Ever Vera: talento e inspiración autóctona en la moda

Éver Abraham Vera (22), de Paso Yobái, Paraguay, es un diseñador de indumentaria; pertenece a la parcialidad Mbya Guaraní y representa su cultura típica en su trabajo.

Éver ha estudiado costura y diseño a mano, y ha demostrado no solo interés, sino mucha habilidad para ello.

Tiene planeado estudiar Diseño de Indumentaria en la Universidad Americana, beca que le otorgaron luego de su participación en el Asunción Fashion Week. Además, se encarga de promover el trabajo de otros talentos autóctonos, como la modelo indígena Aramí Portillo y Taliane Portillo Méndez. Asegura que está muy interesado en recopilar y preservar su patrimonio cultural a través de esta actividad.

En busca de cumplir sueños

“Un día decidí salir de mi comunidad a buscar una oportunidad, seguir mi colegio y ser alguien en la vida”, relata Éver. Vino solo, y hoy está asentado en Luque, en la comunidad Tarumandy. De su niñez en Paso Yobái resalta que todos los días iba al templo, donde tiene lugar un ritual. A partir de los trece años empezó a trabajar en la chacra, y por ese motivo no iba al colegio. Lamenta que ahora no puede ir mucho al templo, donde la actividad comienza a las 18:00, pues debe estar en el colegio hasta las 19:30.

Refiere que ya desde chiquito tenía tres sueños: ser peluquero profesional, chef y diseñador; es decir, ya demostraba una marcada tendencia artística y unas grandes ganas de crear.

Dice que le entusiasmaba mucho que en su comunidad estaban señoras que habían terminado cursos de costura, y él se planteaba desde ese momento poder dar trabajo a esas mujeres.

Él también se puso a estudiar costura con ayuda de Manos Unidas, y los bordados los aprendió de sus tías. Los motivos que borda son de inspiración mbya guaraní.

Pero él pone su impronta comenzando por los colores vibrantes, que no son algo típico para su comunidad. “Yo ya estoy mezclando, innovando. Lo típico en mi comunidad son los colores tierra o el verde ka’a”.

Todo el bordado lo realiza a mano, y para la confección cuenta con una máquina de coser. Para embarcarse en el estudio del diseño de modas solo le falta terminar el bachillerato que, como está haciendo un curso acelerado, ya le falta muy poco, menos de un año.

Mucho significado en los bordados

Sobre los bordados originarios de inspiración cuenta que estos tienen significados, es decir, representan algo. “Pero no tengo todavía tiempo para ir a preguntar a mis abuelos qué significan”. Más adelante le encantaría hacer una recopilación, un libro en el que se muestren los distintos símbolos con sus nombres y la explicación de lo que representan cada una de las figuras plasmadas en los bordados o tejidos.

Según le contaron sus tías, quienes pertenecen a una nueva generación, de unos veinte años atrás, los símbolos llevados a las telas son los que antes se veían solo en cestería realizada con guembepi y takuapi.

También involucra a la familia en su carrera de diseñador. Para los tocados, por ejemplo, cuenta con la ayuda de su abuelo, que aún se encuentra en Paso Yobái. Sobre los materiales que hoy utilizan lamenta que, ante la escasez de bosques, ya no pueden usar lo que antes utilizaban, y también las plumas son unas que vienen del Chaco, no las que antes tenían en su entorno. Éver utiliza estas en las vinchas, pero no descarta experimentar con plumas en las ropas en un futuro.

Enfatiza que lo que más le interesa, además de seguir innovando en sus creaciones, es que estas se muestren también con modelos indígenas, y ya tuvo la oportunidad de hacerlo algunas veces. Una de ellas es Aramí Portillo, a quien presentó como la primera modelo indígena del país.

