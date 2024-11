El boom y la seducción del vino

Florencia Parodi es una sommelier emergente cuya formación empezó en 2018 en el Centro Garófalo. Se considera una “evangelizadora” del vino para todo el año y ya no solo una bebida asociada con el invierno en nuestro país. “Si bien me dedicaba a la comunicación y a la publicidad, siempre me vi seducida por todo lo relacionado al vino y a los productos que tienen historia, cultura, diversidad, y, sobre todo, alma”, sostiene al comenzar a relatar sobre su pasión.

Ni bien se dio la ocasión de realizar una formación presencial, Florencia se embarcó a hacer cursos y participar de todo lo que podía. Ahora nos transmite sus conocimientos con mucha solvencia y dedicación.

–Nuestro clima en Paraguay es bastante caluroso y estamos acostumbrados a bebidas bien heladas. Sin embargo, existe una gran aceptación del vino. ¿Qué es lo que ayudó al paraguayo a adquirir esa cultura del vino?

–Creo que la cultura del vino viene de la mano de muchas cosas. Por un lado, el acceso a la información, a la formación, a la cultura a través de las ventanas de las redes sociales. El mundo del vino es diverso y apasionante y siempre habrá lugar para quienes busquen cosas nuevas. Por otro lado, la comunicación y el enfoque que muchas marcas buscan para acercarse a generaciones más jóvenes hacen que, lo que anteriormente era percibido como algo “aburrido”, se descontracture un poco, con formatos nuevos como los vinos en lata, diseño más rupturista de etiquetas, propuestas de experiencias distintas, un lenguaje más cercano, etc.

Por otro lado, la diversidad de bodegas que recalaron en el país en los últimos años. Todas ellas van haciendo esfuerzos para dar a conocer sus vinos a través de los importadores y esto va construyendo también cultura.

Va creciendo, aunque mucha gente todavía posiciona al vino como una bebida de invierno y el consumo es bastante estacional. Nos toca a nosotros ayudar a derribar estas creencias invitando a la gente a descubrir los estilos que acompañan mejor nuestro clima.

–¿Cuál es la tendencia actual en vinos y qué recomendaciones nos das a la hora de elegir un buen vino?

–Hoy en día hay muchas tendencias dando vueltas, pero creo que el gran cambio es la búsqueda de vinos que transmitan la esencia de un lugar. El sentido del origen, el suelo, el clima, la expresión más pura del terroir es el gran desafío para la mayoría de las bodegas, con la menor cantidad de intervenciones posibles en el proceso de elaboración. Esto no es algo nuevo para Europa, donde nacieron las denominaciones de origen, pero sí es algo que no estaba tan arraigado en otras regiones elaboradoras del mundo.

Por otro lado, vinos sin tanta crianza en roble, volviendo a esa expresión de fruta y frescura, es una tendencia que impacta muchísimo en el estilo de los vinos. La fruta y cómo se manifiesta según el lugar de donde proviene.

Esto también va de la mano con el compromiso de las bodegas con el medio ambiente y el enfoque más sostenible en las técnicas de cultivo y elaboración. Aquí entran los vinos naturales, biodinámicos, orgánicos, etc.

Pero más allá de estas tendencias, mi recomendación para elegir vinos es siempre animarse a probar. Está bueno tener favoritos, pero la riqueza del mundo del vino es su diversidad, probar etiquetas de diferentes países, uvas, estilos, rangos de precios.

Nos podemos llegar a sorprender enormemente, y, sobre todo, el probar mucho nos entrena los sentidos y nos permite ir descubriendo nuestro propio perfil de gustos. El vino es un camino de ida y a medida que te adentrás, además de lo mucho que disfrutás, ya no hay vuelta atrás.

–Existen muchos mitos acerca del vino y su consumo. ¿Podrías detallar algunos y darnos tus recomendaciones o apreciaciones?

–¡Uff, muchísimos! Te voy a comentar las consultas que siempre me hacen a mí:

¿Tapa a rosca es de menor calidad? Para nada, es un sistema que ayuda a preservar la frescura del vino ya que no permite casi el ingreso de oxígeno a la botella, evitando modificaciones. Lo contrario a un corcho clásico que sí permite microoxigenaciones.

Hielo o no hielo, es una cuestión de gustos, pero la realidad es que el hielo sí va a diluir los sabores y la textura del vino. Pero hay en el mercado vinos espumosos elaborados para consumirlos con hielo.

Vino tinto solo en invierno. ¡Soy una gran evangelizadora del vino todo el año! Hay vinos tintos muy frutales y livianos, que no tienen crianza, de maceración carbónica, varietales de taninos más bajos y de menos cuerpo como un Pinot Noir. Pero de vuelta, es cuestión de animarse a probar.

