La tecnología y los niños

Esto se puede dar por varios factores y también debe ser considerado que una gran mayoría de niños “consumen” distintos tipos de contenido que se encuentran en internet. Tampoco es ajeno a la realidad que no son pocos los casos en los que desean convertirse en youtubers o influencers, como sus ídolos.

Claramente derivaría en un acercamiento de un niño o niña hacia la tecnología desde cualquier tipo de dispositivo móvil o computadora y, mediante estos, llegando a todo el mundo del internet, que en caso de no tener algún tipo de control parental podría darse una exposición al peligro o acceso a cualquier tipo de contenido no acorde para los infantes. Esto fácilmente pueden ser presa de algún tipo de contenido violento o pornográfico; exponiéndolos también a pedófilos mediante las redes sociales o por los videojuegos.

Existen aspectos que los padres pueden tener en cuenta en referencia al uso de la tecnología en los niños que hasta llegó a ser obligatorio años atrás para las clases virtuales por la pandemia y también es sabido que los pequeños se comunican entre ellos por vías telemáticas e, incluso, mediante los celulares de sus padres.

Niñez y tecnología, el punto de vista psicológico

Para abordar una serie de preguntas referentes a los niños en todo el mundo tecnológico, el licenciado Pablo Mixco Cristino, psicólogo clínico, brinda un análisis sobre variados puntos que pueden ser considerados desde un punto de vista de los padres o tutores en referencia a los pequeños.

Primeramente, ¿cómo se recomendaría dar un acercamiento a la tecnología a los niños?

Es inevitable que, en un mundo en el que hoy en día está cada vez más dominado por recursos tecnológicos, los niños no tengan algún tipo de interacción con estos dispositivos. La diferencia no está en que, a mayor tecnología, peor es el efecto que puede tener en los niños, sino lo que uno debe controlar y cerciorar es la cantidad de tiempo y exclusiva dedicación que el niño tiene con estos dispositivos.

Hoy en día es muy frecuente ver que los padres le pasen el teléfono o la tablet a sus hijos pequeños para que se entretengan viendo un video o jugando algo porque suele ser la alternativa más fácil y efectiva para apaciguar malos comportamientos o evitar que el niño se aburra, pero ahí se abre la brecha de algo que hoy en día cuesta mucho combatir: que los niños aprendan a frustrarse. Ante una estimulación o gratificación directa que el niño recibe ante cualquier señal de frustración que presente, no logra asimilar la misma y piensa que constantemente tiene que estar divertido o gratificado, resultando eso en posibles futuros berrinches, comportamientos caprichosos e indeseables que no son capaces de poder controlar porque nunca se les enseñó cómo.

Ni enemigos ni únicos aliados

No hay que pensar en los dispositivos electrónicos como nuestros enemigos, pero tampoco tienen que ser nuestros únicos aliados. Es el manejo responsable sobre la cantidad de tiempo que se pasa con los mismos los que marcan la diferencia, y que también permita al niño valorar otros recursos y actividades que pueda tener a mano y que puedan ser igual o más gratificantes que usar un dispositivo como, por ejemplo, algunas actividades al aire libre, manualidades, deportes y otras.

¿Cómo se podría evitar que los niños caigan en algún tipo de adicción o pasen demasiado tiempo con la tecnología?

Además de la cantidad de tiempo que se tiene en contacto con algún dispositivo tecnológico, también depende de la diversidad de actividades y amplitud de intereses que los niños tengan desde temprana edad.

Si los intereses de un niño no son lo suficientemente explorados, es posible que se vuelva más asiduo al uso de un dispositivo tecnológico porque es lo que más tiene a su alcance.

Muchas veces, de hecho, los recursos tecnológicos pueden ayudar a que el niño explore esos intereses a partir de lo que consume. Puede ser que, si le gusta un videojuego deportivo, tal vez le interese practicar también ese deporte. Si ve una caricatura o una serie donde algún personaje –con el que se identifica o que le agrada– hace alguna actividad particular, tal vez esté interesado en hacer eso mismo o aprender más de eso.

Hay que también considerar que si la tecnología que se usa no es esencial para su uso diario, debe verse como una recompensa y no como una necesidad. Se puede buscar premiarle al niño a partir de que cumpla con ciertas actividades en el día para poder acceder al uso de estos recursos (ejemplo: hacer las tareas del colegio u ordenar y limpiar su habitación), siempre con reglas bien establecidas sobre cuándo puede acceder a estos premios y en los horarios en que se permite usarlos.

¿Cómo un padre podría controlar qué hace su hijo sin que este se sienta invadido?

Hay que entender que si bien los padres son los principales responsables de sus hijos hasta que los mismos sean mayores de edad, los hijos también buscan su privacidad a medida que van creciendo.

Esa privacidad es fundamental también para el establecimiento y construcción de su propia personalidad. Como tal, quieren que se respete su espacio y sus cosas, algo que muchas veces, como padre o madre preocupados por lo que hace su hijo, puede resultar muy difícil”, agrega.