En las pasarelas y más allá

Aprendió muchísimo de su experiencia en el Asunción Fashion Week, donde se dio a conocer de forma más masiva. Se había hecho viral al decir que le gustaría poder vestir con sus diseños a Nadia Ferreira, sueño que aún no pudo cumplir. Pero algunos famosos ya se acercaron a conocer su trabajo, comenta, y relata que recibió la visita de la popular influencer Laurys Diva, de quien además recibió mucha ayuda, comenta.

¿Qué le dijeron en casa cuando dijo que quería ser diseñador? “¡Que los sueños están para cumplirse!”, comenta. Afortunadamente sintió muchísimo el apoyo de sus padres, tíos, hermanos y especialmente su abuela, con quien se crio. “Todos están felices conmigo”.

En la comunidad Tarumandy, su actual hogar, se siente muy a gusto y contento por ese apoyo. Su sueño es tener una empresa propia, para ayudar a su pueblo a tener empleo.

Un gran paso dará en septiembre de este año si logra conseguir el apoyo necesario, nada menos que para participar del New York Fashion Week, megaevento de la moda al que fue invitado a participar.

Modelar la cultura mbya

Una buena amiga de Éver es Taliane. “En su comunidad empezaron los bordados. Me llamaron sus padres a preguntar si podía sacar de ahí un modelo para presentar, y así fue que empecé a trabajar con ella”, relata Éver.

Taliane Portillo Méndez (17) es aspirante a modelo, oriunda de la comunidad Yakã Retã Zayas Panambí, Caaguazú, distrito de Raúl Arsenio Oviedo. “Nos inspira mucho mostrar nuestra cultura y la belleza de nuestro mundo”, dice.

Ella trabaja en la chacra y, en principio, quería estudiar Agronomía; pero también menciona su interés en los concursos de belleza y comenta que en breve va a participar en uno. “Cuando me comuniqué con Éver para desfilar en el Guaraní Fashion que se hizo en Areguá, yo ni siquiera sabía usar tacones y le dije a mamá que me comprara unos. Y yo iba y venía practicando en la sala”. Cuenta que sus padres la veían practicar y le apoyan mucho en su sueño.

De la comunidad Ava Guaraní

Por su parte, Irene Aramí Vera Portillo (19), oriunda de Limpio, es de la comunidad Colonia Fortuna de Ava Guaraní, ubicada a 7 km de la ciudad de Curuguaty.

De su colaboración con Éver menciona que “él, como diseñador, me comentó que quería que las personas del Paraguay vieran la belleza de cada comunidad indígena del país. Y yo, como modelo, quería vestir las ropas de los diseñadores de cada pueblo para que la gente paraguaya vea los tesoros escondidos que tenemos también. Y que no solamente tenemos ropas, sino también artesanías, carteras, aros, cintos, etc.”

Su primera experiencia como modelo fue con los diseños de Éver. “No soy alguien que quiera aferrarse a una sola cosa”, dice. Cuenta que está estudiando para ser modelo publicitaria, de alta costura, etc. Pero afirma que lo de la alta costura se le está haciendo difícil debido a su estatura; ruega a Ñande Ru Tupã y la madre Naturaleza a que ayuden al universo a hacer sus milagros y toquen corazones de este país para ayudarla. Recalca que se está esforzando mucho y anhela estar en las pasarelas más conocidas del Paraguay. También espera poder inspirar a gente de su comunidad. Sobre la moda dice que se siente muy atraída por las ideas de diseñadores y diseñadoras de todo el mundo. Admira mucho la autenticidad y el estilo de cada uno.

Aramí es estudiante universitaria en la Escuela Nacional de Educación Física (ENEF) y además se declara activista; es parte de una organización llamada Kuña Guaraní Aty, en la que mujeres indígenas de diferentes comunidades se reúnen en algunas fechas del año. Esta organización tiene como objetivo principal la defensa de la tierra, formación de mujeres y participación; las ayudan a conocer sus derechos y leyes, comenta. Una mujer multifacética en ciernes.

