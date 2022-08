Remando hacia la meta Odesur Asu2022

El remo sigue creciendo a pasos agigantados en nuestro país y va marcando a referentes de excelente performance que representan al país portando la tricolor en distintas competencias. Vienen incluso de conquistar varias medallas en los Juegos Bolivarianos en Valledupar, Colombia, y el objetivo central de los chicos ahora es mejorar esa campaña en los Juegos Suramericanos Asu2022.

Un candidato al oro

Javier Insfrán es un gran deportista representante del Paraguay en remo. De Valledupar, donde participó de los juegos bolivarianos, trajo varias medallas. Ahora, Javier ya palpita lo que serán los Juegos Suramericanos en Asunción y cuenta cómo se está preparando.

“Ahora estamos en la recta final, estamos a días de lo que será ASU. Cuidamos todo lo que es el entrenamiento invisible. Los días arrancan con la noche anterior planificando el trabajo y, básicamente, incluye el desayuno, el entrenamiento, descanso, entrenamiento y más entrenamiento. A veces llegamos a tener hasta cuatro turnos de exigencia física, y si no estamos practicando –en mi caso– voy a la facultad”, dice al describir su día a día.

En su tiempo libre, Javier prefiere la compañía de la familia: “Más que nada, estar con mi familia. Me gusta pasar mucho tiempo con mis familiares, poder ayudar y colaborar con las cosas en la casa y básicamente es eso: entrenamiento, estudio y en los tiempos libres estar con mis seres queridos. Ahora justo tengo un perrito nuevo y mi hobbie es divertirme con él”, cuenta entre risas.

La exigencia de un atleta de alto rendimiento demanda mucho sacrificio en el esfuerzo físico: “En cuanto a la preparación física, Alan Soto es mi entrenador; termino ‘masacrado’ todos los días. Pero ese es el camino para conseguir medallas. En lo demás, con todo el equipo que posee el Comité Olímpico Paraguayo, fisiólogos, nutricionistas, psicólogos, metodólogos; la verdad un equipo muy completo, estamos muy bien atendidos. Y te digo más, detrás de cada atleta hay un sinfín de profesionales que trabajan para que lleguen a sus objetivos”.

Su recomendación para los más pequeños que quieran incursionar en este deporte es “que se animen y prueben, es algo maravilloso. Yo lo hice y me quedé enamorado desde el primer momento. Todo lo que se propongan lo pueden lograr, porque con una meta bien fija, trabajo duro y disfrutar todo lo que uno hace se puede alcanzar la meta”.

Ansioso ya de participar en la cita de octubre, afirma que “para Odesur estamos más unidos que nunca, estamos compenetrados, trabajando bien en todo, ya que tenemos que dejar la bandera lo más alto posible, dar todo y morir en cada remada. Más adelante ya tenemos también el desafío de los Juegos Santiago 2023, que servirán para estar en las Olimpiadas de París 2024″.

Referente en el remo

Una de las figuras del deporte remo es Gabriela Mosqueira, quien participó en diferentes eventos internacionales. Ahora se prepara a full y es una de las que aportará sabiduría en esta disciplina en octubre. “Lo que más me apasiona es que me puedo superar día a día, que cada reto es una oportunidad de ser mejor dentro de este deporte”. De la inspiración para adentrarse en este mundo le da crédito a su hermana: “Mi hermana mayor Claudia fue quien me impulsó a aprender a remar, siempre lo llevaré presente en mi recuerdo”.

Con respecto a su preparación y rutina deportiva, la ganadora de varias medallas en Valledupar, Colombia, en los Juegos Bolivarianos cuenta: “Me levanto muy temprano (de lunes a lunes), desayuno algo liviano como una fruta y tostadas con mermelada y de ahí ya voy a remar. Entrenamos unas 3 horas en total y vuelvo a mi casa para descansar, luego a las 15:00 vamos al entrenamiento de vuelta y el día termina a las 19:00, aproximadamente. Voy a casa a comer, descansar y prepararme para el día siguiente. Eso es básicamente lo que una atleta de élite tiene como rutina”.

Gabi anima a que no se tema a las lesiones y lo importante es romper barreras mentales: “Las lesiones son muy sufridas en los deportistas, psicológicamente es muy duro ver de lo que te estás perdiendo o tener un equipo que te espera. Al volver hay que romper barreras mentales para sobrellevar cualquier dificultad”.

