Caos maravilloso con la familia Bach

Prolífico no solo en la música, el compositor alemán del barroco también es recordado por su extensa familia. “Una noche con la familia Bach” es una propuesta que trata de representar lo que imaginamos habrá sido un día con Bach, explica el maestro Diego Sánchez Haase, quien agrega que Bach proviene de una de las familias más grandes de la historia de la música. “Todos los Bach se reunían una vez al año a hacer música en algunas de las ciudades en las que habitaban. De ahí también sale la idea de “Bach We are Family”, el famoso BachFest de Leipzig, en el que participamos este año”.

Sánchez Haase menciona que siempre despertó mucha curiosidad en él imaginarse cómo habrá sido un día en la vida del músico alemán, al que tanto admira; un día en el que tenía que componer una cantata para el siguiente domingo, pero al mismo tiempo tenía que enseñar tanto a alumnos como a sus hijos, también preparar las clases de latín que impartía en la Universidad, y componer otras cosas.

Comenta la existencia de una pintura que recrea tal imagen, y en la misma se aprecia al músico en el clave, un hijo tocando el violín, otro ejecutando un instrumento distinto, la esposa Anna Magdalena cantando y los niños corretean por la casa, en la que también toma protagonismo un gato. Es esa la imagen que inspiró el concierto que el Bach Collegium invita a disfrutar este jueves.

“Hay que recordar que en Leipzig Bach vivía ya con su segunda esposa, Anna Magdalena. Él se casó dos veces; la primera con su prima, María Bárbara Bach, con quien tuvo siete hijos, murió en 1720 y, como dictaban las costumbres de la época, se volvió a casar y tuvo otros trece hijos. Justamente con el concierto queremos representar ese caos maravilloso en el que él se habrá envuelto teniendo que componer, enseñar y también criando a sus veinte hijos. No todos sobrevivieron, ya que en la época había mucha mortalidad infantil”, relata el maestro S.H.

El concierto del Bach Collegium

En la primera parte el repertorio se basará en el Pequeño libro de Anna Magdalena Bach, una obra didáctica que escribió en 1722 y amplió en 1725; se trata de un pequeño libro en el que él anotaba la música que creía que iba a ser importante para el aprendizaje para tocar el teclado y componer sus hijos y su esposa. En dicho material hay piezas que copió el propio Bach y otras que copió la esposa, e inclusive contiene ejercicios de armonía de sus hijos, así como también un documento con los principios básicos del bajo continuo, recalca. El auditorio “Rolando Rasmussen”, del Instituto Cultural Paraguayo Alemán, se convertirá en la sala de los Bach, donde el toque contemporáneo lo va a aportar una bailarina, quien danzará a lo largo de esta primera sección de la noche.

En la segunda parte le corresponderá el turno a la cantata BWV 131 Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir, probablemente la primera cantata que escribió Bach, y una de las más bellas de su producción; la compuso a los 22 años, en 1707. Había ocurrido tiempo antes un incendio en la ciudad de Mühlhausen y un pastor le pidió al músico que escriba una cantata para conmemorar a los muertos del gran incendio, y fue entonces que Bach la compuso, inspirado en el Salmo 130 De lo profundis.

Una cita imperdible.

