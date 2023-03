11 inspiradoras historias de mujeres paraguayas

Pamela Bóveda, ingeniera aeronáutica y artemarcialista, se describe a sí misma como una persona persistente y con objetivos claros, quien busca adaptarse a los cambios en el afán de mejorar continuamente tanto en lo deportivo como profesional y personal.

“Cuando tenía 10 años quería ser astronauta y presidente del Paraguay”, recuerda y apunta que en el colegio sus materias favoritas siempre fueron Ciencias, Matemática y Educación Física. “Creo que algo muy importante dentro del colegio son las experiencias que tenemos con nuestros profesores y cómo ellos nos motivan y enseñan”.

A Pamela le gustaba muchísimo el remo y lo practicó por varios años en el Lago de la República en Ciudad del Este, su paraje natal. Pero cuando conoció el brazilian jiu jitsu, fue amor a primer entrenamiento.

“Mis personajes preferidos siempre fueron Mulan y Mushu, quienes desafiaban lo llamado imposible y lo hacían posible sin perder la esencia de cada uno. También me encantaba Garfield”, menciona.

Cantante y artista nivaclé

Bianca Orqueda es música, cantante y artista nivaclé: “Soy una mujer joven, con una identidad cultural específica (Nivacche), que es la de mi pueblo nivaclé, con la cual me siento identificada. Elegí como herramienta el arte musical a través de la cual puedo promover y defender la cultura y la lengua de mi pueblo, y a través de ella la de las diversas identidades del país”, afirma.

A los diez años logró ser lo que quería: una niña muy feliz en su comunidad. Su materia preferida en el colegio era Ciencias Naturales y de chica le gustaba jugar con el arco y flecha y el fútbol.

“Mi personaje favorito era el papa de Po, en Kung Fu Panda, el señor Ping. ¡Él siempre creyó en su hijo! El señor Ping me hace acordar a mi madre, ella hasta ahora cree en mí”, asegura.

Deportes & Empresas

Paola Ferrari es jugadora de básquetbol profesional y licenciada en Administración de Empresas. Es capitana de la selección paraguaya de básquet hace más de 15 años.

“Comencé a jugar básquet a los 7 años y a partir de los 16 ya fui profesional en diferentes equipos, luego fui traspasada al básquet europeo a los 18 años. Hice mi carrera deportiva profesional en España, Francia, Grecia y Estados Unidos. Era mi sueño y hoy puedo decir que lo cumplí”, resalta.

Sus materias favoritas en el colegio eran Ciencias Naturales y Educación Física. “De chica amaba los deportes en general, practicaba y jugaba básquet, hándbol, vóley y fútbol”, expresa y menciona que un personaje al que ama es el Rey León, de su película de Disney preferida. También le gustaba La Sirenita.

La ganadora de los Grammys

No podía ser otra. Berta Rojas no necesita mayor presentación: “Soy música, guitarrista, concertista. Me considero una persona trabajadora, que intenta ser agradecida con la vida, alguien que intenta dar gracias por la hermosa vida que tiene y, a través de la música, intento retribuir en parte tanto de lo que recibo”, explica sobre cómo se percibe a sí misma.

De pequeña quería ser arquitecta, pero dibujaba muy mal y lo único que le salía con mediano tino eran las casitas. “Entre las muchas carreras profesionales que se basan en ciencias exactas, creo que la arquitectura tiene además ese componente creativo que es una característica propia del arte”, acota.

Su materia favorita en la escuela era Historia: “Hasta hoy me encanta saber de dónde vienen las cosas. Creo que para entender lo que nos sucede hoy es bueno mirar el pasado; es la sumatoria de las experiencias de tiempos pasados lo que arroja como resultado aquello en lo que nos convertimos”.

Relata que algo que suele hacer como pasatiempo es informarse sobre aquellas mujeres que han sido pioneras en lograr reconocimiento para el género femenino, como es el caso de la tenista y activista norteamericana Billie Jean King, quien amenazó con boicotear el Abierto de Tenis de los Estados Unidos en 1973 a menos que las mujeres recibieran un premio en dinero igual al de los hombres.

“Su demanda fue atendida y este evento, que es uno de los más importantes del mundo, se convirtió en el primer gran torneo en su tipo en ofrecer igualdad en las retribuciones. A pesar de este gran logro, la brecha salarial de género todavía persiste para las mujeres en todos los ámbitos de la vida. En todo el mundo, las mujeres ganan un 24% menos que los hombres”, sentencia.

A Berta le gustaba jugar al hándbol y al vóley en el colegio. “Confieso que no era muy buena porque debía cuidar las manos”, explica, dado que en ese tiempo estudiaba también guitarra y piano, y es sabido que ambos deportes conllevan un alto riesgo de lesión en las manos. “Sin embargo, estos deportes me dieron la oportunidad de entender otras formas de trabajar y pensar en equipo”.

