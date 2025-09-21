Arapoty, concierto de primavera

El Instituto Municipal de Arte (IMA) invita a disfrutar de “Arapoty – Concierto de Primavera” hoy domingo 21 a las 18:00 en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane (Pdte. Franco y Chile). El encuentro reunirá a estudiantes y elencos del IMA en un programa que integra música, danza, canto y arte infantil. El bono de colaboración tiene un valor de G. 25.000 y estará disponible en la boletería del Teatro Municipal. Una actividad especial para recibir a la reina de las estaciones con arte y música.

Reestreno, Carlos Lara Bareiro

La Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional (OSIC) reestrenó, luego de casi 70 años, el “Concierto para piano y orquesta” del gran músico y compositor paraguayo Carlos Lara Bareiro (1914-1987). Fue como parte del ciclo “La magia del piano”, de la OSIC, bajo la dirección del maestro titular Diego Sánchez Haase y Alejandro Ruiz como director invitado. También participaron la pianista Chiara D’Odorico y el guitarrista José Carlos Cabrera, como solistas.

Extraordinarios del Siglo XX

El Centro Cultural de la República El Cabildo invita a participar del encuentro Extraordinarios del Siglo XX el próximo martes 23 de septiembre en la Casa de la Literatura (México 346 c/ 25 de Mayo), de 16:00 a 18:00. La convocatoria está abierta a todos los interesados en aprender liderazgo a través de un juego de cartas creado por Fernando Bogado, quien dirigirá el encuentro. Inscripciones para mayores de 16 años con disponibilidad en el horario del encuentro al WhatsApp (0983) 491 651.

Archivo histórico del Parque Caballero

Con miras al centenario del emblemático Parque Caballero la Asociación Amigos del Parque Caballero y la Asociación fotográfica El Ojo Salvaje ponen a disposición un archivo visual colaborativo con más de 100 imágenes históricas donadas por coleccionistas y vecinos del barrio. Puede ser visitado a través del código QR, o enlace https://flic.kr/ps/46xNiJ

Se pueden enviar las fotos al e-mail parquecaballerofotografías@gmail.com , aportando datos, descripción y créditos. Más info: Rosa María Ortiz al (0981) 511-555 (Foto: Colección Milda Rivarola).

Areguá, un paraíso para los artistas

El Centro Cultural del Lago habilitó la exposición Areguá, un paraíso para los artistas. Una inspiración para pintores, grabadores y dibujantes. Participan 34 artistas paraguayos y extranjeros que viven o vivieron en la inspiradora ciudad de Areguá. La propuesta invita al encuentro del arte con la experiencia de vivir en una ciudad que mantiene un casco histórico con sus casonas y exuberantes jardines y su entorno natural: el lago de Ypacaraí, el cerro Kõi y Chororĩ, sus arroyitos, sus humedales y sus bosques.

Masterclass de canto lírico en IMA

El IMA invita a la Masterclass de Canto Lírico con la soprano Mag. Alejandra Meza los días 23 y 25 de septiembre de 18:00 a 19:30. La maestra Meza es una joven soprano paraguaya que ya ha brillado en escenarios de Italia, Alemania, Noruega, Malta, México, Uruguay, Chile, Argentina, Brasil y Paraguay. Su formación incluye prestigiosos centros académicos de Roma y Milán. En breve se presentará en Italia como protagonista de la operetta buffa La Serva Padrona de Pergolesi. Será en el auditorio M. J. del IMA (Pdte. Franco y Montevideo). Acceso libre y gratuito.