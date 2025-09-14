La canasta mecánica

Ellas se preguntan por qué a los hombres les cuesta tanto expresar sus sentimientos. Nunca entenderán hasta qué grado la falta de comunicación nos hace daño, dice una chica.

Napoleón Hill, escritor estadounidense, afirmaba que la energía masculina es fuerza y que la energía femenina es poder. No es ese poder de quién manda, de quién puede más. Es el poder de acompañar a la energía de la fuerza, el poder de sostenerla, de reforzarla. Entrevistó a más de 300 millonarios de su época y descubrió que junto al éxito de cada uno de aquellos magnates estaba la poderosa presencia de una mujer. No se trata de quien manda en la pareja, se trata de saber cómo actuar en equipo. No es que un sexo sea más inteligente que el otro, simplemente gestionan la información y la toma de decisiones de manera diferente.

Santos Leono sostiene que la mujer independiente es la más resuelta que existe porque toma el control de su propia vida y no tiene miedo de estar sola, porque estando sola se siente cómoda y construyó su paz interior. Leono asegura que si cruzas una línea la mujer autónoma te va a dejar, si le faltas al respeto se va a ir. Si la amenazas con irte te va a abrir la puerta porque no tiene miedo a perderte y sin miedo no se la puede manipular. Si no valoras su espacio de armonía ella te va a dejar, porque ella no actúa desde la carencia, actúa desde la elección. Si encuentras a una persona así no trates de presionarla, no trates de abusar, porque tiene mucha dignidad y te va a dejar, rubrica Leono.

Tanto hombres como mujeres suelen decir que buscan una persona que les proporcione paz. Un hombre o una mujer no deberían quedarse con quien le da paz, afirma Hugo Grandio. Primero deberían encontrar esa paz dentro de sí. Porque si él está roto, la mujer más suave y delicada será una amenaza, y si ella está en guerra el hombre más presente será invasivo. No es una cuestión de polaridades de energía masculina y femenina, es un trabajo interno. Cuando hay trabajo interior real, la energía se ordena sola, el alma descansa y el vínculo fluye; a partir de ahí no importa quién sostiene y quien entrega. Porque ya hay dos personas completas, no mitades buscando equilibrios, sino enteros compartiendo dirección. No busques a quien te da paz, encuentra tu propia paz y júntate con quien también ya la encontró, dice Grandio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Oscar Wilde sostenía: Si tu presencia no me va aportar compañía, por favor no me prives de mi soledad. Porque hay presencias que están ausentes, distantes, indiferentes, y con su indiferencia lastiman, molestan, causan daño. A esas personas no les abras la puerta.

carlafabri@abc.com.py