Agenda cultural y artística del 17 al 23 de agosto de 2025

Qué actividades hay del 17 al 23 de agosto

Domingo 17

Ballet / La Cenicienta

Ofrecido por: Ballet Clásico y Moderno Municipal

Hora: 16:30

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane

Informaciones: tuti.com.py

Miércoles 20

Stand up / Te pido mil disculpas

Ofrecido por: Ceci Hace y Nahuel Ivorra

Hora: 20:30

Lugar: Centro Paraguayo Japonés

Informaciones: ticketea.com.py

Viernes 22

Concierto / Linkoln Park Tributo a Linkin Park

Ofrecido por: Linkoln Park, banda tributo

Hora: 22:00

Lugar: The Clover Pub, Encarnación

Informaciones: tuti.com.py

Teatro / No soy yo, sos vos

Ofrecido por: Lali González y Pope Spinzi

Hora: 20:30

Lugar: Alianza Francesa

Informaciones: tuti.com.py

Teatro / Gustavísimo

Ofrecido por: Gustavo Cabaña

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Latino

Informaciones: ticketea.com.py

Conferencia / Mis Notas del Mundial

Ofrecido por: Luis Moya

Hora: 20:00

Lugar: Centro Paraguayo Japonés

Informaciones: tuti.com.py

Sábado 23

Feria / Mercado del ferro

Artistas venderán sus obras en pequeño formato, esta vez en el antiguo Cine Cañisá, en el corazón de Trinidad.

La feria será de 15:00 a 21:00 y contará con variedad de artistas y temáticas, así como de técnicas. Acercate a conocerlos y explorar el arte fuera de las galerías tradicionales en una jornada que promete mucha creatividad, con una infaltable puesta gastronómica y musical para acompañar el evento.

Más informaciones en @juandesalazarpy

Cine debate / Con-versar Cine

Con-versar Cine es “un espacio que apuesta a la articulación del arte cinematográfico y el psicoanálisis”.

Esta actividad forma parte de la BiPPOL en articulación con la Casa Bicentenario de las Artes Visuales Ignacio Núñez Soler (Azara 845 entre Tacuary y EE.UU.), donde se realizará la actividad a las 09:45.

Se exhibirá la película 1828, y el acceso es libre y gratuito con previa inscripción. Más informaciones en @comunidadpsa y @casadelasartesav