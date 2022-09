El handbol mostrará sus virtudes

Karina Dos Santos, gran exponente del deporte y capitana de la selección nacional, habla con mucha pasión del balonmano: “Me apasiona porque puedo expresar libremente mi propia personalidad. Desde mis inicios en este deporte, me considero una persona fuerte, dedicada y decidida que en esta disciplina es lo fundamental”.

Ella comenzó a jugar en la época de colegio “con mis compañeras a los 15 años. Mi profesor de Educación Física me decía en las clases que tenía el físico para jugar handbol y también lo hacía detrás de mi hermano mayor cuando él entrenaba. Yo miraba los entrenamientos en el Club Cerro Porteño, donde un día me acerqué al dirigente a preguntar si podía entrenar y me dio la posibilidad de hacerlo. Mi familia fue el impulso a ser una deportista apasionada”.

Lea más: Balonmano: Trabajan los juveniles

En cuanto a su preparación y su rutina como deportista de alto rendimiento y docente comenta: “Mi día es largo (risas), aparte de ser deportista de élite, soy madre y docente en el Área de Educación Física. En mis ratos libres enseño lo que me apasiona, que es el handbol; el día se inicia a las 05:00 y termina las 22:00, aproximadamente. Mi preparación para las competencias y mi alimentación siempre van acompañados de profesionales para poder llegar óptima en cada operativo a nivel selección”.

Dos Santos también menciona cómo debe hacer un deportista para lidiar con las lesiones. “Lesión de gravedad no tuve en mi carrera, gracias a Dios. Siempre digo que para sobrellevar este tipo de episodios hay que tener una fuerza mental y mucha fe, para afrontar y volver lo más rápido posible a las competencias”.

¿Qué hace Karina en su tiempo fuera de lo profesional? “Mi tiempo libre es para la familia. Son esos momentos estando con ellos que me ayudan a seguir este camino de ser deportista, madre y trabajadora a la vez. Son más que un pilar para mí”.

Mi mejor recuerdo como deportista –asegura– fue representar al Paraguay en los mundiales. “Es una sensación única, las medallas ganadas a nivel clubes y selección son mi mayor logro como deportista”.

Ahora aguarda Odesur con gran expectativa. “Para mí, personalmente, ASU2022 es un sueño, porque se realizará aquí en nuestro país, en presencia de toda esa gente amante de este deporte y de nuestra familia. Dejaremos al país en lo más alto del podio y haremos todo para conseguirlo. Quiero decirle a toda esa gente que el handbol se está preparando con todo y que vamos en busca de una medalla más para este hermoso deporte”.

Una verdadera competidora

Delyne Leiva es otra de las claves dentro del esquema nacional con el aporte de su talento y competitividad. “Lo que más me apasiona del balonmano son las emociones que genera un partido. Tanto tiempo de preparación para llegar a tu máximo potencial y disfrutar de los 60 minutos dentro de la cancha dando tu mayor esfuerzo”.

Cuenta que se inició en la infancia, con 9 años, cuando asistía a las colonias de vacaciones del colegio y participaba de intercolegiales. “Me formé en el Club Nueva Estrella, con el profesor César Servín, hasta los 14 años, y luego continué mi carrera en el Club Cerro Porteño con Nery Vera hasta mediados de 2021. Desde diciembre de ese mismo año continúe en el Club Balonmano Camargo de la Federación Española de Balonmano. Tuve participación en el Mundial de Adultos de España y hoy día he firmado contrato con el Club Puerto del Carmen de Lanzarote, en Islas Canarias, donde continuaré durante la temporada 2022-2023. Durante todo este tiempo formo parte de la selección nacional desde los 13 años, participando de diferentes panamericanos, sudamericanos, clasificatorios Centro Sur Americano, Bolivarianos y 5 mundiales en diferentes categorías”.

Su rutina arranca temprano con el desayuno, se prepara para ir al gimnasio por la mañana. Al finalizar los entrenamientos prepara sus suplementos para recuperar energías y almorzar. “Luego, a descansar y realizar mi tesis (continué mis estudios de forma online, en la Universidad Americana) y de vuelta preparativos para los entrenamientos por la tarde en la SND. La alimentación cumple un rol muy importante en los deportistas, ya que es nuestra principal fuente de energía para las prácticas, así que trato de cuidarme lo mejor que puedo”.

¿Cuál es el protocolo de un deportista de alto rendimiento por si se lesiona? “Si sufro una lesión, lo primero que hago es comunicar al entrenador y luego consultar con el médico responsable del Comité Olímpico, donde, dependiendo de la lesión, te preparan la orden médica de los estudios y reposo en caso de ser necesario. Fisioterapia y algunos tratamientos preventivos”.

