayor referente de la natación. Quien lleva en alto la bandera paraguaya como embajador en la natación tiene el sello de Benjamín Hockin, con varias olimpiadas sobre sus hombros, y una gran cantidad de medallas logradas en distintos eventos internacionales. Nos comenta sobre su día a día y lo que espera para los juegos Odesur Asu2022.

Los hermanos Hockin siempre están juntos en entrenamientos o competencias. “A pesar de entrenar en el mismo club con Charles, tenemos entrenamientos distintos. Normalmente la parte física la hago lunes, miércoles y viernes en el gimnasio, y –al igual que todos– en la pileta de lunes a sábados, de repente estamos todos en el gimnasio, pero nuestras rutinas varían dependiendo del estilo, y es mucho más específico”, aclara Benji.

Lo que más valora Benjamín es su familia, por lo que su tiempo fuera del gimnasio o la pileta implica pasar un buen tiempo con sus seres queridos: “Me gusta pasar mucho tiempo con mi hija. Ella cumplió ahora 1 año, y los momentos con ella me encantan, jugar y compartir en familia, porque con todo el entrenamiento y los viajes se va perdiendo eso. Entonces, en cuanto tengo un rato libre, trato de aprovechar al máximo con los míos”.

El deportista olímpico de 35 años viene de ganar 3 medallas en el Nacional argentino, dos en estilo mariposa y una en libre. ¿Cómo está Paraguay para Asu2022?: “Tuvimos una excelente antesala de lo que será Odesur, en los Juegos Bolivarianos Valledupar, con excelente participación del Team Paraguay, donde conseguimos varias medallas. Estaremos en el Nacional argentino y en el de Brasil unas semanas antes de Asu2022 con competencias muy exigentes, que nos servirán para llegar a punto en nuestro país. Sin dudas, Asu2022 es el objetivo país –y es el objetivo de los nadadores– representar de la mejor manera a nuestra nación, Paraguay, que es nuestra casa; te llena de orgullo, de motivación y alegría poder estar presente en un certamen tan importante”, responde con entusiasmo.

Benji proyecta el futuro de la natación a través de su club, que lleva su nombre, y deja una recomendación para los chicos: “El deporte de la natación es el más completo y lo puede realizar cualquier persona. Desde los más chicos hasta gente de la tercera edad. Recomiendo a los chicos que hagan un deporte, y si es la natación, muchísimo mejor. En el club Benjamín Hockin les esperamos con los brazos abiertos y las puertas también siempre estarán abiertas para quienes quieran entrar en este bello deporte que tantas alegrías dio a nuestro país. ¡Bienvenidos sean!”.

La otra pieza clave de la familia Hockin

Charles Hockin, hermano menor de Benjamín, es el dueño del estilo espalda: “Pese a que somos hermanos con Benji, nuestra rutina es totalmente diferente, porque cada uno tiene un entrenamiento en específico; en mi caso, tengo tres veces a la semana gimnasio y nado de lunes a sábado en las Fuerzas Armadas, bajo la dirección del profesor José Lobo”.

El hobby de Charles es sencillo y divertido: “Me gusta coleccionar muñecos o imanes para la heladera de los lugares donde viajo, y relajarme en la tranquilidad del hogar”.

El atleta olímpico de 32 años, que ganó medallas en Valledupar y también en el Nacional argentino, comenta: “La parte de nutrición y la preparación física la hacemos con el equipo del Comité Olímpico. Lo que más necesitamos ahora es competir para llegar bien al Odesur, por eso estamos planificando un calendario de eventos para tener buen ritmo cuando compitamos en nuestro país”.

Su recomendación para los jóvenes es que “hagan –sobre todo– un deporte. Para mí la natación es apasionante, porque es una práctica completa, no exige nada, y es algo que sí o sí debes aprender en la vida, saber nadar, para poder defenderte, vayas donde vayas. Es esencial para todo niño, lo deben hacer con disciplina, pero lo importante es que les guste, que estén contentos”.

La promesa femenina

Luana Alonso es la de mayor proyección en la natación femenina, consiguiendo varias medallas en su recorrido como deportista olímpica y será la única con marca A que representará a nuestro país en los Juegos Asu2022. Ella nos habla sobre su dedicación: “Arranco bien temprano en la mañana con el desayuno y los suplementos. Primera parada es el gimnasio en el COP, luego en las Fuerzas Armadas tengo natación, porque el Centro Acuático se está remodelando para Asu2022, y finalmente le dedico unas horas al estudio, pues estoy viajando a Estados Unidos (Dallas), donde seguiré mi carrera”.

Luana, de 18 años, tiene como pasatiempo favorito la lectura, que la ayuda a mantenerse en armonía: “La verdad que a mí me encanta leer, sé que suena supercliché, pero me fascina hacerlo. Leo cuando tengo un tiempo libre, porque es también una forma que tengo para relajarme cuando no estoy en competencia o entrenando”.

¿Cómo está Luana para octubre? “La verdad es que soy favorita para medalla en Asu2022 y es una presión superimportante representar al país, a mi gente, venimos entrenando a full. Yo sé que puedo conseguir una medalla, ya sea de oro, plata o bronce, por ello iremos a varias competencias previas a Odesur para conocer las sensaciones”.

Luana Alonso, que viene de sumar medallas en el Nacional argentino y establecer un nuevo récord nacional, aconseja a los más chicos: “Empiecen ya, la natación es un deporte superlindo, te abre miles de puertas, a varios viajes. En mi caso, voy becada a los Estados Unidos a estudiar. Tienen que animarse, es un deporte muy bonito y que no lastima, sobre todo”.

