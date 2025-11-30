Agenda cultural y artística del 30 de noviembre al 6 de diciembre

DOMINGO 30
City Tour / Open Bus
Ofrecido por: Municipalidad de Asunción
Hora: 17:00
Lugar: Salida desde el Centro de Información Turística, Costanera
Informaciones: Asuncion.live
MARTES 2
Concierto navideño de la Embajada Alemana
A las 19:30 se realizará el tradicional Concierto de Navidad de la Embajada de Alemania en la capellanía Virgen de la Asunción (ex Seminario Metropolitano, Avda. Brasilia c/ 25 de Mayo, Asunción).
El concierto contará con la participación del Coruci –Coro de la Universidad Católica de Itapúa–, bajo la dirección del maestro Javier Goligorsky y el acompañamiento instrumental del conjunto Airioso.
El programa abarcará música navideña sacra e internacional así como villancicos alemanes. El acceso es libre y gratuito por orden de llegada. Informaciones: @alemaniaenparaguay
JUEVES 4
Concierto / OSCA
Ofrecido por: OSCA
Hora: 20:00
Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane
Informaciones: @osca_py
VIERNES 5
Concierto / La Nuestra en Concepción
Ofrecido por: La Nuestra
Hora: 22:30
Lugar: Plaza de la Libertad, General Garay, Concepción
Informaciones: ticketea.com.py
Teatro / Navidad sin plata yvyguy
Ofrecido por: Claroscuro teatro
Hora: 20:30
Lugar: Teatro Latino
Informaciones: ticketea.com.py
Concierto / Villagrán Bolaños
Ofrecido por: Villagrán Bolaños
Hora: 19:00
Lugar: Voudevil
Informaciones: tuti.com.py
SÁBADO 6
Mercadillo navideño
Como todos los años el Mercadillo navideño del Instituto Cultural Paraguayo Alemán-Goethe Zentrum (ICPA-GZ) te espera con artesanías, adornos para el arbolito, los más sabrosos dulces navideños alemanes, concierto de villancicos, espacio de juegos y mucho más.
La cita es de 15:00 a 20:00 en el ICPA (Juan de Salazar y Artigas). Más informaciones: @icpa_gz
Concierto / Rock en Py Fest
Ofrecido por: Salamandra
Hora: 14:00
Lugar: Centro Cultural del Puerto de Asunción
Informaciones: ticketea.com.py