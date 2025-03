La canasta mecánica

Es lo que hacen ahora las autoridades de la extrema derecha, ultra conservadora, anti derechos humanos, homofóbica, anti feminista, recontra nacionalista, súper soberanista y autoritaria, cuyo ejemplo más visible es Donald Trump. También Milei y Giorgia Meloni lo son. Ellos y sus seguidores señalan como culpables de todos los males a inmigrantes que, al igual que la mayoría, soportan las mismas injusticias de autoridades corruptas, prepotentes y jactanciosas.

Trump quiere eliminar la ciudadanía por nacimiento en su país, pese a que la Constitución americana la otorga. Culpa a los inmigrantes indocumentados (especialmente a latino americanos), de causar las mayores dificultades que sufren los norteamericanos. Los libertarios pobres o de clase media son libertudos, mitad libertarios, mitad boludos; son como los perros que cuidan de día la mansión del amo y a la noche duermen a la intemperie.

La habilidad del discurso fascista copiado por la ultra derecha es que utiliza políticamente emociones como el odio y el resentimiento en sentido horizontal, no vertical. Así el odio y el resentimiento no se irradian hacia la opresión que viene de arriba, el odio se esparce horizontalmente; es el odio al vecino zurdo de mierda, al inmigrante que es una amenaza, se persigue al homosexual, se desprecia a las mujeres, etc. Por otro lado se idolatra a Elon Musk porque tiene mucho, mucho dinero, a Donald Trump porque tiene dinero y se volvió un referente del patriotismo blanco hegemónico que odia a la gente morena, afro americana, indígena u oriental. No respeta las diferencias y rechaza la diversidad. Es homófobo, está en contra de los derechos de las minorías y pretende desactivar los derechos obtenidos a través de arduas luchas, porque los derechos se reclaman, se conquistan, no se conceden. El patriotismo de Milei se caracteriza por doblar las rodillas delante del poderoso, mientras le entrega en bandeja las tierras y riquezas de su país.

Nosotros tenemos al libertudo del micrófono, que vocifera y blasfema palabrotas en contra de la Unión Europea, aplaude la mediocridad de Trump, su inmoralidad, su fanfarronería; el libertudo del micrófono grita clamando soberanía, pero festeja y baila ante el atropello de Putin y Trump a la soberanía de Ucrania.

¿Se viene la limpieza étnica del supremacismo blanco? ¿El genocidio? Por el momento y por avión, Trump deporta a sus países de origen a una centena de inmigrantes, con los pies y manos atados como delincuentes peligrosos. También prosigue la campaña de deslegitimación de la democracia por parte de TrumpOso, Mileidy y sus libertudos. Trump inició una guerra comercial escupiendo contra el viento al imponer el 25% de aranceles a productos de Canadá. Los canadienses avisaron que podrían dejar a oscuras, sin energía eléctrica a los Estados Unidos. Así está el mundo, girando pese a la Inteligencia Animal de algunos humanos.

