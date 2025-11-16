Agenda cultural y artística del 16 al 22 de noviembre de 2025

DOMINGO 16
Gastronomía / Cocinando con amor en memoria de Veruska
Ofrecida por: Club Alemán
Hora: 11:00
Lugar: Club Alemán (Avda. Gral Santos)
Informaciones: ticketea.com.py
JUEVES 20
Presentación de libros ilustrados
El Laboratorio Editorial de Ilustración (LEI) “invita a celebrar la creación, la palabra y la imagen con la presentación de nueve libros ilustrados, resultado del trabajo de artistas visuales, ilustradores y escritores que exploran nuevas formas de narrar a través del arte y los libros”.
La cita es a las 20:00 en Alzati Books & Coffee Shop (España 1484 casi Gral. Santos). Más informaciones en: @alzaticafebar
Conferencia / Toni Nadal en Paraguay
Ofrecida por: Toni Nadal
Hora: 20:00
Lugar: Auditorio del Banco Central del Paraguay
Informaciones: ticketea.com.py
VIERNES 21
Show<i> </i>/ Tributo a Britney Spears
Ofrecido por: Jessica Torres Studio
Hora: 21:00
Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane
Informaciones: tuti.com.py
Fiesta / Joker experience
Ofrecida por: Mamba
Hora: 23:55
Lugar: Mamba Carmelitas
Informaciones: ticketea.com.py
SÁBADO 22
Taller de manualidades navideñas
En el Instituto Cultural Paraguayo Alemán tendrás la oportunidad de aprender a coser, bordar o tejer a croché con talleres gratuitos orientados a la navidad.
Aprenderás a hacer arreglos para el arbolito u otros adornos navideños. Los encuentros son los sábados de 14:00 a 16:00 para el taller de costura a máquina y el de bordado, y los jueves de 17:00 a 19:00 para el de croché. Más informaciones en @icpa_gz
Concierto / Salamandra
Ofrecido por: Salamandra
Hora: 21:00
Lugar: Voudevil
Informaciones: tuti.com.py
Fiesta / Kaoz fest
Ofrecida por: Skryption, Natalia Doljak, Héctor Franco y más
Hora: 18:00
Lugar: Costanera de Asunción
Informaciones: ticketea.com.py