Lucho Miranda, humor para promover la inclusión

“Tengo muchas ganas de actuar en Paraguay. La verdad que es un gran desafío”, afirma Lucho Miranda en un contacto con ABC, vía Zoom. Señala que es mucho más desafiante traspasar las fronteras con el humor, “que es algo mucho más pequeño, mucho menos global que la música”.

Lea más: Carla Peterson se propone abrir puertas en Paraguay

“Poder llegar a otros países, de verdad, es una cosa que me hace sentir muy orgulloso; de verdad estoy muy feliz”, remarca.

Luis Alberto Miranda Espinosa nació en la localidad chilena de Vicuña el 30 de enero de 1995. Al nacer sufrió una asfixia que lo dejó ocho minutos sin oxígeno, lo que desató la parálisis cerebral. Esto le provocó rigidez en sus manos y dificultades para caminar.

Lucho declara que siempre le han gustado la comedia y, en particular, el humor negro. “Vi por ahí que era como buena opción hablar de uno, hablar de las cosas que a uno más le incomodan y casualmente me di cuenta de que eso es humor negro”, expresa.

Indica además que hay muy pocos comediantes con discapacidad todavía, por lo que vio en esto una posibilidad de poder diferenciarse de sus colegas.

Cambio de rumbo: de contador a humorista

Pero antes de dedicarse de lleno a la comedia, trabajó como contador y afirma que no se sentía muy cómodo en esta profesión. Al llegar la pandemia vio la posibilidad de cambiar su rumbo profesional y dedicarse a lo que siempre le había apasionado.

“Cuando vi la opción de dedicarme a esto de la comedia dije ‘sí, voy’. Aparte, de contador tampoco ganaba mucho. Tampoco era como ‘oh, guau, voy a perder todo este sueldo’. Y ahora la paso muy bien, la vida me ha demostrado que este era el camino. Así que afortunadamente lo hice bien, estuvo buena la opción de renunciar”, comenta.

Actualmente en su cuenta de Instagram @elluchomiranda suma más de 1.600.000 seguidores y allí comparte fragmentos de sus shows, especialmente las interacciones que tiene con otras personas con discapacidad que acuden a disfrutar de su espectáculo de stand up.

“Eso es muy genial porque la gente con discapacidad sabe que en este show hay un espacio para conversar y entonces van con los chistes ya listos algunos, o van con la disposición de pasarlo bien, a conversar de su discapacidad. Esto ha sido muy lindo y muy divertido. Esto es lo importante en un show de comedia, que sea divertido”, remarca.

Con respecto a “Oscuro”, el espectáculo que presentará el próximo 29 de marzo en el Salón de Convenciones del Banco Central del Paraguay (BCP), sostiene que se trata de un show con el que viene girando hace casi un año.

“Entonces los chistes van muy listos, muy afilados y muy divertidos”, expresa y asegura que su propuesta es bastante universal, algo que pudo comprobar durante sus presentaciones en Argentina.

“He intentado cambiar algunas palabras, algunos modismos, hablar un poco más lento, entonces me doy la pega (el trabajo) de hacerlo mucho mejor para el público extranjero”, agrega.

En febrero del año pasado tuvo el gran desafío de enfrentarse al “monstruo” del Festival de Viña del Mar, que lo ovacionó y lo premió con las Gaviotas de Plata y Oro. No obstante, refiere que al principio se sintió asustado: “Viña es un tema muy importante para la comedia, en el sentido de que te puede ir muy bien o te puede ir muy mal. Es difícil el escenario, por eso uno le tiene tanto respeto y cuando va uno tiene que estar muy seguro de sí mismo para hacerlo bien”.

Agrega que cuando pisó el escenario de la Quinta Vergara estaba muy seguro y confiado en que su rutina iba a gustar al público.

Antes de lanzar los chistes con el público, Lucho los prueba con su esposa Franschesca Toledo. “A veces me dice que sí, a veces me dice que no. Y a veces yo le tengo tanta fe al chiste que aunque me diga que ‘no’, lo cuento en el show”, refiere.

Lucho afirma que, paradójicamente, las personas que suelen ofenderse con sus chistes son aquellas que no tienen discapacidad.

“Todo es comedia, es un show. No hay ningún problema de reírse de una discapacidad porque es algo normal. No es ninguna fatalidad”.

“Es cosa que entiendan que en esta vida todos somos diferentes y si uno se lo toma bien, se puede hacer humor de eso”, subraya.

En cuanto al humor como una herramienta para la inclusión, Lucho afirma que “es algo bonito que se dio en el show”. “No era lo que yo buscaba, para mí lo que siempre buscaba era el humor, hacer reír. Pero sí ha servido para que mucha gente se dé cuenta de que la discapacidad no es algo malo, no es algo triste, no es algo que uno tenga que sufrir. Como en todas las cosas de la vida, hay cosas buenas y cosas malas”, expresa.

“Siento que el show ha ayudado a normalizar la discapacidad, hacerla muy terrenal, verla sin el tabú que se genera y siento que en eso ha ayudado el show. No era lo que buscaba, pero ha ayudado y eso es muy gratificante”, añade.

Finalmente, invita al público a asistir a esta función señalando que los que lo conocen “saben a lo que van”, pero los que no lo conocen, “vayan igual, porque de verdad van a disfrutar de un show muy, muy genial que tengo para todos ustedes”.

Más acerca del show

Lucho Miranda presenta Oscuro

Fecha: 29 de marzo

Lugar: Sala de Convenciones del BCP (Federación Rusa c/Augusto Roa Bastos)

Entradas: Tuti ( www.tuti.com.py )

Precios y sectores: Bronce (G. 225.000), VIP Plata (G. 265.000) y VIP Gold (G. 285.000)