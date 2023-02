Edéntulo, ¿cómo dijo?

El edentulismo es la ausencia de una o varias piezas dentales. Generalmente, su origen es genético. Son las agenesias (no creado) dentarias, o lo que es lo mismo, dientes permanentes que no se forman. La persona simplemente no tiene algún diente, y al caerse el diente de leche no se recambia por otro, por lo que queda un espacio edéntulo.

También puede ser la ausencia de una o varias piezas dentales. Es decir, se entiende que es la pérdida de piezas dentarias de forma total o parcial. Las causas más frecuentes del edentulismo son: caries, enfermedad periodontal, fracturas y traumatismos. Según la cantidad y posición de los dientes faltantes, el edentulismo puede tener, a veces, serias consecuencias.

Por eso se debe reponer los dientes ausentes, por motivos estéticos y funcionales. Este último está más relacionado con el número de dientes, cuando el paciente no puede comer bien. La ausencia de un solo diente puede no provocar problemas estéticos ni de masticación a corto plazo, pero su no reposición acarreará problemas futuros. Los dientes de los lados se moverán hacia el espacio edéntulo. Estos desplazamientos harán que se modifiquen los puntos de contacto entre los dientes, acumulándose restos de comida y placa bacteriana, lo que provocará problemas de caries y periodontales a ese nivel. Se puede reponer con prótesis. Sus sinónimos son edentado, desdentado, anodonto, sin dientes.

Fuentes: dle.rae.es/ / bqdentalcenters.es/