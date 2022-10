Presupuesto total de los juegos Odesur ASU2022

El presupuesto total para el evento, que irá hasta el 15 de este mes, es de US$ 78.718.680, lo que equivale a 547.094.826.866 guaraníes. El impacto directo de lo que genera este evento asciende a US$ 104,4 millones, lo que constituye inversión en infraestructura, gastos de la organización, inversión en preparación de atletas y gastos de los visitantes; mientras que el impacto indirecto calculado asciende a US$ 158,5 millones.