Agenda cultural y artística del 2 al 8 de noviembre de 2025

DOMINGO 2

Encuentro/ Arte y café con bigotes<b> </b>

Ofrecido por: Coffee cat

Hora: 14:00

Lugar: Luis Morales y Tte. 2º Benigno Villamayor

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Informaciones: @coffeecatpy

Lea más: Asunciónico vuelve en 2026: fechas, lugar y venta de entradas

LUNES 3

Conferencia / Mentes expertas

Ofrecido por: Borja Vilaseca

Hora: 20:00

Lugar: Teatro del Banco Central del Paraguay

Informaciones: ticketea.com.py

MIÉRCOLES 5

Concierto / Arias con alma

Ofrecido por: Orquesta Sinfónica Nacional

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane

Informaciones: ticketea.com.py

Lea más: Rosalía asegura que su nuevo disco está “inspirado” en las “mujeres santas”

VIERNES 7

Gala de Ballet / Tierra Paraguaya

El Ballet Folclórico Compasses celebra su aniversario con la segunda edición de la gala Tierra Paraguaya, un espectáculo del folclore.

La presentación es en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay, con dos funciones: 20:00 y 22:00 horas. Contará también con invitados, como Las Paraguayas y la violinista Jeruti Silva. Informaciones: @bf_compasses

Concierto / La música más linda del mundo

El Teatro Municipal Ignacio A. Pane cumple 170 años de historia, arte y cultura en Asunción.

El concierto de celebración de este espacio que ha sido “testigo de los más grandes momentos del arte paraguayo” contará con la Spirit and Sound Orchestra, bajo la dirección artística de Sergio Cuquejo.

La cita es a las 20:00, con entrada gratuita pero con agendamiento en @passlinepy

Concierto / Tour Pura adrenalina

Ofrecido por: Bahiano

Hora: 21:30

Lugar: Yacht & Golf Club Paraguayo

Informaciones: ticketea.com.py

SÁBADO 8

Concierto / Cumbiasónico

Ofrecido por: Binomio de oro

Hora: 19:00

Lugar: Jockey Club

Informaciones: ticketea.com.py