Su personaje favorito era Mafalda, por la agudeza de Quino, que ejerció fascinación en ella en aquel tiempo: “Hoy, revisitando las tiras de Mafalda de tanto en tanto, es notable lo actual que se mantienen”, reflexiona.

Selección femenina de fútbol

“Soy Verónica Riveros, tengo 35 años, soy una persona sincera, trabajadora, humilde, respetuosa, disciplinada, esforzada, seria, me gusta ayudar e incentivar. Soy jugadora de fútbol”. Así se presenta la futbolista profesional y miembro de la selección femenina de fútbol.

A los 10 años ya quería ser jugadora profesional y su materia preferida era Educación Física. “Lo que más me gustaba era el fútbol”, agrega sin dudar y cuenta que su dibujito animado preferido era Supercampeones, animé nipón.

En el mundo de la medicina

Nancy Garay, médica cardióloga de niños por vocación, cuenta que es muy sensible a todo lo que afecta a la sociedad en general y siempre intenta agregar o aportar en positivo: “Es así mismo como encaro con las familias de mis pacientes, que si existe problema hay que ir a buscar la solución. Soy más optimista que pesimista. Soy madre de dos mujercitas maravillosas, mis compañeras”, menciona.

A los 10 años ya soñaba con ser médica para curar a los enfermos, que siempre fue su sueño desde pequeña. “Mis materias favoritas en el colegio siempre fueron Literatura y Biología. De niña leía más que hacer deportes. No había muchas opciones deportivas en mi entorno en la ciudad”, apunta al destacar que su personaje favorito de la Tv era la Mujer Maravilla.

Se convirtió en actriz

La actriz Lali González se describe como intensa y confía mucho en la energía a la hora de rodearse. Cuenta que es muy terca con su intuición, pero también escucha: “Para mí no hay grises”, afirma.

De niña quería ser handbolista o nadadora, por ello su materia favorita en el colegio era Educación Física. “Desde pequeña siempre hice deportes y pasé por muchos, pero tengo ganas de seguir con esgrima”, relata. Su personaje favorito es Sailor Moon.

Ámbito docente e investigación

Cecilia Vuyk es politóloga, docente e investigadora. Revela que tiene la energía puesta en sacar a Paraguay adelante y sea ese país desarrollado, libre e independiente que nos merecemos.

“Lo que quería ser a los 10 años era astronauta y presidenta del Paraguay”, dijo sobre sus aspiraciones de niña, en coincidencia con lo que nos revela Pamela Bóveda. Sus materias favoritas en el colegio, por tanto, eran Ética y Ciudadanía.

“De chica amaba –y amo– la danza clásica y la danza paraguaya, cantar, pintar e inventar cosas”, cuenta sobre lo que le apasionaba de niña, época en que su personaje favorito también era Sailor Moon.

Científica y astrónoma

Alejandra Fresco es científica investigadora, astrónoma y actualmente trabaja en el ámbito de estas disciplinas en el Instituto Max Planck de Alemania. “Básicamente, trabajo estudiando el universo”, recalca.

De chica quería ser astronauta y quería un telescopio porque le encantaba ver el cielo de noche. “Mi materia favorita en el colegio era Educación Física”, apunta y añade que le gustaba jugar al fútbol, pero también básquetbol y hándbol en el colegio. Su personaje favorito era Goku, de Dragón Ball.

El mundo de la biología

Fabiola Román estudió biología en la Universidad Nacional de Asunción, haciendo su maestría y doctorado en Brasil. Actualmente trabaja en el Sanger Institute de Inglaterra, donde realiza el secuenciamiento de genomas de toda clase de organismos.

“De chica pensaba seguir odontología, de hecho luego hice el cursillo. Mi materia preferida en el colegio era Ciencias Naturales”, recuerda y cuenta que le gustaba jugar al vóley y andar en bici. El personaje favorito era El Chavo del 8.

De Lenguaje y Arte a escritora

María Pía Escobar es escritora y como tal comenta que le encanta “escribir, salir y caminar por horas, mirar a las personas, escuchar lo que hablan. Me gusta reír y estar en paz”.

Cuando niña quería ser gimnasta artística y escritora, deseo que se sostenía en sus materias preferidas que eran Lenguaje y Arte. “Me gustaba imaginar que estaba en una exploración, subía a los árboles y a los techos buscando hojas, bichos raros, piedras o lo que encontrara para examinarlos”, recuerda de los sus años de infancia en que su personaje favorito era Jerry, el ratón que huía del gato Tom.