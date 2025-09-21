Esto sucedió

Amazonas en Corso de las Flores

El club de Leones de Barrio Obrero presentó su tradicional Corso de las Flores el 20 de septiembre de 1970. “Y lo hizo con la animación y la alegría acostumbradas, reuniendo a todos los colaboradores en un espectáculo que atrajo la atención de gran público desde las primeras horas de la mañana. Muy aplaudido resultó el desfile de amazonas y jinetes representando al Club Hípico Paraguayo”, decía la crónica. En la foto, las bellas amazonas con su colorido de cabalgadura y vestimenta.

El retiro de Kid Toledo

“Bernardino Toledo (27) nació el 18 de agosto de 1942, en San Lorenzo. Se retira del boxeo”, decía ABC Color el 20 de septiembre de 1970. Explicó que el propio pugilista visitó nuestra redacción para dar a conocer su decisión de colgar los guantes, no solo tras su derrota ante Cuenca Riveros. Se quejó de la falta de organización de nuestro boxeo y la falta de guantes que atribuyó a una “guerra de nervios que se me hizo de propósito”. También protestó por los constantes aplazamientos de festivales programados y pedía unidad de los dirigentes “para sacar de la tumba a nuestro boxeo”.

Patrimonio en remodelación fatal

En septiembre de 1970 una antigua construcción asuncena de la calle Alberdi entre General Díaz y Haedo estaba siendo remodelada. Se le estaba construyendo una loza en forma de visera cuando la obra se derrumbó sobre Sixto Silvio Escobar, 22 años, natural de Altos, quien falleció. Se trataba de uno de los obreros que se encontraban trabajando en la construcción y que recibió el impacto de la loza de hormigón desde una altura aproximada de 8 metros.

