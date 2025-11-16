Esto sucedió

Tráfico fluvial y bajante

El tráfico fluvial de pasajeros entre Asunción, Buenos Aires y escalas respectivas se reanudó el 13 de noviembre de 1969 con la salida de la motonave Ciudad del Paraná, desde la capital argentina. El servicio regular podría ser modificado durante la temporada de verano, según demandas turísticas. El tráfico había sido suspendido el 1 de septiembre debido a la fuerte bajante de los ríos Paraná y Paraguay, que repuntaron notablemente, según la noticia. En la foto, el nivel del río frente al Palacio de López en esas fechas.

Socialité asuncena y diplomáticos

El 13 de noviembre de 1969 la crónica social decía: “El embajador de Alemania y señora de Krier ofrecieron una comida en su residencia en honor al Canciller nacional (Raúl Sapena Pastor) y señora de Sapena Pastor (Juana Brugada M. Montero). En la fotografía, un instante de dicha comida, donde aparecen la señora Carmen Guerra de Tosta Ojeda, el agasajado y la anfitriona, señora Hilda de Krier”.

Licenciamiento de conscriptos

A fines de los sesenta y principios de los setenta del siglo pasado, cumplir el Servicio Militar Obligatorio aseguraba el futuro a los jóvenes. El 13 de noviembre de 1969 se publicó en ABC la fotografía con la siguiente descripción: “Acto de licenciamiento de agentes conscriptos de la Comisaría Policial de Arroyos y Esteros, ocasión en que a los mismos se entregó además de la Libreta de Baja, implementos agrícolas y títulos de ocupación de lotes coloniales”.

pgomez@abc.com.py

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy