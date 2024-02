Gaseosas artesanales, bebidas vivas

Se pueden hacer fermentos de un montón de frutas, de hierbas, experimentar con combinación de sabores, incluso, con cítricos, explica Julia Pineda, entusiasta de la fermentación y la vida sana. Lleva adelante una granja agroecológica con su esposo Andrés Mendoza.

Cuenta que con esta técnica se pueden hacer gaseosas artesanales de sabores que normalmente uno no encuentra en propuestas comerciales a nivel industrial. “Y también que son muy saludables porque son bebidas vivas. Estas no son bebidas que están pasteurizadas, están llenas de microorganismos que son beneficiosos para el organismo”, acota.

Además de dedicarse a la elaboración de este y otros productos artesanales, desde su granja agroecológica también ofrece talleres para aprender las técnicas. Los materiales que se necesitan son pocos, y normalmente uno los tiene en la casa. “Incluso, se puede fermentar en una botella de plástico así como esta. Yo empecé fermentando en botellas así, y la primera vez que me encontré con esa bebida no podía creer que en serio tenía gas de manera natural”, relata.

Explica que el alimento de los microorganismos es el azúcar. “El azúcar es lo que va a darles alimento a las levaduras y bacterias para que se genere el gas y también para que ellas puedan aumentar la población”. La experta menciona que si le pone jengibre a la mezcla, la gaseosa de jengibre que resulta va a tener todas las propiedades del jengibre disponibles para que el cuerpo pueda absorber directamente sin que ejerza ningún trabajo en la digestión.

Por una cuestión de sabor no recomienda como ingrediente nada que contenga muchas grasas, ya que generan sabores muy amargos o muy rancios. Como ejemplo cita al coco, el aguacate, almendras, maní, nueces, etc. esos no. Sin embargo, sí recomienda todo lo que sea cítrico, mburucuyá, sandía, melón, y otras. Recalca que algunas frutas le dan menos durabilidad a la gaseosa, por ejemplo se puede hacer de sandía y melón, pero a sabiendas de que esa gaseosa va a durar solo 3 días. Las de frutas más ácidas o de raíces como el jengibre o la cúrcuma tienen mayor duración, hasta un mes.

Al pasar ese tiempo alcanza niveles de alcohol con los que se pasa a la segunda etapa de avinagramiento. “Y nosotros volvemos a usar este vinagre para encurtir pepinos, zanahorias, cuando es temporada. Por eso acumulamos nuestros vinagres y cuando tenemos temporada de alguna verdura que queremos encurtir, usamos nuestros vinagres para encurtir eso. Nada se desecha en este laboratorio; absolutamente todo tiene una segunda oportunidad”.

Por cada litro de gaseosa se utilizan solo 50 gramos de azúcar, muchísimo menos que una gaseosa industrial normal. Al terminar la fermentación, esa cantidad es mucho menor porque los microorganismos consumen ese azúcar, y lo transforman en gasificación y alcohol. Muchas veces la fermentación tarda un poco más por la temperatura; en verano cualquier gaseosa está lista en tres días, pero en invierno tarda cinco o seis días.

Para que durante la gasificación no explote esta botella de vidrio, sugiere revisar cada día y abrir. “Pero si les gusta fermentar y no son tan atentos háganlo en plástico, es mucho más seguro”.

Además de las gaseosas y el vinagre también elaboran Fernet artesanal, un potente digestivo. Esta bebida tiene más de 30 ingredientes, principalmente hierbas medicinales. Se pueden agregar a demanda, por ejemplo, cuando abundan enfermedades como el covid, influenza, chikungunya agregan eucalipto, palo santo, y otras; para después de una panzada utilizan jaguarete ka’a, poleo, menta y otras. ¿Se anima a preparar una deliciosa gaseosa de limón?

Cómo hacer una gaseosa casera