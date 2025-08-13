Taylor Swift revela fecha de su nuevo álbum “The Life of Showgirl”

Taylor Swift sorprendió a sus fanáticos con la confirmación de que su próximo trabajo de estudio, titulado "The Life of Showgirl", verá la luz el 3 de octubre. El anuncio, publicado en su página web oficial, generó una ola de expectativa global y desató especulaciones sobre el sonido y la temática que explorará en esta nueva etapa.

El disco incluirá 12 canciones: The Fate of Ophelia, Elizabeth Taylor, Opalite, Father Figure, Eldest Daughter, Ruin The Friendship, Actually Romantic, Wish List, Wood, Cancelled!, Honey y el tema que le da nombre al álbum, The Life of Showgirl, que contará con la colaboración de Sabrina Carpenter.

Aunque Swift no adelantó detalles sobre el estilo musical, el título del álbum ha despertado curiosidad entre sus seguidores, que ya buscan pistas en sus últimas apariciones públicas y mensajes en redes.

El lanzamiento llega en un momento clave de su carrera, consolidándola como una de las artistas más influyentes y estratégicas de la industria.

Con la fecha marcada en el calendario, la cuenta regresiva para "The Life of Showgirl" ya comenzó, y todo apunta a que será uno de los estrenos más comentados del año.

