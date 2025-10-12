La pasión del hipismo en nuestro país

Con una organización impecable y un nivel de competencia digno de las grandes citas internacionales, el evento dejó un balance más que positivo y ratificó a nuestro país como una sede de referencia del deporte ecuestre en la región.

Durante cinco días de pura adrenalina, precisión y elegancia, el Club Hípico Paraguayo (CHP) se transformó en el gran epicentro del deporte ecuestre continental. El FEI Américas Jumping Championship “Paraguay 2025” no solo reunió a los mejores jinetes y amazonas de Sudamérica, sino que confirmó a nuestro país como una de las sedes más destacadas y organizadas de la región.

El Team Paraguay brilló con luz propia y volvió a dejar en alto los colores nacionales. Tres jóvenes representantes alcanzaron la cima del podio y escribieron una nueva página dorada para el hipismo guaraní: Joaquina Campuzano Prantte, Constanza Codas y Clara Rol se consagraron campeonas sudamericanas en sus respectivas categorías, en un torneo que combinó técnica, emoción y pasión por los caballos.

Una fiesta del deporte ecuestre Desde el inicio del campeonato, el ambiente en el Club Hípico Paraguayo fue de auténtica celebración. Los equipos arribaron desde distintos rincones del continente —Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, además de invitados especiales de México e Irlanda—, trayendo consigo la expectativa y el entusiasmo propios de una competencia internacional de alto nivel.

El recinto lució impecable: banderas de distintos países ondeaban sobre la pista de geotextil, el público acompañaba con fervor y cada jornada cerraba con aplausos para los binomios que ofrecieron espectáculos llenos de destreza y valentía.

El clima fue ideal y la organización, a cargo de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (Fedepa), con el apoyo del Club Hípico Paraguayo, fue elogiada por todos los participantes y delegaciones extranjeras. “Fue un campeonato de nivel mundial, con instalaciones a la altura de cualquier evento FEI. Los jinetes se sin tieron cómodos, la pista respondió de manera excelente y la logística fue perfecta”, comentaron desde la delegación brasileña.

Orgullo guaraní sobre la pista El Team Paraguay demostró una vez más que el hipismo nacional atraviesa un gran momento. La preparación, disciplina y talento de sus representantes se vieron reflejados en cada salto y cada recorrido, donde la bandera paraguaya flameó entre los primeros puestos.

La primera gran alegría llegó de la mano de Clara Rol, quien junto a su caballo Panzer se coronó campeona en la categoría Children/Junior B Farewell. Su presentación fue impecable, destacando la seguridad con la que enfrentó cada obstáculo y el equilibrio entre potencia y control. El podio lo completaron la también paraguaya Micaela Nóbrega (Krono, tercera) y el argentino Agustín Allasia (segundo), en una prueba que se definió por márgenes mínimos y dejó al público al borde del asiento.

Más tarde, sería el turno de Constanza Codas, quien montando a Just In Case conquistó el oro en Amateur 1.05 m. Su desempeño fue consistente durante todo el certamen, mostrando una notable compenetración con su caballo y una técnica impecable.

El segundo puesto quedó también en manos paraguayas, con Sofía Pérez (July), mientras que el bronce fue para la uruguaya Isabella Pirez. La destacada participación guaraní en esta categoría se completó con Azul Ayala (Athenea, cuarta) y Daniela Maldonado (Pegasus Chelsea, sexta), confirmando el excelente nivel del plantel local.

El cierre dorado lo protagonizó Joaquina Campuzano Prantte, una amazona de gran proyección que, junto a su montado Tatabra Dinamite, se consagró campeona en Amateur 1.15 m. La dupla ya venía de subir al podio en competencias previas y esta vez logró el máximo reconocimiento.

En esa misma categoría, Abigaíl Giménez (Calina) se quedó con la medalla de bronce, mientras que la argentina Olivia Moresco fue segunda. Abigaíl también obtuvo un meritorio cuarto puesto con su otro caballo, Helmout, mostrando una regularidad admirable. Competencia y camaradería Más allá de los resultados, el torneo dejó una huella profunda en la comunidad ecuestre.

Durante las jornadas se vivió un ambiente de respeto, compañerismo y admiración mutua entre los participantes. Los más jóvenes pudieron compartir experiencias con atletas de trayectoria internacional, generando un intercambio enriquecedor para todos. En otra de las pruebas, Children Farewell, el podio fue El Team Paraguay brilló con luz propia y volvió a dejar en alto los colores nacionales.

Tres jóvenes representantes alcanzaron la cima del podio Deportes Abigaíl Giménez tuvo grandes presentaciones codeándose con los mejores jinetes del continente y llegando al vicecampeonato.

17 completamente argentino con María Ortega, María Eiras y Delfina Metz, mientras que la paraguaya Clara Vera se ubicó en un valioso quinto puesto, cerrando una destacada actuación nacional en la categoría infantil. Organización de excelencia Uno de los grandes elogios del campeonato fue la organización impecable.

La Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (Fedepa) y el Club Hípico Paraguayo trabajaron juntamente para ofrecer una competencia de primer nivel, con cronogramas cumplidos al detalle, jueces de experiencia internacional y una pista que respondió de manera perfecta incluso bajo condiciones exigentes.

El evento contó con todos los estándares requeridos por la Federación Ecuestre Internacional (FEI), que una vez más confió en Paraguay como sede oficial.

La logística general, desde la recepción de delegaciones hasta la premiación final, fue reconocida por entrenadores y jinetes de distintas nacionalidades. Un legado para el deporte nacional Más allá de los triunfos, el FEI Américas Jumping Championship dejó un legado invaluable.

Para las jóvenes campeonas paraguayas, el torneo fue una oportunidad de crecimiento y una motivación para seguir entrenando con la mira puesta en futuras competencias internacionales.

El evento también sirvió para fortalecer la infraestructura y el prestigio del Club Hípico Paraguayo, que una vez más se consolidó como referente regional en la organización de certámenes ecuestres y que podría ser sede de los Panamericanos de mayores.

El impacto positivo se reflejó no solo en los resultados deportivos, sino también en la proyección del país como destino confiable para eventos FEI.

Con un público entusiasta, jornadas emocionantes y podios teñidos de rojo, blanco y azul, el campeonato cerró con una sensación general de orgullo.

El Team Paraguay volvió a demostrar que la garra guaraní también se luce en la pista, combinando elegancia, disciplina y pasión por los caballos.

El hipismo nacional, cada vez más consolidado, se prepara así para nuevos desafíos en el calendario internacional, con una generación de atletas que crece con fuerza, talento y sueños de seguir dejando huellas en cada competencia.