Cuanto más viejo el vino, es mejor. Es una idea que se mete por todos los recovecos, sin embargo, solo los vinos pensados para largas guardas mejoran con el tiempo. Hay que poner ojo a la hora de aprovechar ciertas ofertas y ¡tomar los vinos en vez de querer guardarlos!

–¿Cuáles son las copas ideales para los principales vinos (blanco, tinto y espumante)?

–Como todas las industrias, el de las copas creció muchísimo en cuestión de tipos de copas y es todo un mundo para descubrir, hay diseños para cada variedad de uva. Pero, en líneas generales, hay que tener en cuenta la forma de la copa, el material, el grosor. La recomendación es elegir, si se puede, copas de cristal, evitar las que tienen diseño, es mejor que sean lisas y finas, sobre todo en los bordes.

En el caso de las copas de vino tinto, que tengan un cáliz un poco ancho para poder oxigenar el vino, con los bordes ligeramente hacia adentro. Las copas de vino blanco suelen ser más pequeñas, pero siguiendo más o menos las mismas premisas.

El gran cambio está en las copas de los espumosos. Anteriormente se usaban las copas flauta, ya que permiten ver el recorrido de las burbujas, sin embargo, se cree que se pierde la riqueza aromática. Por eso, hoy se recomienda usar las copas de vino blanco, o las que parecen tulipas que algunas marcas desarrollaron, ya que permiten apreciar mejor los aromas. Pero, creo que la copa flauta seguirá presente.

Todas estas son recomendaciones genéricas porque hay una gran diversidad y mucha investigación detrás de la industria. Y no es para menos, ya que la realidad es que la copa es muy importante a la hora de apreciar un vino.

–¿Existen muchas sommelier emergentes en el país? ¿Dónde se estudia?

–Somos pocas todavía, pero cada año se van sumando más a la carrera del Centro Garófalo, que, por el momento, es la única reconocida por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). También hay muchas personas que se adentran en la cultura a través de cursos impartidos por otros profesionales del vino.

–¿Tenés algún sommelier a nivel nacional o internacional que te inspire o admiras?

–¡Sí! Tengo varios, y cada uno es inspiración desde una arista diferente. Todos saben mucho, todos se han construido su camino.

A nivel internacional, Mariano Braga, por su forma de comunicar, con humor, soltura y humildad, pero desde un lugar muy responsable, serio y cercano. Agustina de Alba, porque me encanta cómo encara sus proyectos. Natalia Torres, más conocida como periodista, por cómo escribe y transmite. Joseph Roca, porque tiene muy claro lo que quiere, porque es muy auténtico. Ferrán Centelles, porque, no importa todo lo que sepa, sigue siempre preguntándose cosas (además tuve la suerte de tenerlo como instructor).

Me gusta la dinámica del podcast “GET SOMM”, de un entusiasta y un máster sommelier, los escucho siempre que puedo.

A nivel local, Alejandro Sciscioli, mi mentor, más conocido como Copa Feroz. Es uno de los pioneros, un incansable impulsor de la cultura del vino en el país, con mucha constancia y esfuerzo va dejando su marca.

Mauri Benítez, porque no puede esconder su pasión cada vez que te habla de vinos y porque trae a Paraguay cosas únicas.

Me parece importante también resaltar que nuestro mercado es pequeño y que somos tan poquitos en el mundo del vino, que toda persona que apueste por esto, es admirable y me consta que todos nos esforzamos mucho, más aún teniendo en cuenta que vivimos en un país no productor, y es una limitación importante para nosotros.

IDENTIKIT

Nombre completo: María Florencia Parodi.

Cómo se compone su familia: Casada con dos hijos pequeños.

Formación profesional: Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Sommelier de Garófalo, WSET 3.

Una bebida preferida: el vino (y el café).

Plato preferido: imposible.

Hobbies: engancharme con realities malos y entrenar (entre hobby y obligación)

¿Por qué hoy es el Día Mundial del Vino Tinto?

El Día Mundial del Vino Tinto fue fijado en la década del 2000 para destacar la importancia cultural, histórica y social del vino tinto en todo el mundo. La fecha 24 de noviembre fue elegida a tono con la tradición vinícola. A finales de noviembre, muchas regiones vinícolas completan la vendimia, y es un momento crucial para la producción del vino. Los viticultores y enólogos celebran la cosecha y se preparan para el proceso de vinificación, que culmina en la creación de los vinos tintos que disfrutamos hoy en día.

