Estrenos en cines: DiCaprio y un excéntrico thriller encabezan las novedades

Cuatro nuevas películas llegan este jueves a renovar la cartelera de cine en Paraguay, entre las que destaca la primera colaboración entre el aclamado cineasta estadounidense Paul Thomas Anderson, realizador de películas como Boogie Nights (1997), Magnolia (1999) o Petróleo sangriento (2007) y el actor Leonardo DiCaprio.

Una batalla tras otra es una comedia negra de acción en la que DiCaprio interpreta a un exrevolucionario que se ve obligado a volver a las armas cuando su hija es capturada por el gobierno.

Junto a DiCaprio actúan Sean Penn (Licorice Pizza), Benicio del Toro (El esquema fenicio), Regina Hall (Shaft), Teyana Taylor (Un príncipe en Nueva York 2), Chase Infinity (Presunto inocente) y Alana Haim (Licorice Pizza).

Otro estreno de la semana es el thriller de suspenso Camina o muere, basado en una novela de Stephen King que trascurre en una versión alternativa del siglo XX en que Estados Unidos es gobernado por un régimen autoritario. Un grupo de jóvenes se une a un concurso en el que deben caminar sin parar y sin bajar de velocidad para ganar un millonario premio, pero quienes se detienen son ejecutados.

La dirección es de Francis Lawrence, director de las últimas cuatro películas de la saga Los Juegos del Hambre. Protagonizan Cooper Hoffman (Licorice Pizza), David Jonsson (Alien: Romulus) y Mark Hamill (La vida de Chuck).

Comedia romántica y aventuras infantiles

También se estrena hoy en cines de Paraguay la comedia romántica Amores compartidos, en la que dos parejas, una en proceso de divorcio y la otra en una relación abierta, entran en conflicto cuando el esposo que se está divorciando duerme con la otra mujer.

Protagonizan Dakota Johnson (Amores materialistas) y Adria Arjona (Andor) bajo la dirección de Michael Angelo Covino.

El cuarto estreno de la semana es La casa de muñecas de Gabby: La película, basada en la serie del mismo nombre de Netflix y DreamWorks Animation.

En este largometraje, Gabby y su abuela emprenden un viaje durante el cual la preciada casa de muñecas acaba en manos de una excéntrica desconocida.

Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig (Palm Royale) y la cantante Gloria Estefan protagonizan, y dirige Ryan Crego.

El musical “Hamilton” en la gran pantalla

Esta semana se proyectará también en salas locales el musical teatral Hamilton, creado y protagonizado por Lin-Manuel Miranda.

Se trata de una versión filmada – previamente estrenada en la plataforma de streaming Disney+ - de la producción en Broadway de este musical histórico basado en la vida de Alexander Hamilton, uno de los fundadores de los Estados Unidos.

También se proyectarán en los próximos días el concierto “Back at the Bowl” del DJ noruego Kygo (el domingo en Cinemark de Asunción y Cine Zone de Ciudad del Este) y conciertos del grupo de k-pop BTS de 2016, 2017 y 2019, en Cinemark de la capital.