La canasta mecánica

Tampoco es informático EM. No posee la gracia ni el carisma para comunicarse con escritores como, por ejemplo @StephenKing, quien, cuando Elon Musk, después de despedir al 80 por ciento del personal de Twitter, anunció que cobraría 20 dólares mensuales por el tilde azul de verificación, le respondió: “Veinte dólares al mes por mantener mi tick azul? A la mierda, deberían ser ustedes quienes me pagan. Si eso se implanta, me voy”, dijo Stephen King con 8 millones de seguidores. De terror. Luego Musk disminuyó a ocho dólares la cifra mensual por confirmar la verificación. El escritor expresó: “Creo que me gustaba más Twitter en los días anteriores a Musk”. Elon respondió con un emoji de fantasma y escribió: “Sigo siendo tu fan”. Stephen King nunca más le dirigió la palabra al multimillonario, quien declaró medio desesperado que él mismo paga de su bolsillo la verificación azul de King. (Fuente: Forbes)

Ahorita mismo y de vuelta Elon Musk demuestra su desconocimiento de la comunicación y los símbolos. Se le ocurrió matar al pájaro azul, emblema de Twitter, y prácticamente tacharlo con la X del nuevo nombre que él decide atribuirle a la red que te informa lo que está sucediendo en el planeta. A esta nueva metida de pata del señor de los billetes, se le enfrenta un boicot de la gente usuaria de Twitter cué, en contra de la X y en defensa del pájaro azul.

Se sabe que Musk tiene una obsesión con la letra X, a tal punto, que le puso como nombre a uno de sus hijos X Æ A- XII. Y ahora fundó XaI inteligencia artificial.

La red social del pájaro azul ya no es la misma. Ahora denominada X de ex, sex, xenofobia, extinto, antes conocida como Twitter, que es gorjeo, trino, piar, el canto de un ave azul, en este momento tiene un logo más parecido a una página o película de contenido para adultos. La X está muy asociada con el material pornográfico. Por lo tanto, se identifica más con una app porno. Tres X ya sería hardcore, porno duro.

Noticia de último momento informa que, por protesta del vecindario de la sede de Twitter cué, actual X, en San Francisco, tuvo que ser retirado el nuevo letrero luminoso X, por lo molesta que resultan las eXcesivas luces intermitentes.

Para enfrentar a X, surge la nueva red social Threads (hilos), lanzada por Meta, que ya superó los 100 millones de usuarios en menos de 5 días. ChatGPT necesitó 2 meses. Tik Tok 9 meses e Instagram 2 años y medio. ¿Será la venganza del pájaro azul?

carlafabri@abc.com.py