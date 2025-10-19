Best seller Daniela De Lucía

Daniela De Lucía, coach y autora argentina, llega a Paraguay por primera vez para presentar en una charla sus best sellers de la mano de Books. La también conductora de televisión presentará sus libros Estás para más y Desbloquea tu próximo nivel, y desafiará al público paraguayo a crear la vida que se merecen. El evento, que será una charla exclusiva con De Lucía, tendrá lugar el miércoles 22 de octubre a las 19:00 en el Rooftop del Shopping del Sol, con entrada libre y gratuita.

Muestra de arte Tao Tekó

Hasta el 31 de octubre puede ser visitada la muestra Tao Tekó organizada por la Colección de Arte de Verónica Torres en el segundo nivel bloque A del Shopping Mariscal. Se exponen obras de Anahí Sist, Flor Banquer, Gianpiero Marini, Leticia Galeano, Loreto Barja, Lucy Yegros, Melitta Marczali Kiss, Noelia Buttice, Norma Ávila, Ofelia Fisman y Patricia Ayala. Más info: @taoteko

Estampillas alusivas al BID

Para los filatelistas la Dirección Nacional de Correos (Dinacopa) puso en circulación la emisión postal alusiva denominada “Reuniones Anuales de las Asambleas de Gobernadores BID/BID Invest 2026”. Es en homenaje al evento oficial que se realizará en nuestro país del 11 al 14 de marzo del 2026. Presentan una obra del artista plástico Alfredo Moraes, titulada Tradición Paraguaya, con elementos como la guampa y la jarra del tereré.

Archivo de Moisés Bertoni al MAG

Alrededor de 260 cajas con un lote de libros y documentos de botánica y agronomía relacionados al naturalista, botánico y escritor suizo–paraguayo Moisés Santiago Bertoni fueron donados por el Centro Cultural de la República El Cabildo (CCR) a la Biblioteca Nacional de Agricultura (BINA) “Dr. Moisés S. Bertoni” del MAG. Las autoridades destacaron la relevancia del legado científico y cultural recibido para su resguardo en la dependencia ministerial.

Tardecitas musicales

El Conservatorio de Música “Agustín Barrios” del Instituto Municipal de Arte celebra la clausura de áreas con las tradicionales Tardecitas Musicales, del 20 al 31 de octubre, de 16:00 a 17:15, en el Auditorio Mercedes Jané (Presidente Franco y Montevideo). Durante dos semanas, estudiantes de todas las especialidades ofrecerán presentaciones abiertas al público con repertorios que reflejan su aprendizaje y talento. Entrada libre y gratuita.

Astra del Museo de Ciencias

El Museo de Ciencias del Paraguay (MuCi) inauguró la exhibición: Astra. Desde el cielo ancestral al futuro interestelar, en su espacio TatakuaLab. Es la primera exhibición interactiva de astronomía en Paraguay que incluye el abordaje ancestral de los guaraníes sobre las cosmovisiones. La exhibición ASTRA puede ser visitada en la sede del complejo Textilia (General Santos 1030) de martes a viernes de 8:30 a 12:30, jueves y viernes de 16:00 a 20:00, y sábados y domingos de 14:00 a 20:00. Reservas al WhatsApp 0985 701320.