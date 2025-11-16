Agenda cultural y artística del 16 al 22 de noviembre de 2025

DOMINGO 16

Gastronomía / Cocinando con amor en memoria de Veruska

Ofrecida por: Club Alemán

Hora: 11:00

Lugar: Club Alemán (Avda. Gral Santos)

Informaciones: ticketea.com.py

JUEVES 20

Presentación de libros ilustrados

El Laboratorio Editorial de Ilustración (LEI) “invita a celebrar la creación, la palabra y la imagen con la presentación de nueve libros ilustrados, resultado del trabajo de artistas visuales, ilustradores y escritores que exploran nuevas formas de narrar a través del arte y los libros”.

La cita es a las 20:00 en Alzati Books & Coffee Shop (España 1484 casi Gral. Santos). Más informaciones en: @alzaticafebar

Conferencia / Toni Nadal en Paraguay

Ofrecida por: Toni Nadal

Hora: 20:00

Lugar: Auditorio del Banco Central del Paraguay

Informaciones: ticketea.com.py

VIERNES 21

Show<i> </i>/ Tributo a Britney Spears

Ofrecido por: Jessica Torres Studio

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane

Informaciones: tuti.com.py

Fiesta / Joker experience

Ofrecida por: Mamba

Hora: 23:55

Lugar: Mamba Carmelitas

Informaciones: ticketea.com.py

SÁBADO 22

Taller de manualidades navideñas

En el Instituto Cultural Paraguayo Alemán tendrás la oportunidad de aprender a coser, bordar o tejer a croché con talleres gratuitos orientados a la navidad.

Aprenderás a hacer arreglos para el arbolito u otros adornos navideños. Los encuentros son los sábados de 14:00 a 16:00 para el taller de costura a máquina y el de bordado, y los jueves de 17:00 a 19:00 para el de croché. Más informaciones en @icpa_gz

Concierto / Salamandra

Ofrecido por: Salamandra

Hora: 21:00

Lugar: Voudevil

Informaciones: tuti.com.py

Fiesta / Kaoz fest

Ofrecida por: Skryption, Natalia Doljak, Héctor Franco y más

Hora: 18:00

Lugar: Costanera de Asunción

Informaciones: ticketea.com.py