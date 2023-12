Broche de oro en atletismo y automovilismo

Santiago de Chile fue el escenario de la edición 19 de los Juegos Panamericanos, el evento multideportivo más grande, después de los Juegos Olímpicos, en el mes de octubre. Paraguay presentó una frondosa delegación de 117 atletas que estuvieron a la altura de las exigencias de cada deporte. El Team Paraguay conquistó siete medallas –una de oro y seis de bronce–, dos más que en la edición anterior, la celebrada en Lima, Perú, en 2019, en la que se logró cinco preseas. Todas las medallas alcanzadas en Chile fueron históricas.

El oro fue para la golfista Sofía García, la primera mujer en lograrlo. Nunca antes una paraguaya había alcanzado la cima del evento continental, sí en masculino con Fabrizio Zanotti, en Lima 2019. Sofía fue premiada como atleta del año en la Gala Olímpica del Comité Olímpico Paraguayo (COP) tras cerrar un gran año en la Ladies Professional Golf Association (LPGA) y con la medalla de oro en Santiago 2023.

“La verdad que estoy muy contenta con el premio, esto es un honor para mí, obviamente hay muchos deportistas que han logrado cosas increíbles este año, por eso tiene más valor con esto; igual hay que mejorar cada día para llegar a los Juegos Olímpicos París 2024. Espero que pasen unas muy buenas fiestas y que sigan disfrutando”, comentó la golfista, galardonada como la mejor deportista del 2023.

El remo también tuvo mucho por festejar en los Panamericanos de Santiago, con la mejor dupla regular del año compuesta por Nicole Martínez y Alejandra Alonso. Ambas lograron la primera medalla en la historia de su deporte para nuestro país, e incluso Nicole también logró sumar otra medalla de forma individual. Además de los Panamericanos, las chicas se ganaron el primer lugar del Vienna International Rowing Regatta. El binomio paraguayo Martínez-Alonso se coronó este año con el premio a mejor equipo olímpico del COP.

Nicole, quien ganó en dos categorías en la gala comentó: “Realmente fueron pasos grandes en mi carrera deportiva, que no hubiera sido posible sin mi familia, el equipo multidisciplinario del COP, muy agradecida y feliz.

No fue fácil, hubo altibajos, lesiones de por medio, pero 16 Deportes pudimos afrontar y conquistar las dos medallas panamericanas, que fueron lo mejor de este año”.

Por su parte, Ale Alonso, quien ya logró ser la mejor atleta del 2022, volvió a ser nominada este año, mencionó tras su logro en la gala olímpica: “Muy agradecida con el premio, luego del trabajo duro, algo teníamos que sacar. Este premio le dedico a mi familia que me apoya desde varios años, al Comité Olímpico Paraguayo, a todo ese equipo de profesionales que siempre está con nosotros. También a la Secretaría Nacional de Deportes y a todos mis compañeros. Pero esto no es fruto solo mío, sino también de mis compas que me empujan siempre”.

El automovilismo en la vista del mundo

El deporte motor tuvo tres brillantes protagonistas este año que dejaron en alto la bandera tricolor en las distintas competencias en las que actuaron como broche de oro del año.

La buena racha comenzó en noviembre cuando el compatriota Joshua Duerksen, quien de estar compitiendo en la Fórmula Regional Europea By Alpine (FRECA) –de la mano del equipo británico Arden Motorsport–, dio el gran salto a la FIA Fórmula 2 Championship para el próximo año, bajo la estructura del PHM Racing alemán.

Fue una de las noticias más destacadas y de una extraordinaria repercusión a nivel nacional e internacional en lo que va del 2023, ya que Duerksen, de tan solo 20 años, representará al deporte motor nacional y sudamericano, incluso, en la antesala de la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial, la Fórmula 1.

“¡Qué manera de terminar mi primer día manejando un F2! Disfruté mucho mi primera vez manejando este autazo. Hicimos un poco de todo hoy, algunas simulaciones de qualy y simulaciones de carrera por la tarde. Ya esperando a mañana”, escribió en redes sociales el joven piloto guaraní con su primera experiencia.

Fau Zaldívar, con doble consagración

Más recientemente y ya con el sabor de las celebraciones de fin de año, Fabrizio Zaldívar completó un 2023 histórico y brillante al conquistar la categoría más importante del automovilismo paraguayo. Alegrando a todo el país, el joven piloto de 22 años alcanzó el doblete ya que en octubre este piloto del Hyundai Motorsport había logrado el Campeonato Sudamericano de Rally.

Fau por primera vez conquista el certamen más importante del automovilismo paraguayo y el Campeonato Sudamericano de Rally a la vez. Además, el mundialista nacional festejó por tercer año consecutivo tras haber ganado antes el Campeonato Nacional de Super Prime en 2021 y en 2022. “Oficialmente Campeones 2023 del Rally Paraguayo”, fue lo que expresó el piloto en sus redes.

Fau Zaldívar estuvo presente como el campeón sudamericano de rally en la tradicional Gala de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) que se celebró en Bakú, Azerbaiyán, en la que fueron premiados los campeones del 2023 en las diferentes modalidades, el 8 de diciembre.

Domínguez Bejarano, mención histórica

Al mismo tiempo que Fau, una mención especial se le atribuye al piloto Diego Domínguez Bejarano, que fue el campeón del Safari Rally Kenya 2023, en un hecho histórico para nuestro deporte motor. Es el primer paraguayo que gana una clase en la dura competencia africana, en la categoría WRC3 del Campeonato Mundial de Rally.

El compatriota también logró el subcampeonato mundial en la categoría Junior World Rally Championship (JWRC) al culminar la fecha del Rally de Grecia en el primer lugar de la clasificación de dicha categoría.

Tetracampeones del mundo en fútbol de salón

El representativo albirrojo en el XIII Campeonato Mundial de Fútbol de Salón Absoluto “Baja California 2023″ trae para las vitrinas de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón la cuarta copa del mundo, conquistada en la final contra Uruguay, el país inventor del fútbol chico, el 5 de diciembre.

El fútbol de salón ya no cuenta con los seguidores que anteriormente había debido al ingreso del futsal FIFA, aun así Paraguay supo demostrar estar a la altura de eventos internacionales y se consagraron tetracampeones de mundo.

Integraron el plantel campeón invicto el capitán Albert Meza y Éver Almirón (arqueros), Rodolfo Román, Iván Delfino, Rolando Ascona, Julio Rodas, Daniel Benítez, Diego Flores, Héctor Helmann, José Gil Melgarejo, Alejandro Núñez y Cristian Ascona.

El cuerpo técnico fue liderado por el franqueño Andrés Bogado, Alfredo Gavilán, preparador físico; Dr. José Mereles, médico; Víctor Raúl Amarilla, kinesiólogo; Cristian Garcete, preparador de arqueros; y Alcides González, en la logística.

Hay motivos para decir ¡Feliz Año Nuevo! y un próspero 2024 de más logros.