Además, hoy en día muchos dispositivos y recursos tecnológicos permiten a los padres tener una configuración de control parental para poder moderar qué tipo de cosas su hijo puede acceder o no. Eso permite que los padres pongan las reglas y límites establecidos, sin que los mismos estén pendientes todo el tiempo de lo que sus hijos hagan o quieran hacer. Esto se puede hacer en una sola ocasión y permite que los padres limiten indirectamente lo que sus hijos vean o accedan si es que no están de acuerdo con el contenido.

Asimismo, un adecuado diálogo y comunicación con los hijos siempre es fundamental. La opinión de los chicos sobre estos temas también cuenta y ayuda a establecer la confianza que se tiene entre ambas partes. Una restricción excesiva puede tener el efecto contrario, donde el hijo intente a toda costa poder acceder a ese contenido prohibido, y que, en muchos casos, lo logra conseguir.

Lograr un adecuado diálogo y entendimiento entre los padres y los hijos permite también que todas las partes se sientan acompañadas y que los padres no tengan dudas infundadas sobre lo que sus hijos puedan llegar a hacer.

¿Cuándo un niño requeriría atención psicológica en referencia a la tecnología?

Un niño puede pasar muchas horas alrededor de un medio tecnológico, pero no es la cantidad de horas lo que más nos debería preocupar, sino qué no está haciendo por estar pendiente todo el tiempo de esto. Podemos hablar de niños que no hacen sus tareas u obligaciones, que ahí los padres directamente pueden intervenir reduciendo (o prohibiendo) el uso del recurso tecnológico. Sin embargo, cuando la situación escala a comportamientos agresivos, impulsivos y/o violentos, una intervención psicológica además de acompañamiento parental es recomendable.

Así como se menciona, si no se construye o se establece la tolerancia a la frustración en niños desde temprana edad, esta clase de conducta es muy probable que ocurran ya que el niño nunca aprendió a frustrarse, y posiblemente asume una postura de que constantemente debe recibir una gratificación a partir de lo que el estímulo tecnológico genera en él. No solo puede afectar posteriormente en su funcionalidad, sino también en su propio relacionamiento con sus pares más adelante a medida que vaya creciendo y formándose eventualmente en el mundo adulto.

Por otra parte, en el caso de los adolescentes: ¿cómo se los podría hablar en referencia a la exposición en redes sociales y los cuidados que uno debe tener?

Las redes sociales hoy en día son la ventana principal que tenemos con el resto del mundo debido a su alta accesibilidad. Si bien las redes pueden ser muy útiles en distintos aspectos, las mismas también se deben manejar de forma responsable. Uno puede conocer gente nueva, pero nunca sabemos quién es realmente esa persona que está detrás de una pantalla y no la tenemos de frente a no ser que tengamos ciertas referencias sobre esa persona, y no siempre las vamos a tener. Podemos conocer personas de todo el mundo, pero hay que saber cuidarse en el sentido de no brindar información personal delicada que puede afectar la propia integridad del niño o adolescente ni la de su familia, como dónde viven o a qué colegio van.

De igual manera, las redes sociales no reflejan la realidad en la que vivimos. Muchas personas solo muestran la parte “positiva”, “ideal”, “linda”, estéticamente hablando porque es eso lo que a la gente le gusta y le interesa ver.

Más allá de lo que publicamos o mostramos, no siempre eso va a ser el reflejo de lo que somos. Todas las personas tenemos inseguridades, problemas, dudas y defectos que no necesariamente debemos mostrar, pero tampoco sentirnos avergonzados con esas cualidades nuestras.

Encontrar un grupo donde uno tenga sentido de pertenencia, indistintamente de lo que puede mostrar o no, es donde uno puede verdaderamente expresarse como quiere, no por aprobación al otro, sino por tener la tranquilidad de poder ser como uno verdaderamente es.

Niños en redes sociales

Es poco probable que alguien que utiliza diariamente un teléfono inteligente o internet no conozca el nombre de Mark Zuckerberg, ya que se trata del dueño de Meta y con esto, propietario de Facebook, WhatsApp, Instagram y ahora también Threads.

El multimillonario recientemente se había hecho viral porque había compartido una fotografía con su familia en la que se podía observar a su esposa, Priscilla Chan y a sus tres hijas Maxima, August y Aurelia.

Sin embargo, esta imagen generó mucho debate porque Zuckerberg al compartirla en Instagram –su propia red social– había ocultado la cara de sus hijas mayores con un emoji dejando que solamente se pueda observar el rostro de su bebé.

Incluso, al recorrer las distintas publicaciones del informático en la mencionada red, hay otras fotografías de sus hijas, aunque en ninguna de ellas se les puede observar la cara directamente.

Esto da a entender que el mismo Mark Zuckerberg sabe cómo funciona su aplicación y también lo que podría implicar la exposición que los niños pueden tener en redes sociales, vulnerando así su seguridad o intimidad, como también exponiendo datos personales que podrían comprometerlos aún más a ser víctimas de pederastas o redes de divulgación de pornografía infantil.

Recopilando lo expresado por el psicólogo Pablo Mixco y también considerando que el mismo dueño de las redes que utilizamos diariamente llega a proteger los rostros sus hijas, probablemente sea recomendable también como padres ir analizando el comportamiento de sus hijos en todo el mundo tecnológico.}

