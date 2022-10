Velerismo: Padre e hija navegan hacia la meta

Los Juegos Suramericanos también están cargadas de historias de los atletas que se preparan para las competencias. Este es el caso de Carlos y Katalina Shauman, padre e hija que buscarán medallas en velerismo.

Ficha: Carlos Shauman, 26 de octubre de 1968, 53 años, modalidad: vela, clase snipe.

Orgulloso de poder representar al país en compañía de su hija, Carlos Shauman comenta: “Me llena de alegría y satisfacción poder navegar con Katalina como mi tripulante en esta histórica competencia para Paraguay. El deporte de la navegación a vela resalta valores como el respeto, la caballerosidad, la camaradería. Es un deporte de pleno contacto con la naturaleza y estoy orgulloso de poder transmitirle eso mismo a mi hija”.

Lo que le apasiona a Carlos de la navegación es precisamente esa relación plena que se tiene con la naturaleza al estar navegando, el contacto con el agua y el viento, las regatas, la preparación de la embarcación y de uno mismo. “Cuando tenía quince años, fui al lago Ypacaraí a ver una regata con mi hermano Camilo, nos llevó papá. Comencé a navegar en la escuela de vela del Yacht Club Ypacaraí y de ahí quedé fascinado por todo lo que este deporte puede dar, desde esa vez ya no paré”, confiesa.

De profesión arquitecto, Shauman navega los fines de semana y también juega al golf para relajarse tras la ardua semana laboral.

Lea más: Más de 2.400 personas llegaron a Paraguay por Odesur

Velerismo internacional

Su carrera en velerismo fue marcada por las competencias internacionales en las que pudo participar. Estuvo en los campeonatos mundiales de 1984, 1985, 1993 y 2001. También en los Juegos Odesur 2002 en Río de Janeiro, en los Juegos Panamericanos de 1999 en Winnipeg, Canadá, y en el 2007 en los Juegos Panamericanos de Río por clasificación, no Wild Card, entre otros.

Trabajar por los sueños es la premisa de este deportista. “El deporte nos ayuda a enfocarnos en cosas positivas, es fundamental para mantenernos saludables. El deporte de la vela inculca valores como el respeto, la caballerosidad, la camaradería, lo digo siempre”, reitera.

Ficha: Katalina Schauman, 8 de junio de 2002, 15 años, modalidad: vela, clase snipe.

La misma pasión que su padre

Katalina Shauman es la segunda generación de navegantes que forma parte de la fiesta de Asu en compañía de su padre, de gran experiencia y trayectoria en las regatas: “Me atrae competir, participar en regatas. Salir a navegar es una sensación maravillosa. Me siento orgullosa de navegar con mi papá en este evento. Vamos a poner todas nuestras fuerzas en la competencia para dejar en lo más alto al país. Sé que con su talento y experiencia podemos conseguir cosas importantes para Paraguay”.

Al verlo a su padre fue tomándole el gusto a este deporte: “Mi papá me llevó al lago, a la escuela de vela del Club Náutico San Bernardino, donde era el instructor, y eso me motivó. Mis hermanos también navegan. Vi cómo mi hermano viajó a competir en mundiales, en otros países, y eso me entusiasmó. Gracias a ese impulso, ahora estamos juntos defendiendo la albirroja”.

Velerista y tenista

La joven estudia y además tiene como otra pasión el tenis, que lo practica todos los días al salir de clases del Colegio Internacional, donde cursa el primero de la media. Este deporte ya le ha traído una gran satisfacción al haber participado en el Campeonato Sudamericano de la Clase Optimist, que se realizó en Paraguay en el 2017, e invita a los jóvenes a acercarse a las escuelas de vela.

Lea más: Presupuesto total de los juegos Odesur ASU2022

La embarcación: El Snipe es un velero de 1,52 m para dos personas, tiene dos velas, una controlada por el timonel y la otra vela, denominada foque, es controlada por el tripulante. Es una clase muy táctica, ideal para los que gustan pasear y correr regatas. El trabajo en equipo, la armonía, la sincronización entre timonel y tripulante es fundamental.

Las regatas se van a desarrollar en el río Paraná, en la playa San José de Encarnación, con condiciones diferentes a las del lago Ypacaraí, en el que normalmente se navega. La competencia se desarrollará del 2 al 6 desde las 12:00.