¿Cómo Delyne pasa su tiempo cuando no está en un gimnasio o en una cancha? “En mi tiempo libre me gusta ver una serie, leer una novela, pasar el rato con mi familia y amigos”. También menciona sobre su mejor momento: “Lo mejor como deportista fue ganar mi primera medalla de oro con la selección nacional. En el 2012 en Córdoba, Argentina, con la selección nacional Sub 14 en que fuimos dirigidas por el profesor César Servín y a los cinco días viajamos a Natal, Brasil, donde participamos en los juegos escolares donde logramos la primera medalla de oro en los juegos. Doble medalla de oro en la categoría 14 años fue sensacional”.

En Odesur se verá la mejor versión de Delyne. “Para mí, competir en los juegos Odesur y tener la oportunidad de defender la remera albirroja en nuestra casa, con nuestras familias y amigos presentes, es un orgullo y una motivación constante. Como deportista siempre quise jugar en casa, lo hicimos el año anterior en el clasificatorio Centro Sur Americano en el Comité Olímpico y el ambiente que se creó fue algo que nunca imaginé. Estar rodeada de las personas que te apoyan y dejar lo mejor de vos dentro de la cancha no tiene punto de comparación. Así que espero con ansias vivir esta experiencia y obtener el objetivo que nos propusimos desde ya hace varios meses”.

Apasionada por el handbol

Otra de las referentes de esta disciplina es Kamila Rolón, quien vive profundamente este deporte. “Lo que más me apasiona es ver lo que pude lograr y en lo que me he convertido hoy en día, en lo que soy. En ver cómo voy logrando todo aquello que algún día soñé tener y vivir”.

Empezó a entrenar a los 15 años en su colegio en Capiatá. Luego fue seleccionada para ir a la Federación de J. Augusto Saldívar donde aprendió muchísimo, cuenta. “Ya a los 18 años fui al Club Nueva Estrella con gente de alto nivel. Empezar a codearme y rodearme de ellos hizo que vaya aprendiendo y creciendo mucho más. Ese mismo año fui convocada para viajar con la Selección Sub 18 que había clasificado al mundial Montenegro 2012 y de

ahí empezó mi vida en el balonmano. Siempre me encantó el deporte que hizo que estudie Educación Física y Salud”. Como todo atleta, cuida su alimentación y en los ratos libres aprovecha para ir al gym y descansar suficiente cuando puede para retomar los entrenamientos.

Kamila atravesó distintos momentos dificultosos que tuvo que superar. “Sufrí una fractura en la mano jugando en el 2016, pero me recuperé pronto y en el 2021, luego de la pandemia, tuve un desgarró en el gemelo que tardó un poco en pasar, pero también lo superé superbién. Después, gracias a Dios y la Virgencita nada más, solo molestias que son normales en los deportistas de alto rendimiento”.

En el poco tiempo libre comparte con la familia dado que no está en su casa prácticamente. “Como vivo lejos, me quedo por Asunción y solo los fines de semana voy a mi casa a pasar el día con mi familia”. Su mejor recuerdo tiene que ver con el momento en que la llamaron para integrar la selección con la cual fue al mundial en Montenegro. “No podía creer que el handbol me esté dando tanto. Tampoco olvido las veces que participé de los mundiales. Otro hecho inolvidable fue la primera vez que Paraguay ganó medalla de oro en los Juegos Bolivarianos, cuando tenía apenas 19 años”.

Odesur es el gran anhelo ahora. “Competir unos juegos en casa como lo es ASU2022 es un sueño, un evento tan importante para mí como deportista. Todos los días me levanto, pido que pueda llegar de la mejor manera, que pueda estar ahí representando a mi país y lograr los objetivos que nos propusimos”.

¿DÓNDE ENTRENAR HANDBOL?

En la Secretaría Nacional de Deportes (SND) que cuenta con

una escuela de formación para todas categorías con el profesor

Hugo González.

STAFF DE TÉCNICOS DE LA SELECCIÓN:

Entrenadora principal: Marizza Faría,

Ayudante técnico: Víctor Figueredo.

Ayudante: Alex Ruiz Díaz,

Preparador de arqueras: Gustavo Sosa.

Delegado: Martín Duarte,

Subdelegado: Carlos Leiva,

Presidenta: Nadyr Figueredo

Psicólogo: Alexis Alfonso

Nutricionista: Johana Ocampos, Fisioterapeuta: Luis Zamprogna,

Doctor: Juan José Araújo Capello