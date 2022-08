Un despliegue de ases del squash

Francesco Marcantonio es el más representativo del deporte raquetero y es una carta firme a lograr la medalla en ASU2022. “Soy el actual número uno del país, mi preparación para estos juegos viene desde hace un par de años.

Ahora que estamos a tan poco tiempo de los juegos, mi rutina de preparación básicamente arranca con el gimnasio por la mañana, ejercicios en fisioterapia, ejercicios en movilidad, flexibilidad o recuperación. Entrenamos en cancha lunes, martes, miércoles, viernes y sábados, todos los días, más o menos dos horas diarias, así que esa es básicamente mi rutina en estos días”, explica el deportista.

¿Cómo se encuentra Paraguay para Odesur? Bien, estamos entrenando muy duro con el equipo hace ya un par de meses, creo que desde comienzo de año se intensificó más, antes como que estábamos preparándonos con objetivos a corto plazo, en distintos torneos, siempre mirando a Odesur, así que estamos apuntando a alcanzar las medallas en los juegos”.

Marcantonio también cita los cuidados que debe guardar como deportista de élite: “Soy una persona que le gusta mucho comer. Creo que a todos nos gusta comer mucho, entonces en mis días libres aprovecho para recargar probando los platos que me gustan, pasar tiempo con la familia, amigos, con mi novia. Así me lleno de energía en esos días libres”.

En cuanto a su preparación como atleta dice: “El equipo del Comité Olímpico es el que nos dirige en todo. Estoy entrenando con el profesor Víctor Silvero, mi preparador físico; mi nutricionista es Johana Ocampos, quien fue una jugadora de Beach Volley. También estoy trabajando con un psicólogo deportivo y con doctores. A la par, el equipo multidisciplinario está muy atento ahora más que nunca que falta tan poco. Por tanto, estamos trabajando a full en todos los aspectos”.

Su recomendación para los que quieran jugar squash es sencilla: “Lo importante con estos juegos será llegar a la gente y que conozcan distintos deportes. Ojalá que se queden en alguno de ellos, y si es en el squash estaremos encantados de recibirlos. El squash paraguayo es una gran familia, es un deporte que te atrapa una vez que lo conoces. Por eso, queremos llegar a más gente y que más personas conozcan y sepan por qué somos tan apasionados los jugadores de squash por nuestro deporte. Espero que empiecen haciendo cualquier deporte, que es lo saludable y si llegan al squash serán bienvenidos”.

Una competidora nata

Luján Palacios es la deportista femenina de más alto nivel dentro del deporte y recuerda cómo se dieron sus inicios: “Me encanta lo divertido que es jugar el squash con mi familia y amigos, estar horas jugando y riéndonos al mismo tiempo. Empecé a jugar a los 10 años y fue gracias a mi papá, que también practica squash. Un día me invitó y, desde entonces, no salgo de la cancha”.

Su preparación es una constante disciplina. “Normalmente me levanto a las 9:30, desayuno, voy al gimnasio, almuerzo, entreno por la tarde, paso un rato con amigos y familia, y me acuesto”.

No está ajena a las lesiones propias de los deportistas. “La lesión que más me ha afectado hasta ahora fue un esguince del tobillo derecho. Me lesioné a unos días de un torneo muy importante, pero con paciencia y confianza pude recuperarme para desempeñarme con el máximo rendimiento en el torneo”.

Cuando Luján no está en el gimnasio o compitiendo le encanta estar al aire libre, con la familia o amigos, ver películas, y también practicar juegos de mesa. Su mejor momento a nivel profesional se dio cuando ganó el Panamericano Junior en el 2018. “Fue uno de los mejores sentimientos de mi vida. La alegría que sentí al ganar la final no tiene límites”.

Para Odesur, Luján es una potencial atleta en ganar una medalla: “Será un privilegio poder jugar unos Juegos Sudamericanos en mi país, ya que muy pocas personas tienen la oportunidad de jugar en su casa frente a las personas más cercanas, será una experiencia única”.

La promesa femenina

Fiorella Gatti, con tan solo 14 años, es una promesa que se proyecta muy bien a futuro para el squash femenino. La joven atleta nos comenta cómo es su vida de estudiante y competidora rumbo a ASU2022: “A la mañana voy al colegio y luego tengo entrenamiento al mediodía con la selección de Odesur. Después tengo un doble turno en el que entreno de nuevo a la tarde dentro de la cancha. Lo ideal es siempre hacer también la parte física, ir al gimnasio, aunque se dificulta un tanto porque voy al colegio y no me da el tiempo”.

Para Odesur, Fio asegura que llegará de la mejor forma: “Estamos muy motivados y muy emocionados también por el gran evento que va a ser y sobre todo lograr la mayor cantidad de medallas. Eso es lo que importa y también pasarla bien y disfrutar lo que va a ser la gran fiesta de Odesur”.

Cuando no está en el colegio o en las prácticas, la joven deportista opta por un poco de artes. “Alguna actividad artística como pintar me entretiene y suele relajarme”.

Fio alienta a los jóvenes de su edad a que vayan a jugar squash: “Les recomiendo que vengan y prueben porque es muy divertido y le agarrás la mano rápido. Después te dan ganas de venir más y más y se puede jugar con amigos. Solo necesitas un compañero más, no hace falta que sea entre mucha gente”.

Un joven talentoso

Damián Casarino es otro de los que estarán en Odesur como una promesa. Pese a su juventud, viene demostrando que tiene las condiciones para ser el mejor en poco tiempo. Comienza su rutina haciendo una buena preparación física a la mañana. “Me voy al gimnasio, después tengo una mediamañana y al mediodía hago el entrenamiento en squash con el resto del equipo. A la tarde tengo mi parte de estudios, pues ya empecé la universidad este año”.

Sobre las chances de Paraguay asegura que “siempre nuestros dos pilares más fuertes son Luján Palacios y Francesco Marcantonio, que vienen preparándose con todo para este torneo. Por mi parte esta competencia va a ser un gran aprendizaje dentro de mi carrera, ya que tengo dieciocho años y competir con los mejores del continente es algo que siempre se agradece”.

Fuera de las competencias, Casarino asegura: “Quemo mi tiempo o viendo series o jugando videojuegos. Pero tampoco es que me sobra demasiado mucho tiempo libre para eso. Es algo, que si se da la posibilidad, lo hago dentro de mi ajustada agenda como deportista y estudiante”.

Damián insta a todos a realizar una actividad física o un deporte y “si es el squash, ¡bienvenido! Es superdivertido y una vez que das el primer paso ya es difícil volver atrás. Se van a divertir y también harán mucho ejercicio, van a terminar muy sudados y cansados (risas)”.