El influencer del agua

Renato Prono, además de dominar el estilo pecho en la natación como atleta olímpico, es un activista de emprendimientos e influencer muy destacado y querido de las redes sociales. En medio de su ajetreada agenda diaria nos comenta: “Me despierto con Pimento, mi gatito, nos levantamos a desayunar y ahí empezamos sin parar. Arrancamos en el agua, luego pasamos al gimnasio, después avarias reuniones que tengo en el día y por la tarde de vuelta al entrenamiento. Básicamente, esa es mi rutina diaria”.

El atleta de 31 años comenta lo exigente que es con sus actividades fuera de los gimnasios y las piletas: “En mi tiempo libre estoy en mis empresas, o haciendo twitch, la fotografía realmente me gusta mucho como hobby, pero prácticamente no me da el tiempo. Con lo que hago en el trabajo, en las redes sociales y con algunas reuniones se me va el día. Pero en realidad mi pasatiempo es la fotografía, sin lugar a dudas”.

Prono, que viene de sumar oro en el Nacional argentino, también nos brinda sus sensaciones para Asu2022: “Estamos bien, venimos entrenando y compitiendo muy bien. Llegamos de Valledupar, donde Paraguay hizo récord en medallas en la competencia, así que llegamos bien, preparados, motivados y con ganas de representar a Paraguay. Eso siempre es nuestra motivación y orgullo, pero esta vez nos toca hacerlo en casa y hay un extra de todo”.

Le pedimos a Renato un consejo para quienes quieran adentrarse en el mundo de la natación: “Cualquier deporte en general debe ser algo que disfruten hacer, porque se puede hacer difícil en ciertos momentos. Hay que tener mucha disciplina, y sepan que el esfuerzo vale la pena. Y de ese esfuerzo después sale la recompensa. Recuerden que el proceso es largo, pero es divertido si uno aprende a valorar el día a día y, por sobre todo, que se diviertan”.

Renato tiene como uno de sus hobbies coleccionar tazas adquiridas de cada lugar de competencia. “Empecé a traer como recuerditos y sin darme cuenta llegué a tener un montón. Entonces, se volvió como un show en mis redes elegir una taza cada mañana con la gente”.

Entre sus emprendimientos empresariales tiene DTP, una operadora turística; Propool, todo sobre piscinas (@propoolpy y @dtptravelgroup) y la marca personal de merchandising NO PAIN NO CHIPA!

“No olvides poner que tengo el gato más famoso del país, el gran Pimento Pandemio II Junior, el líder, el rey”.

Un destacado nadador combinado

Matías López se adueñó del estilo combinado, vive en Estados Unidos, donde entrena, estudia y trabaja. En una breve estadía en nuestro país, como parte de su preparación para Odesur, nos comentó de su rutina. “Vine al país, no de vacaciones, pero sí tengo unos días libres en Estados Unidos, por lo que decidí venir a hacer parte de mi preparación acá, junto con el equipo. Mi objetivo es, sin dudas, Odesur, por lo que opté por Estados Unidos como la mejor opción para entrenar. Tiene lo que creo que es necesario para mi crecimiento. Acá en Paraguay entreno con el profesor Enrique Guerrero, del Gimnasio de Édgar Torres en Arrayanes, y la nutrición –al igual que los chicos– con el COP, y natación en el Club SyC con Sergio Cabrera”.

Como pasatiempo, Mati se destaca como cocinero y también maneja una empresa de diseño gráfico junto con su hermano. “La verdad que me gustan muchas cosas, pero me encanta cocinar. Es uno de mis pasatiempos favoritos. También, cuando se dio lo de la pandemia, abrimos una empresa de diseño con mi hermano, ya que ambos estudiamos diseño gráfico, hacemos stickers, ilustraciones y enviamos a todo el país. El nombre de nuestro emprendimiento es Draft Ilustraciones; nos pueden encontrar en Instagram como draft.py. En eso paso mi tiempo libre, con pedidos para la gente, me hace muy feliz porque me distrae totalmente de lo que hago normalmente”.

Sobre el Team Paraguay, el deportista de 26 años que ganó dos medallas en el Nacional argentino, señala: “Como equipo estamos muy bien, de repente decir esa frase parece un cliché, pero creo que al tener esa incertidumbre si los juegos se hacían acá o no, motivó bastante a todos los nadadores que estaremos en Odesur. Yo veo que tenemos un equipo muy completo en todos los sentidos, en la preparación en el agua como también psicológica con la confianza que hay, nos llevamos muy bien entre todos. Estoy muy emocionado para octubre, con muchas ganas y hay que controlar un poco la ansiedad porque aún falta”.

Este joven compatriota recomienda a los chicos “que sueñen, que hagan lo que quieran hacer, que piensen en grande, que las cosas son posibles; siempre que uno ponga 200 por ciento de cada uno. Insto a los chicos a que vengan a la natación, es un deporte bello, que creció un montón durante los años; van a pasar muy bien”.

STAFF DEPORTIVO DE LOS ATLETAS:

-Entrenador: José Lobo

-Asistente: Rodrigo Méndez

-Preparador físico: Marcial Centurión y Pedro León

-Nutricionista: Laura Orihuela

Agradecimientos:

Club Internacional de Tenis (CIT) www.cit.com.py,

Fuerzas Armadas (FF.AA.)

Club Benjamín Hockin, en todas las redes