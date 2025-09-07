ABC Revista

Rally del Paraguay impactó y llegó para quedarse

Nuestro país debutó oficialmente el pasado fin de semana en el calendario del Campeonato Mundial de Rally (WRC, por sus siglas en inglés) generando una gran expectativa en la previa y una extraordinaria repercusión en los cuatro puntos cardinales del suelo guaraní y, ni que decir, a lo largo y ancho de todo el mundo.

Por Derlis Santacruz
07 de septiembre de 2025 - 01:30
Una postal para encuadrar. Ceremonia de partida de la primera edición del WRC Rally del Paraguay.
El Rally del Paraguay nació con el firme deseo de unir todas las fuerzas posibles con el principal objetivo de mostrar las bondades de nuestro país en sus diferentes facetas y la pasión de su gente por el rally, el que sin lugar a dudas se cumplió con creces.

El público paraguayo fue ejemplar respetando la cinta verde.
La bandera tricolor resaltó en todos los tramos de la carrera.
La bandera tricolor resaltó en todos los tramos de la carrera.

Por un lado, se exhibió el superlativo nivel del deporte motor nacional, no solo desde el punto de vista deportivo, con sus pilotos, copilotos y equipos, que cuentan con una admirable infraestructura y un parque de autos de última generación que se posiciona a la vanguardia en la región; sino desde lo organizativo, con una dirigencia que, además de contar con el influyente y determinante respaldo gubernamental, se preparó a través de un Equipo País y demostró que definitivamente estuvo a la altura de un evento de esta envergadura.

Las tripulaciones paraguayas también cumplieron el sueño mundialista.
Presencia femenina entre los mecánicos del equipo M-Sport Ford.
Por otro lado, la llegada de los mejores pilotos, copilotos y equipos del mundo acapararon la atención global, a los que se sumaron grandes figuras representativas del automovilismo mundial, como el presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed ben Sulayem; Juha Kankunnen y Peter Solberg, expilotos, y Luis Moya, excopiloto, todos campeones del mundo de la modalidad en su momento; entre otras que desde que llegaron a pisar nuestro suelo no pararon de elogiar lo muy bien preparada que estaba la fiesta mundialista, desde un parque de servicios acorde a las necesidades hasta los tramos, que si bien fueron exigentes desde un principio por una multiplicidad de factores, dejaron más de una postal que recorrió el orbe.

Pintorezca imagen de aficionados, el arcoiris y un ET bien equipado.
El ingenio de los paraguayos en Bella Vista para seguir la competencia.
Los amantes del deporte motor en busca de los mejores lugares.
Lea además: Rally del Paraguay: ¡Gracias Ogier, un honor que seas el primer vencedor!

El polaco Kajetan Kajetanowicz recibió presentes de sus seguidores.
Y así fue, los extranjeros llegaron, pisaron la tierra roja de Itapúa con sus florecientes lapachos (tajy), fueron agasajados, “mimados” y quedaron maravillados por la hospitalidad, el cariño y la correspondencia de los miles de fanáticos paraguayos que “asediaron” a sus ídolos, los que hicieron que exploten las redes sociales, especialmente Oliver Solberg, con su habitual carisma, y Kajetan Kajetanowicz, con su peculiar capibara (carpincho), haciendo que los acontecimientos sean únicos y memorables para todos, a tal punto de que los mismos hayan manifestado que todo lo que vivieron aquí no pasa en otra parte del mundo, lo que definitivamente produce un verdadero orgullo nacional.

El Toyota GR Yaris Rally1 de Sébastien Ogier con el tajy de fondo.
Paraguay y su riqueza natural, como la de sus paisajes al borde del río Paraná, por ejemplo, sumado a un público ejemplar que respetó y disfrutó del rally mundial en casa, hacen presagiar que el evento mundialista llegó para quedarse por muchos años más. Por ahora presentamos este álbum con las mejores instantáneas del evento que sigue dando que hablar.

Así se vieron los hermosos paisajes de la cantera en Carmen del Paraná.
Una postal para la historia: Sébastien Ogier y la Misión Jesuítica de Trinidad.
