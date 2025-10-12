Día Mundial del Correo

Para los filatelistas, la Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa) presentó las estampillas conmemorativas del Día Mundial del Correo, que se celebra cada 9 de octubre. La serie lleva la denominación América Upaep-Sanidad y el matasellos alusivo lleva el lema “Servicio Local. Alcance Mundial”. La ilustración representa la atención integral a la salud desde una visión preventiva: la vacunación, la atención médica directa y la alimentación saludable.

Parque de la Lectura 2025

El jueves concluyó, en el Centro Cultural del Puerto de Asunción, el Parque de la Lectura 2025, coorganizado por el Centro Cultural de la República El Cabildo, como parte de la Fiesta Nacional de la Lectura. El sitio se llenó de ávidos lectores, artistas y familias que recorrieron con entusiasmo los múltiples espacios ofrecidos por el Parque: feria de libros, diseño, artesanía, así como talleres, charlas y experiencias que celebraron el poder de la palabra y del arte como herramientas de transformación cultural.

Arte salesiano en el Cabildo

En homenaje a los 125 años de labor educativa de los Salesianos en el Paraguay, sigue habilitada la muestra Los Colores de la Esperanza en El Cabildo. Es la primera exposición de obras pictóricas que conjuga arte, historia, espiritualidad y educación, protagonizada por alumnos, exalumnos, docentes y familiares del Colegio y Escuela Técnica Sagrado Corazón de Jesús (Salesianito) por su aniversario fundacional.

Viviendo Corea en la UNA

Una jornada de Actividades Culturales con la Koica se desarrollará en la sede de la Facultad Politécnica el próximo 13 de octubre, de 13:00 a 16:00, con acceso libre y gratuito para todo el público. Habrá stands de juegos tradicionales de Corea, demostraciones de danza tradicional de Corea y dos talleres de gastronomía del país asiático, que incluyen Kimbap y repostería coreana. Estos cursos requieren inscripción previa. Más info: www.pol.una.py

Festival Marlene en el corazón del arte

El miércoles 22 de octubre, a las 20:00, en el Teatro Municipal de Asunción, se realizará el festival en homenaje a la gestora cultural Marlene Sosa Lugo. Se presentarán el grupo Generación, el maestro Luis Álvarez, Lizza Bogado, Los Alfonso, Tekove, Pasionaria y el arpista Marcelo Rojas. Distinguida como Hija Dilecta de Asunción, Marlene es creadora del Festival Mundial del Arpa hace 18 años y de los Homenajes en Vida. Más info: (0982) 875-144 y (0981) 321-131.

Concurso sobre Educación Solidaria

Educadores de todo el Paraguay podrán postular sus proyectos al concurso Impulso a la Educación Solidaria de la Fundación En Alianza, en su primera edición. La iniciativa busca premiar a educadores de todo el país que desarrollan proyectos solidarios junto a sus estudiantes. Dirigido a docentes de instituciones educativas en general que han impulsado proyectos en sus comunidades. La convocatoria está abierta hasta el domingo 26 de octubre de 2025. Más info: WhatsApp (0984) 664-566 o al correo fundacion@enalianza.org.py