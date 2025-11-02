Agenda cultural y artística del 2 al 8 de noviembre de 2025

DOMINGO 2
Encuentro/ Arte y café con bigotes<b> </b>
Ofrecido por: Coffee cat
Hora: 14:00
Lugar: Luis Morales y Tte. 2º Benigno Villamayor
Informaciones: @coffeecatpy
LUNES 3
Conferencia / Mentes expertas
Ofrecido por: Borja Vilaseca
Hora: 20:00
Lugar: Teatro del Banco Central del Paraguay
Informaciones: ticketea.com.py
MIÉRCOLES 5
Concierto / Arias con alma
Ofrecido por: Orquesta Sinfónica Nacional
Hora: 21:00
Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane
Informaciones: ticketea.com.py
VIERNES 7
Gala de Ballet / Tierra Paraguaya
El Ballet Folclórico Compasses celebra su aniversario con la segunda edición de la gala Tierra Paraguaya, un espectáculo del folclore.
La presentación es en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay, con dos funciones: 20:00 y 22:00 horas. Contará también con invitados, como Las Paraguayas y la violinista Jeruti Silva. Informaciones: @bf_compasses
Concierto / La música más linda del mundo
El Teatro Municipal Ignacio A. Pane cumple 170 años de historia, arte y cultura en Asunción.
El concierto de celebración de este espacio que ha sido “testigo de los más grandes momentos del arte paraguayo” contará con la Spirit and Sound Orchestra, bajo la dirección artística de Sergio Cuquejo.
La cita es a las 20:00, con entrada gratuita pero con agendamiento en @passlinepy
Concierto / Tour Pura adrenalina
Ofrecido por: Bahiano
Hora: 21:30
Lugar: Yacht & Golf Club Paraguayo
Informaciones: ticketea.com.py
SÁBADO 8
Concierto / Cumbiasónico
Ofrecido por: Binomio de oro
Hora: 19:00
Lugar: Jockey Club
Informaciones: ticketea.com.py