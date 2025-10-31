Asunciónico vuelve en 2026: fechas, lugar y venta de entradas

Asunciónico vuelve en 2026, con tres fechas que se llevarán a cabo los días 17, 18 y 19 de marzo en el Jockey Club Paraguayo. El cartel de artistas será anunciado próximamente, pero promete destacadas figuras internacionales y una diversidad de estilos musicales.
A lo largo de las distintas ediciones, Asunciónico ha contado con artistas como Blink-182, Twenty One Pilots, Billie Eilish, Rosalía, Lenny Kravitz, Tame Impala, Lil Nas X, Kasabian, Calvin Harris, Gorillaz, Jack White, entre muchos otros.
La venta de entradas para los tres días del festival comenzará este lunes 3 de noviembre a las 10:00, a través de la web www.allaccess.com.py. La misma estará habilitada para todos los medios de pago, según señaló la producción.
En la fase Early Bird, el combo para los tres días del festival tendrá un precio de G. 450.000. Una vez agotado el cupo de tickets Early Bird, automáticamente se pasará a la siguiente fase y así sucesivamente con las siguientes etapas de venta previstas.
Se podrán adquirir hasta cuatro entradas por persona. El evento será apto para toda la familia y los menores de hasta 10 años cumplidos no abonan el ingreso, acompañados de su adulto responsable con entrada.