Orden, aroma y protección con Tobalimp

La historia de Tobalimp está marcada por desafíos, innovación y un equipo humano que actúa con un fuerte sentido de pertenencia.

“El proyecto nació a partir de un estudio de mercado que detectó oportunidades para desarrollar una planta en Paraguay, aprovechando nuestra experiencia en Argentina, con más de 35 años en este rubro”, explicó Erick Maldonado, CEO de la compañía.

Desde sus inicios, Tobalimp tuvo enfrente un mercado competitivo y con problemáticas estructurales.

“Nos enfrentamos en forma permanente a la competencia desleal con productos fabricados sin registros de Dinavisa y a la feroz importación ilegal de productos, muchos de ellos incluso falsificados”, relató Maldonado.

Pese a ello, la empresa tomó la decisión de invertir en equipos de alta capacidad de fabricación, apostando por la productividad, bajos costos y calidad certificada, lo que les permitió competir en un mercado complejo.

La consolidación como un proceso continuo

Para Maldonado, la consolidación no es un objetivo estático, sino un desafío de cada día. “Tenemos apenas tres años desde que arrancamos la planta y creemos que la consolidación de una empresa es un proceso dinámico, continuo y que requiere trabajar duro y consistentemente todos los días”, afirmó.

“Uno de nuestros logros es que nuestros colaboradores actúen como dueños del negocio. Esto genera una conducta de trabajo donde todos están en la búsqueda de mejoras continuas. La capacitación no solo ayuda a la empresa, también eleva el valor de cada persona en el mercado laboral”, remarcó.

El CEO de Toba Py también se refirió a los escenarios futuros. “Este es un mercado maduro donde probablemente se producirá una concentración de competidores. Los más grandes absorberán a los más pequeños o a quienes no cumplen con la ley”, opinó.

Sin embargo, ve oportunidades de crecimiento ligadas a la expansión de sectores como la industria frigorífica, láctea, hospitalaria, transporte, alimentos y turismo, apoyadas en beneficios impositivos como la Ley de Maquila, y en un contexto nacional más favorable que el de otros países de la región.

Orgullo y compromiso con Paraguay

En su reflexión final, Maldonado dejó en claro cuál es el motor que impulsa a la empresa. “La sustitución de importaciones es un factor importante para la economía del país porque no solo ahorra divisas, sino que fomenta la creación de puestos de trabajo directos e indirectos. Nuestro principal activo es nuestra gente y nuestra prioridad siempre será la calidad”, manifestó.

Y con un mensaje que resume el espíritu de Tobalimp y su equipo, concluyó: “Quiero finalizar con una frase que me dice un gran amigo cada vez que nos despedimos, pero que resume el sentimiento de todos los que formamos esta familia: ¡Que viva el Paraguay!”.