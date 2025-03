Mickey 17: con el sello de Bong Joon-ho

“Es una película con el sello de Bong Joon-ho. Él hace tragicomedias y es un género muy particular. Así como cada aspecto de ella –comedia, drama, ciencia ficción– todas estas cosas, combinadas, se sentían diferentes, arriesgadas”, afirma Robert Pattinson, acerca de su reacción y el interés que le suscitó el guion de Mickey 17.

El actor, que anteriormente protagonizó la saga Crepúsculo y también vistió el traje de Batman, sostiene que el guion fue realmente inusual, así como el humor y la estructura del mismo.

“Además, tener que actuar frente a uno mismo parecía, en la primera lectura, algo como ‘Bueno, más o menos lo entiendo’. Pero cuando empezás a analizar el guion, ves que hay muchos aspectos que realmente parecen difíciles de lograr. Pero el director Bong lo logró”, añade.

Pattinson interpreta a Mickey Barnes, un personaje al que describe como un “pastelero fracasado que intentó comenzar un negocio de macarrones en la tierra, pero que no funcionó”.

“Él tomó un préstamo de gente con mala reputación y no les pudo pagar, así que básicamente trató de huir del planeta… pero no leyó la letra pequeña de su contrato de colonización espacial y, en esencia, se comprometió a vivir una vida infernal”, explica el actor.

Añade que para Barnes su vida anterior fue tan horrible, que esta nueva experiencia es lo mejor que pudo haberle pasado: “Es un personaje bastante ridículo, pero tiene mucho corazón”.

El artista británico recuerda que se sintió extremadamente nervioso la primera vez que se encontró con Bong Joon-ho, quien además de Parásitos ha estado al frente de películas como Okja, El expreso del miedo y Madre.

“No sabía nada acerca del proyecto y él es una figura legendaria. No tenía idea de qué esperar. Nuestro encuentro fue realmente divertido, porque él quería bailar alrededor de lo que se trataba la película y no realmente decir nada al respecto, y todo esto estaba siendo traducido”, comenta.

Pattinson agrega que Bong le agradó mucho desde ese primer encuentro y destaca que le gustan las interpretaciones que el cineasta consigue de los actores involucrados en sus películas: “Sabía que cualquier cosa que fuera a hacer, iba a ser algo bastante inusual…y eso fue principalmente lo que me atrajo”.

Confrontarse a sí mismo

En Mickey 17, el personaje de Mickey Barnes debe morir constantemente para ganarse la vida. Robert Pattinson profundiza acerca del desafío que implica interpretar distintas versiones de un mismo personaje y también tener que confrontar su propia interpretación.

“La mayor dificultad es que estamos en una nave espacial y no hay muchos otros tripulantes en la nave, así que no pueden ser demasiado diferentes a los otros personajes de la historia, pero tienen que ser muy, muy distintos para el público”, explica.

Añade que en esa búsqueda pasó por un montón de cuestiones estéticas, orejas protésicas, cachetes regordetes, etc.

“Cuando lo analizás, te das cuenta de que tenés que hacer muy poco estéticamente para mostrarle al público que ‘Oh!, estos tipos son diferentes’. Tal vez sea solo una mirada en los ojos más que cualquier otra cosa. Pero es una locura cómo funciona. Puedes ver quién es quién casi de inmediato”, remarca.

En cuanto a su trabajo con Bong, Pattinson afirma que no hablaron mucho acerca del personaje durante el proceso de preparación y recuerda que simplemente cenaron un montón y hablaron de fútbol la mayor parte del tiempo.

No obstante, destaca que si bien todo el set era enorme, hay algo en la actitud del cineasta que le permitió estar más tranquilo de lo que inicialmente pensó. “Es muy sereno todo el tiempo y tiene ese modo benignamente divertido en el que está cuando dirige… parece que nada va a salir mal cuando estás trabajando con él. Creo que todos confiaron mucho en él y fue un rodaje realmente agradable”, remarca.

Pattinson también analiza la habilidad que tiene el dir

ector surcoreano para cautivar al público a través de sus películas: “Creo que es una de esas personas que tiene una perspectiva muy particular del mundo. Es curioso. Uno piensa que la persona que puede conectar con la mayor audiencia es la más cercana, pero creo que Bong es un tipo inusual. Simplemente ve las cosas desde su punto de vista”.

A su criterio, es lo que tiene cualquier artista brillante: una visión particular y que eso te hace ver las cosas de manera diferente.

“Ves en cada una de sus películas que nadie más podría haberlas dirigido. Son increíblemente únicas”, agrega.

El protagonista de Mickey 17, que tuvo su estreno mundial en la apertura del 75º Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale), también habló acerca de sus escenas con Naomi Ackie y la relación que hay entre su personaje y Nasha.

El actor afirma que Ackie “es tan divertida, tan inusual y salvaje al mismo tiempo”, que no pudo predecir lo que su compañera iba a hacer. Pero sostiene que también tiene calidez.

Pattinson califica a la relación entre Mickey y Nasha de “bastante extraña”, ya que su personaje es una persona bastante inusual para que alguien diga ‘este es el chico con el que quiero estar’.

“Ni siquiera es realmente humano, y a ella no parece importarle en absoluto. Ella ve más allá de los defectos en un grado bastante extremo. Definitivamente ve más allá de lo superficial; no juzga un libro por su portada. O tal vez lo hace, tal vez extremadamente... Tal vez simplemente le gusta mucho la portada y simplemente no le importa el contenido”, reflexiona entre risas.

El elenco de Mickey 17 está conformado además por Steven Yeun, Toni Collette y Mark Ruffalo. El guion fue escrito por Bong Joon-ho a partir de la novela de ciencia ficción Mickey7, de Ashton Edward. Según el cineasta, esta obra literaria le cautivó al instante por su concepto de la impresión humana y de cómo se viviría el hecho de ser esa persona a la que imprimen constantemente.

El rodaje se llevó a cabo en Londres, a partir del 18 de julio de 2022, y fue la primera película que Bong filmó en el Reino Unido. El equipo rodó durante 87 días, en más de 40 decorados construidos en cuatro platós de sonido, un gran espacio de foros, un hangar de aviones y en diversas locaciones.