Aunque como todo deportista de alto rendimiento tiene una agenda llena, en sus ratos libres “intento terminar mis estudios. Me gusta salir con mis amigos y realizar actividades tranquilas”.

Su recuerdo más bello como atleta la remontan a las olimpiadas de Londres: “Tengo muchos, pero el que me marcó fue la inauguración de Londres 2012. Entrar a ese estadio lleno de gente fue algo excepcional”.

Gabi asegura que están muy fuertes como equipo nacional, que darán todo en la cita de octubre: “Competir en ASU es un regalo muy grato y una gran responsabilidad al mismo tiempo. Sin duda alguna lo vamos a disfrutar”.

Otra competidora nata

Alejandra Alonso pone fuerzas hasta en la última remada y tiene bien trazado el programa: “En realidad, seguimos una rutina. La mía arranca las 5:15, preparo el desayuno y mi equipo para estar en la Federación a las 6:40, ahí realizamos la entrada en calor para ya estar a las 07:00 en el agua dispuestos para el trabajo del día. Todo siempre depende del plan de entrenamiento, vamos luego disparados al Comité Olímpico para las pesas y de vuelta a la tarde en la Federación y, a medida que nos acerquemos a la fecha de la competencia, habrá cuatro turnos de entrenamiento”.

En su tiempo libre comparte con sus seres queridos, pero también se considera la señora de las plantas: “Yo disfruto de estar en casa, pero todo depende de las ganas del momento. Ahora que estoy de vuelta por el país sigo buscando lo que haré de mi tiempo libre. Un poco antes de la pandemia le agarré la onda a ser la señora de las plantas (risas) y comencé a juntar suculentas especies.Tal vez vuelva a la jardinería, todo depende de los casos de dengue porque era un problema cuando estaba en el exterior”.

Con relación al desafío Odesur comenta: “Estamos muy concentrados en ejecutar bien los entrenamientos, cumplir con los objetivos. Los chicos están muy entusiasmados y motivados más aún porque es aquí en casa. Odesur es muy importante para un ciclo olímpico y para mí será el segundo juego. El primero fue en Santiago 2014 y, como le dije al profe Mariano, nuestro entrenador, en mis medallas me falta un Odesur”.

“El remo es un deporte longevo, algunos ya pueden empezar a tener resultados de buenas a primeras, pero es un deporte que conlleva paciencia y, sobre todo, constancia. Siempre hay que procurar sacar lo mejor de uno mismo en el entrenamiento y en competencia ni qué decir. Es contra uno mismo y siempre tratar de mejorar lo que uno hizo ayer”. “El remo es para todos, podés comenzar desde muy chico como de grande, no es un deporte que sí o sí se requiere que comiences muy joven para alcanzar el alto rendimiento, pero remo es muy completo; les invito a que se animen, es un deporte hermoso, no solo por el contacto con la naturaleza, sino también enseña bastante sobre uno mismo y ayuda a sacar el guerrero que lleva uno por dentro”.

Remo, empresa y facultad

Franco Chiola, además de dedicar su vida al alto rendimiento también colabora con la empresa familiar y finaliza la jornada en la facultad. “Cada uno tiene una rutina distinta, en mi caso ya estoy a las 6:00 en el agua, a las 9:30 ya estamos cerrando la mañana. De ahí voy a la oficina, trabajo con la familia, vuelvo a las 17:00, entreno otras dos horas entre pesas y los trabajos del entrenador y de ahí a la facultad. Es una agenda muy apretada”.

Franco ve a Paraguay en lo más alto del podio en ASU2022 debido a las competencias y preparación que como selección vienen realizando: “Venimos muy confiados, la verdad se viene apostando mucho por lo que es el remo, en especial a este grupo que competirá por un lugar en Odesur. Estamos compitiendo en el exterior, venimos de conseguir medallas de oro en Bélgica, al igual que en Colombia con los Juegos Bolivarianos, así que llegaremos con la mejor performance de toda la historia para estos juegos en casa”.

Su consejo a los chicos es que “se animen a practicar, se van a encontrar con la naturaleza y un deporte lindo, quizás algo diferente a lo que el pueblo paraguayo está habituado. Es animarse nada más y verán que la van a pasar muy bien”.

STAFF DE ENTRENADORES

- Mariano Kowalczyk, director técnico nacional.

- Rubén Scarpati, primer entrenador nacional.

- Jorge Benítez, segundo nacional.

- Dionisio Gamarra, segundo nacional.

- Cuerpo de profesionales del Comité Olímpico Paraguayo (COP).