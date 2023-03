El Máximo ejecutivo de Tesla y SpaceX, cofundador de OpenAI que es furor gracias a ChatGPT, también dice que la IA trae grandes promesas. Hace un tiempo que Musk viene alertando sobre los peligros que puede significar el uso sin control de la IA, pese a que su empresa OpenAI actualmente está en la cresta de la ola por el éxito que tiene su chatbot potenciado por el modelo de lenguaje GPT-3.

Cualquier usuario de Internet puede chatear con chatbot GPT-3 y preguntarle sobre cuál es el sentido de la vida, qué opina de la eutanasia, cuando será la próxima pandemia o quién ganará las elecciones de su país. Cualquier usuario de internet que no esté en nuestro país, ya que vaya a saber por qué, Paraguay no tiene habilitación para chatear con ChatGPT. ¿Tendrán miedo de que corrompamos su IA? ¿O todavía nadie se movió para representarla en tierras guaraníes?

Se lee en la red que el campo de la Inteligencia Artificial surge de la interacción de varias disciplinas científicas, como las neurociencias, la psicología cognitiva, las matemáticas, la biología evolutiva, las ciencias de la computación y la lógica, que se encargan de diseñar y construir sistemas capaces de realizar tareas asociadas con la inteligencia humana, más la combinación de algoritmos.

En agosto del año pasado se presentó BlenderBot2, chatbot de Meta que es capaz de hablar en forma natural sobre casi cualquier tema con un ser humano. Sin embargo, algunos usuarios en línea quedaron sorprendidos después de obtener declaraciones falsas, comentarios racistas y respuestas inapropiadas. Max Woolf, científico de datos le preguntó al chatbot qué opinaba sobre Mark Zuckerberg, propietario de Meta (fundador de Facebook), el BlenderBot respondió: Es un buen hombre de negocios, pero sus prácticas comerciales no son siempre éticas. ¡Es gracioso que tenga todo ese dinero y todavía use la misma ropa!, esto según una captura de pantalla que compartió en Twitter. También dijo: No me gusta mucho. Es una mala persona. Demasiado espeluznante y manipulador. Aquí debería insertar un emoji de risa. Daría la impresión de que el chatbot fue condicionado por Wikipedia que reporta los últimos y más importantes escándalos de Zuckerberg.

Emile P. Torres del The Washington Post pregunta: “¿Qué pasa si programamos una IA para establecer la paz mundial y termina jaqueando los sistemas gubernamentales para detonar todas las armas nucleares del planeta, tras razonar que sin la existencia humana no habría más guerra? Lo programaremos para que no haga eso. Pero, ¿y su plan B?”

Mi amigo A, neurocientífico, piensa que debería investigarse más, porque hasta este momento la llamada IA, es un simple recolector de datos, no crea ninguna idea nueva y como inteligencia debería ser capaz de crear algo nuevo. Entonces no sé si la palabra inteligencia se aplica. Artificial sí.

