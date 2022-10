Adrenalina con esquí náutico en Encarnación

El Team Paraguay tiene representantes en esquí náutico quienes buscarán dejar en alto el nombre del país durante las competencias que tendrán lugar en Encarnación.

Máximo Cáceres Codas es el competidor más joven, con tan solo 15 años. “Lo que más me apasiona de este deporte es la severa tranquilidad que me otorga. Cuando esquío me olvido de los problemas externos y me concentro en dar lo mejor que tengo en la pista; es algo inigualable con sensaciones únicas que valoro mucho”, confiesa.

Este atleta comenzó a la edad de 4 años alentado por su familia, principalmente por su mamá y tíos quienes confiaban y veían que él tenía talento para esta disciplina.

“En mis días no suelo estar ocupado a todas horas, me despierto a las 5:45 para dar comienzo a mi rutina de preparación para el colegio, a la tarde hago ejercicios, a la noche suelo leer algunos libros. Mis padres siempre fueron estrictos respecto a la comida; mi alimentación general se centra mucho en la alta cantidad de proteína y carbohidratos. Casi nada de alimentos repletos de azúcar o frituras, algo que tampoco está integrado a mi alimentación es el uso constante de la sal. Son detalles que uno debe cuidar para ser eficiente en el deporte”, comenta al resaltar que entre sus actividades diarias están incorporados los ejercicios para la “quema de grasas y ganancia de músculos”, además de la lectura y prácticas de tenis.

Son inolvidables para el joven los veranos de San Bernardino donde solía practicar esquí náutico con la familia “desde mi primo menor hasta mis tíos y padres. Es el mejor recuerdo que poseo”.

Ficha: Máximo Cáceres Codas, 6 de setiembre de 2007, 15 años, modalidad: esquí náutico / slalon.

El capitán y líder del esquí náutico en Odesur

El capitán y referente de la selección nacional es José “Jousi” Castillos a quien le apasiona todo lo que sean deportes acuáticos. Sus comienzos en la disciplina también se dan de pequeño con la familia en la bahía de Asunción y los veranos de San Bernardino. Se inició con dos squis, luego slalom y, finalmente, wakeboard.

Sobre su preparación diaria cuenta que “dependiendo del día, juego tenis, hago boxeo o voy a entrenar al río. Lo que es musculación y trabajo funcional me aburre un poco, por lo que hago, principalmente otros deportes para mantenerme en forma. Me cuido con la alimentación y no fumo, no tomo alcohol ni como alimentos procesados”.

Fan de todos los deportes y de autos clásicos, tiene dos vehículos antiguos a los que le encanta realizar arreglos y para usarlos los fines de semana.

Su más alto nivel en el deporte lo alcanzó al pasar a semifinales en el mundial de wakeboard en Argentina, con la familia y amigos apoyándolo. “Pero cada salida al río es especial y siempre memorable”, subraya.

Para Jousi es un privilegio ser parte la decimosegunda entrega de los Juegos de Odesur en nuestro país por considerarlo un acontecimiento histórico para el deporte nacional con la grata responsabilidad de ser capitán de equipo.

Ficha: José Luis Castillo, 6 de noviembre de 1985, 36 años, modalidad: slalom, figuras, salto y wakeboard.

Contacto con la naturaleza

Lo que más le apasiona del wakeboard a Ana Sisul es la combinación entre la adrenalina del deporte y la paz de estar en contacto con la naturaleza. “Empecé de grande a los 22 años a modo de diversión con mi tío y primos. Cuando me di cuenta de que tenía buenas aptitudes para el deporte empecé a entrenar más en serio. Fui a EE.UU. a trabajar y a entrenar en una escuela de wakeboard durante 6 años y ahí me formé para competir a nivel internacional”, relata.

Ana Sisul es jefa del Departamento Socioambiental en una empresa privada y también trabaja con sus redes sociales generando contenido propio y para las marcas. Lleva una dieta vegetariana hace más de 10 años. Todos los días practica entre 20 y 30 minutos de yoga al despertar, luego hace meditación durante 20 minutos. Por la tarde practica otra hora de yoga o una hora de pilates, dependiendo del día de la semana. También imparte clases de AeroYoga tres veces por semana y, últimamente, entrena a full los fines de semana el wakeboard para la competencia en Odesur.

“Este deporte me dio demasiada felicidad durante los años que le dediqué a la competencia de alto rendimiento por sobre todo. Podría decir que uno de mis mejores recuerdos fue el día que bajé mi primer invertido, que es un truco de alta complejidad que en aquel entonces era algo que ninguna mujer había logrado. También, la vez que fui a competir a Japón donde tuve una experiencia increíble al lograr el vicecampeonato mundial. Y, por último, la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima para mí fue mucho más emocionante que haber competido en los Panamericanos.

Participar en casa con los juegos Odesur es “algo que siempre soñé y pensé que nunca iba a suceder, no da gusto estar siempre de visitante. Ahora por fin estamos de locales y por primera vez voy a poder sentir en vivo y en directo el apoyo de todos los paraguayos”.

Ficha: Ana Sisul, 28 de agosto de 1985, 37 años, modalidad: wakeboard.

El esquí náutico es un deporte de competición y entretenimiento, quienes lo practican son conocidos con el nombre de esquiadores, que sin zapatos o montados sobre esquíes se deslizan sobre el agua jalados por lanchas de motor.En este deporte los esquiadores desarrollan el equilibrio y la potencia, ya que se utilizan las piernas y brazos al momento de ejecutarlo. Además, se requiere fuerza física, técnica y reflejos, que lo convierte en uno de los deportes más completos.Los atletas de este deporte compiten a velocidades que rondan los 68 kilómetros por hora.

Ficha: Camilo Daniel Recalde Casola, 25 de noviembre de 1996, 25 años, modalidad de wakeboard.

Kevin Bendlin Del Mónico, 1 de marzo de 1991, 31 años, wakeboard

La selección nacional la conforman:

Camilo Corrales García

Camilo Daniel Recalde Casola

Giovanni Ítalo Zaván Rodas

José Castillo

Kevin Bruno Bendlin Del Mónico

Máximo Fernando Cáceres Codas

Ana Cristina Sisul Díaz Benza

Constanza Codas Bedoya

Jessica María Núñez Estaque

María Teresa Solá Argaña

María Victoria Codas Moselli