Gala de voces líricas con Sopranos & Tenores

El maestro Luis Álvarez se prepara con ansias como cada año para una noche especial, que ya va por su octava edición. “Esta propuesta surgió con la idea de explorar el campo de los timbres vocales correspondientes a las sopranos y los tenores, dos de los registros más destacados en los artistas de nuestro entorno, que son el registro de voces más agudas en mujeres y en hombres”, comenta Álvarez.

El espectáculo contará con alrededor de 40 músicos. Además de Andrea Valobra, Marijó Obregón, Cristina Bitiusca, Patricia Álvarez, Lorena Gómez, Héctor Candia, Pablo Simón, José Mongelós y el tenor Francesco, que estarán acompañados con la orquesta base: Óscar Fernández, en los teclados; Juanpa Giménez, en el bajo; Luis Chaparro, en la batería; Gustavo Viera, en la guitarra eléctrica; Patricia Álvarez, en la flauta traversa, y Luis Álvarez, en el piano, también participarán los integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por el Maestro Álvarez.

Lea más: Voz paraguaya que vibra en la cuna de la ópera

Un poco de historia

El ciclo El especial de Luis Álvarez nació en 2015, cuando cumplió Cinco décadas de música y pasión, porque precisamente ese año celebró el 50º aniversario de su no solo apasionado, sino cada vez más potente affair con la música, pues ya forman una verdadera unión sinérgica con la incorporación de su hija, tanto en los proyectos como en los shows que ofrecen, y son una verdadera garantía de éxito en cada propuesta.

“Cada año que pasa, junto con mi hija Patricia planeamos un concierto anual con una temática diferente. En cada propuesta, damos realce, principalmente, a la música, sea del estilo y época que fuera, y añadimos algunos aderezos interesantes de modo que el público que siempre nos acompaña disfrute de la música en su máximo esplendor. Este 2022 cumplimos ocho años ininterrumpidos de realización del ciclo”, detalla.

Lea más: Ñomongeta: una ópera en guaraní llega a los EE.UU.

Resalta que cuando habla de sopranos y tenores, no solamente se refiere a aquellas voces líricas que se oyen en un aria antigua o una ópera, sino que, además, incluyen a las sopranos y los tenores de voces blancas –los que cantan en registro agudo, pero sin impostar la voz–. “Por esta razón, creemos que la propuesta tendrá una aceptación muy positiva, ya que abarcamos un panorama más amplio, que nos permite presentar así un repertorio de música popular basado en temas de Paraguay, América y el mundo, incluyendo canciones de la música clásica que, a la vez, son muy conocidas por el público que suele elegir otros estilos musicales”, afirma. En el repertorio figuran temas como El Guardaespaldas, El triste, Chiricoe, Granada, Over the rainbow y Vivo per lei, entre otros.

Lea más: Andrea Valobra celebra la vida de su esposo Diego Arriola

Las expectativas con esta gala son inmensas, así como en cada concierto, porque, además de ofrecer una propuesta diferente, pretenden privilegiar el gran talento vocal de los cantantes solistas y también en dúos y tríos, interactuando y compartiendo canciones que marcaron épocas en la vida de cada uno. “En nuestro caso, ofreceremos algunas canciones más conocidas del género lírico-clásico, junto a canciones populares del gusto y agrado del público que espera ansioso este evento”, subraya.

Promete que el público vibrará con ellos y saldrá extasiado del teatro del BCP luego de haber vivido una noche llena de magia con la propuesta de esta octava edición de su noche especial de gala de voces. “Y después de más de dos años de pandemia, los músicos sentimos unas ganas tremendas de poder compartir nuestro arte con todas las personas que acompañan nuestro trabajo con el pasar del tiempo. Deseamos poder compartir con todos un encuentro de pura música y talento que nos enorgullece como paraguayos. No hay nada mejor para el músico que el acompañamiento de sus seguidores. Los aplausos, la ovación y ese abrazo al finalizar el espectáculo son el mejor premio para todo artista. A agendar la cita con las Sopranos y los Tenores.

Más info:

Entradas por RED UTS.