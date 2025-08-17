ABC Revista

Tres recetas fáciles de grisines que te van a encantar

Descubrí tres recetas fáciles de grisines: clásicos crocantes, con queso rallado y una opción integral con semillas. Animate a prepararlos en casa y renová tus picadas o meriendas.

Por ABC Color
17 de agosto de 2025 - 01:00
Grisines.
Grisines.istock

Cómo hacer grisines clásicos

Grisines.
Grisines.

Grisines clásicos

Ingredientes

  1. 300 gramos de harina 000
  2. 15 gramos de levadura fresca
  3. 160 mililitros de agua tibia
  4. 2 cucharadas de aceite de oliva
  5. 1 cucharadita de sal

Elaboración paso a paso

  1. Disolver la levadura en agua tibia y dejar espumar cinco minutos.
  2. Colocar la harina y la sal en un bol, hacer un hueco en el centro y añadir la levadura y el aceite de oliva.
  3. Mezclar y amasar hasta obtener una masa suave.
  4. Tapar y dejar leudar hasta que duplique el volumen.
  5. Estirar la masa y cortar tiras finas.
  6. Disponer los bastones en una placa para horno, pincelar con aceite y llevar a horno precalentado (200 °C) hasta que estén dorados y crocantes.

Cómo hacer grisines con queso

Grisines.
Grisines.

Grisines con queso, ideales para picadas

Ingredientes

  • 300 gramos de harina 000
  • 80 gramos de queso rallado (preferiblemente parmesano)
  • 15 gramos de levadura fresca
  • 160 mililitros de agua tibia
  • 2 cucharadas de aceite
  • 1 cucharadita de sal

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar la levadura con el agua tibia y dejar reposar.
  2. En un bol, combinar la harina, el queso y la sal.
  3. Incorporar el aceite y la levadura activada, unir los ingredientes y amasar hasta lograr una masa homogénea.
  4. Cubrir la masa y dejar levar.
  5. Estirar, cortar en tiras delgadas y armar los grisines.
  6. Hornear hasta que estén dorados y se sientan crujientes.

Cómo hacer grisines integrales con semillas

Grisines.
Grisines.

Grisines integrales con semillas

Ingredientes

  • 200 gramos de harina 000
  • 100 gramos de harina integral
  • 15 gramos de levadura fresca
  • 160 mililitros de agua tibia
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de sal
  • 2 cucharadas de semillas (sésamo, lino, chía, a elección)

Elaboración paso a paso

  1. Activar la levadura en agua tibia.
  2. Mezclar las harinas, la sal y las semillas en un bol grande.
  3. Agregar el aceite y la levadura, unir y amasar hasta conseguir una masa elástica.
  4. Tapar y dejar leudar.
  5. Estirar, cortar tiras finas y acomodar en una asadera.
  6. Espolvorear más semillas por encima y hornear hasta dorar.

